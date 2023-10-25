В контексте пользовательских функций промежуточное программное обеспечение представляет собой критически важный программный компонент, который облегчает связь и интеграцию между различными программными приложениями или системами. Он обеспечивает уровень абстракции, который упрощает создание, управление и развертывание пользовательских функций на платформе AppMaster no-code.

Промежуточное ПО достигает этого, предлагая способ изолировать пользовательские приложения, функции или компоненты от базовой инфраструктуры и программных технологий. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на бизнес-логике и функциональности своих приложений, в то время как промежуточное программное обеспечение занимается такими аспектами, как связь, безопасность и управление данными. Основная цель промежуточного программного обеспечения — обеспечить совместимость, свести к минимуму дублирование и сложность кода, а также предоставить разработчикам единый интерфейс для работы.

Согласно недавним исследованиям, ожидается, что в течение прогнозируемого периода с 2021 по 2026 год мировой рынок промежуточного программного обеспечения будет расти в среднем на 8,2%. Промежуточное программное обеспечение в различных формах стало важным компонентом современной разработки программного обеспечения благодаря его способности беспрепятственно соединять приложения. , сервисы и системы вместе.

В платформе AppMaster no-code промежуточное программное обеспечение играет решающую роль в создании и развертывании пользовательских функций для серверных, веб- и мобильных приложений. Используя промежуточное программное обеспечение, AppMaster предоставляет пользователям эффективный способ визуального создания моделей данных, бизнес-логики, REST API и endpoints WebSocket Secure (WSS). Более того, возможности промежуточного программного обеспечения AppMaster позволяют клиентам создавать компоненты пользовательского интерфейса и бизнес-логику, используя функцию drag-and-drop и визуальные дизайнеры. После публикации приложений AppMaster заботится о создании, компиляции и развертывании приложений в указанной среде.

Использование промежуточного программного обеспечения в пользовательских функциях расширяет возможности приложений, разработанных на платформе AppMaster, предоставляя такие важные сервисы, как:

Интеграция. Промежуточное программное обеспечение обеспечивает бесперебойную связь между пользовательскими функциями, компонентами приложений, базами данных и внешними системами. Эта возможность интеграции позволяет пользователям с легкостью создавать сложные решения, в которых различные службы могут быть объединены в цепочку для выполнения бизнес-процессов. Управление данными: промежуточное программное обеспечение управляет эффективным потоком и хранением данных между пользовательскими функциями и базами данных. Это гарантирует, что данные легко доступны, безопасны и имеют правильный формат для целевых компонентов приложения или систем. Балансировка нагрузки и масштабируемость. Промежуточное ПО обеспечивает распределение трафика приложений и обработку данных между несколькими серверами или экземплярами. Это помогает поддерживать операционную стабильность и масштабируемость, обеспечивая равномерное распределение рабочей нагрузки, что приводит к повышению производительности и отказоустойчивости.

Учитывая жизненно важную роль промежуточного программного обеспечения в пользовательских функциях, AppMaster гарантирует, что все созданные приложения поддерживают популярные технологии и платформы промежуточного программного обеспечения. Например, серверные приложения создаются с использованием языка программирования Go (Golang), веб-приложения разрабатываются с использованием инфраструктуры Vue3 и JavaScript/TypeScript, мобильные приложения создаются с использованием серверной среды AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android. и SwiftUI для iOS.

Промежуточное программное обеспечение AppMaster делает разработку пользовательских приложений быстрее, проще и экономичнее. Это также позволяет клиентам обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в магазины приложений, что может сэкономить значительные усилия и время в итеративных циклах разработки.

Кроме того, AppMaster создает ценную документацию для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных. Автоматическое создание таких ресурсов становится решающим фактором для поддержания качества программного обеспечения с течением времени и обеспечения соответствия приложения лучшим практикам разработки.

Возможности промежуточного программного обеспечения AppMaster делают его идеальным выбором для широкого круга пользователей, от малого бизнеса до крупных предприятий. Используя промежуточное программное обеспечение в пользовательских функциях, AppMaster позволяет пользователям создавать высокопроизводительные, масштабируемые и совместимые приложения, используя интуитивно понятные решения платформы no-code. Подход промежуточного программного обеспечения означает стремление AppMaster предоставлять своим клиентам передовые, экономичные и эффективные услуги по разработке программного обеспечения.