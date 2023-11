No contexto das funções personalizadas, o middleware representa um componente de software crítico que facilita a comunicação e a integração entre diferentes aplicativos ou sistemas de software. Ele fornece uma camada de abstração que simplifica a criação, gerenciamento e implantação de funções personalizadas na plataforma no-code do AppMaster.

O middleware consegue isso oferecendo uma maneira de isolar aplicativos, funções ou componentes personalizados da infraestrutura subjacente e das tecnologias de software. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem na lógica de negócios e na funcionalidade de seus aplicativos, enquanto o middleware cuida de aspectos como comunicação, segurança e gerenciamento de dados. O principal objetivo do middleware é promover a interoperabilidade, minimizar a duplicação e a complexidade do código e fornecer uma interface unificada para os desenvolvedores trabalharem.

De acordo com pesquisas recentes, espera-se que o mercado global de middleware cresça a um CAGR de 8,2% durante o período de previsão de 2021 a 2026. Middleware, em diversas formas, tornou-se um componente essencial do desenvolvimento de software moderno devido à sua capacidade de conectar aplicativos perfeitamente. , serviços e sistemas juntos.

Na plataforma no-code AppMaster, o middleware desempenha um papel crucial na criação e implantação de funções personalizadas para backend, web e aplicativos móveis. Ao utilizar middleware, AppMaster fornece uma maneira eficiente para os usuários criarem visualmente modelos de dados, lógica de negócios, APIs REST e endpoints WebSocket Secure (WSS). Além disso, os recursos de middleware do AppMaster permitem que os clientes criem componentes de UI e lógica de negócios usando a funcionalidade drag-and-drop e designers visuais. Depois que os aplicativos são publicados, AppMaster se encarrega de gerar, compilar e implantar os aplicativos no ambiente especificado.

O uso de middleware em funções customizadas amplia os recursos dos aplicativos desenvolvidos na plataforma AppMaster, fornecendo serviços essenciais, como:

Integração: Middleware garante conectividade perfeita entre funções personalizadas, componentes de aplicativos, bancos de dados e sistemas externos. Esta capacidade de integração permite que os usuários criem soluções complexas com facilidade, onde diferentes serviços podem ser encadeados para executar processos de negócios. Gerenciamento de dados: o middleware gerencia o fluxo e o armazenamento eficientes de dados entre funções personalizadas e bancos de dados. Isso garante que os dados estejam prontamente disponíveis, seguros e no formato correto para os componentes ou sistemas de aplicativos alvo. Balanceamento de carga e escalabilidade: o middleware lida com a distribuição do tráfego de aplicativos e o processamento de dados em vários servidores ou instâncias. Isso ajuda a manter a estabilidade operacional e a escalabilidade, garantindo que a carga de trabalho seja distribuída uniformemente, resultando em melhor desempenho e resiliência.

Dado o papel vital do middleware nas funções personalizadas, AppMaster garante que todos os aplicativos gerados suportem tecnologias e estruturas de middleware populares. Por exemplo, aplicativos backend são gerados usando a linguagem de programação Go (Golang), aplicativos web são desenvolvidos usando a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, aplicativos móveis são construídos usando a estrutura orientada a servidor do AppMaster baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android, e SwiftUI para iOS.

O middleware do AppMaster torna o desenvolvimento de aplicativos personalizados mais rápido, fácil e econômico. Ele também permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem enviar novas versões às lojas de aplicativos, o que pode economizar esforço e tempo significativos em ciclos de desenvolvimento iterativos.

Além disso, AppMaster gera documentação valiosa para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. A geração automática de tais recursos torna-se crucial para manter a qualidade do software ao longo do tempo e garantir que a aplicação siga as melhores práticas de desenvolvimento.

Os recursos de middleware do AppMaster o tornam a escolha ideal para uma ampla gama de usuários, desde pequenas empresas até grandes empresas. Ao aproveitar o middleware em funções personalizadas, AppMaster permite que os usuários criem aplicativos de alto desempenho, escalonáveis ​​e interoperáveis ​​usando as soluções intuitivas e no-code da plataforma. A abordagem de middleware significa o compromisso da AppMaster em fornecer serviços de desenvolvimento de software de ponta, econômicos e eficientes aos seus clientes.