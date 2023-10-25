تقييم كسول

التقييم البطيء، المعروف أيضًا باسم "الاستدعاء حسب الحاجة"، هو استراتيجية تقييم قوية تستخدم في لغات البرمجة وفي سياق الوظائف المخصصة، حيث يتأخر تقييم التعبيرات حتى تكون قيمها مطلوبة تمامًا. تتيح هذه الإستراتيجية استخدامًا أكثر كفاءة للموارد الحسابية من حيث استخدام الذاكرة والقوة الحسابية عن طريق تجنب الحساب غير الضروري للنتائج الوسيطة التي قد لا يتم استخدامها أبدًا. من خلال التقييم البطيء، يمكن للمطورين تحسين أداء تطبيقاتهم واستجابتها.

وقد أشار الباحثون إلى أن التقييم البطيء يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تحسينات كبيرة في الأداء. إحدى الدراسات التي أجراها ياماشيتا وآخرون. (2003) أظهر أن بعض الخوارزميات يمكنها تحقيق تحسن بنسبة 20% في تعقيد الوقت باستخدام التقييم البطيء. في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن رؤية تطبيق التقييم البطيء في جوانب مختلفة من التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

في التطبيقات الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster ، يمكن تطبيق التقييم البطيء لتحسين استعلامات قاعدة البيانات والتخزين المؤقت واستخدام الذاكرة. على سبيل المثال، عند استرداد مجموعة بيانات كبيرة من قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، بدلاً من جلب جميع السجلات مرة واحدة، يمكن للأسلوب البطيء تحميل الجزء الضروري فقط من البيانات عند الطلب. وهذا لا يقلل من مساحة الذاكرة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين الأداء العام لتطبيق الواجهة الخلفية.

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الويب، فإن أحد المجالات البارزة التي يمكن أن يلعب فيها التقييم البطيء دورًا هو معالجة طلبات المستخدمين وعرض مكونات واجهة المستخدم. باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، يستخدم AppMaster أسلوبًا تفاعليًا قائمًا على المكونات لإنشاء تطبيقات ويب فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام. من خلال استخدام التقييم البطيء، يمكن للمطورين التأكد من عدم حدوث عمليات حسابية وعرض غير ضرورية ما لم يكن هناك حاجة إلى مكون محدد لواجهة المستخدم أو تشغيل إجراء معين من قبل المستخدم.

في تطبيقات الهاتف المحمول التي تعتمد على الخادم والتي يتم إنشاؤها باستخدام AppMaster ، يمكن تنفيذ التقييم البطيء أثناء تحميل عناصر واجهة المستخدم وتنفيذ منطق الأعمال. وهذا مهم بشكل خاص لبناء تطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل بسلاسة على مجموعة واسعة من الأجهزة ذات قدرات الأجهزة المختلفة. تعمل Kotlin و Jetpack Compose لنظام التشغيل Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS على تمكين AppMaster من دمج التقييم البطيء في تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها، مما يجعلها أكثر استجابة وكفاءة في استخدام الموارد.

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن التقييم البطيء ليس دائمًا هو الحل الأفضل في كل السيناريوهات. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التعقيد، مما يجعل فهم التعليمات البرمجية وصيانتها أكثر صعوبة. علاوة على ذلك، قد يؤدي التقييم البطيء أحيانًا إلى زيادة استخدام الذاكرة عندما تشغل التعبيرات غير المقيَّمة ذاكرة أكبر من نظيراتها التي تم تقييمها. لذلك، من الضروري لـ AppMaster ومستخدميه أن يفكروا بعناية في مكان تطبيق التقييم البطيء في تطبيقاتهم التي تم إنشاؤها لتحقيق التوازن بين الأداء المحسن وهذه العيوب المحتملة.

من خلال الاستفادة من استراتيجية التقييم البطيئة، يهدف AppMaster إلى إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة عبر مجالات مختلفة. من خلال السماح بحساب المكونات والتعبيرات فقط عند الحاجة، يمكّن التقييم البطيء AppMaster من إنشاء تطبيقات ذات استخدام محسّن للذاكرة وقوة حسابية، مما يؤدي إلى أوقات استجابة أفضل وتجارب مستخدم سلسة. يساهم نهج AppMaster في دمج التقييم البطيء في التطبيقات التي تم إنشاؤها في نهاية المطاف في مهمة النظام الأساسي المتمثلة في تمكين العملاء من تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية التي تكون أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات.

في الختام، يعد التقييم البطيء أسلوبًا قيمًا يمكن استخدامه في الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code. ومن خلال الاستفادة من استراتيجية التقييم هذه، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات فعالة وسريعة الاستجابة وقابلة للتطوير دون المساس بالجودة. وبالتالي، يلعب التقييم البطيء دورًا مهمًا في نظام AppMaster البيئي، مما يساهم في قدرته على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية عالية الأداء لمجموعة متنوعة من العملاء وحالات الاستخدام.