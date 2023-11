Intergiciel

Dans le contexte des fonctions personnalisées, le middleware représente un composant logiciel critique qui facilite la communication et l'intégration entre différentes applications ou systèmes logiciels. Il fournit une couche d'abstraction qui simplifie la création, la gestion et le déploiement de fonctions personnalisées dans la plateforme no-code d' AppMaster.

Le middleware y parvient en offrant un moyen d'isoler les applications, fonctions ou composants personnalisés de l'infrastructure et des technologies logicielles sous-jacentes. Cela permet aux développeurs de se concentrer sur la logique métier et les fonctionnalités de leurs applications, tandis que le middleware gère des aspects tels que la communication, la sécurité et la gestion des données. L'objectif principal du middleware est de promouvoir l'interopérabilité, de minimiser la duplication et la complexité du code et de fournir une interface unifiée avec laquelle les développeurs peuvent travailler.

Selon des recherches récentes, le marché mondial des middlewares devrait croître à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2021 à 2026. Les middlewares, sous diverses formes, sont devenus un élément essentiel du développement de logiciels modernes en raison de leur capacité à connecter de manière transparente des applications. , services et systèmes ensemble.

Dans la plateforme no-code AppMaster, le middleware joue un rôle crucial dans la création et le déploiement de fonctions personnalisées pour les applications backend, Web et mobiles. En utilisant un middleware, AppMaster offre aux utilisateurs un moyen efficace de créer visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et endpoints WebSocket Secure (WSS). De plus, les capacités middleware d' AppMaster permettent aux clients de créer des composants d'interface utilisateur et une logique métier à l'aide de fonctionnalités drag-and-drop et de concepteurs visuels. Une fois les applications publiées, AppMaster se charge de générer, compiler et déployer les applications dans l'environnement spécifié.

L'utilisation d'un middleware dans des fonctions personnalisées étend les capacités des applications développées sur la plateforme AppMaster en fournissant des services essentiels, tels que :

Intégration : le middleware garantit une connectivité transparente entre les fonctions personnalisées, les composants d'application, les bases de données et les systèmes externes. Cette capacité d'intégration permet aux utilisateurs de créer facilement des solutions complexes, dans lesquelles différents services peuvent être enchaînés pour exécuter des processus métier. Gestion des données : le middleware gère le flux et le stockage efficaces des données entre les fonctions personnalisées et les bases de données. Cela garantit que les données sont facilement disponibles, sécurisées et dans le format approprié pour les composants ou systèmes d'application ciblés. Équilibrage de charge et évolutivité : le middleware gère la répartition du trafic des applications et le traitement des données sur plusieurs serveurs ou instances. Cela permet de maintenir la stabilité opérationnelle et l’évolutivité en garantissant que la charge de travail est répartie uniformément, ce qui se traduit par des performances et une résilience améliorées.

Compte tenu du rôle vital du middleware dans les fonctions personnalisées, AppMaster garantit que toutes les applications générées prennent en charge les technologies et frameworks middleware populaires. Par exemple, les applications backend sont générées à l'aide du langage de programmation Go (Golang), les applications Web sont développées à l'aide du framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, les applications mobiles sont construites à l'aide du framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, et SwiftUI pour iOS.

Le middleware d' AppMaster rend le développement d'applications personnalisées plus rapide, plus facile et plus rentable. Il permet également aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, ce qui peut permettre d'économiser beaucoup d'efforts et de temps dans les cycles de développement itératifs.

De plus, AppMaster génère une documentation précieuse pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. La génération automatique de telles ressources devient cruciale pour maintenir la qualité du logiciel au fil du temps et garantir que l'application adhère aux meilleures pratiques de développement.

Les capacités middleware d' AppMaster en font un choix idéal pour un large éventail d'utilisateurs, des petites entreprises aux grandes entreprises. En tirant parti du middleware dans les fonctions personnalisées, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications hautes performances, évolutives et interopérables à l'aide des solutions intuitives et no-code de la plateforme. L'approche middleware témoigne de l'engagement d' AppMaster à fournir à ses clients des services de développement logiciel de pointe, rentables et efficaces.