يشير التطبيق الأصلي، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى تطبيق تم تصميمه وتطويره خصيصًا ليعمل على النحو الأمثل على نظام تشغيل معين (OS)، باستخدام أطر البرمجة والأدوات واللغة الأصلية لنظام التشغيل. تضمن طريقة تطوير التطبيقات المخصصة هذه أن تستفيد هذه التطبيقات بشكل كامل من الوظائف المتميزة وقدرات الأجهزة وتحسينات الأداء لنظام التشغيل المستهدف، مما يوفر تجربة مستخدم لا مثيل لها مقارنة بالتطبيقات متعددة المنصات أو التطبيقات المختلطة.

تتم كتابة التطبيقات الأصلية عادةً باستخدام لغات وأطر البرمجة التي توفرها SDK (مجموعة تطوير البرامج) الرسمية للنظام الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لنظام التشغيل iOS (نظام تشغيل الهاتف المحمول من Apple)، يستخدم المطورون لغات Swift أو Objective-C جنبًا إلى جنب مع أطر عمل مثل SwiftUI وUIKit وCore Data. على العكس من ذلك، بالنسبة لنظام التشغيل Android (نظام تشغيل الهاتف المحمول من Google)، يستخدم المطورون لغات Java أو Kotlin بدعم من Android Studio و Jetpack Compose. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات الخاصة بالمنصة، يمكن للمطورين الوصول إلى ميزات نظام التشغيل الأصلية ومعالجتها مثل أجهزة الاستشعار والكاميرات وخدمات الموقع ودفع الإشعارات بطريقة أكثر كفاءة ومباشرة.

أثبتت دراسة أجرتها Statista في عام 2021 أن ما يقرب من 74% من الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم تستخدم نظام التشغيل Android، بينما يعتمد ما يقرب من 25% على نظام التشغيل iOS. يطالب توزيع النظام الأساسي هذا المطورين باعتماد نهج تطوير التطبيقات الأصلي المزدوج، مما يستلزم قواعد تعليمات برمجية وفرق وموارد منفصلة لكل نظام تشغيل. يمكن أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى تكاليف أولية أعلى وأطر زمنية أطول للتطوير، لكن الفوائد تفوق في النهاية العيوب من حيث الأداء وتجربة المستخدم وقابلية التوسع وقابلية الصيانة.

تتميز التطبيقات الأصلية بالعديد من المزايا، مثل أوقات التحميل الأسرع والرسوم المتحركة السلسة والانتقالات السلسة، مما يعزز تجربة المستخدم المحسنة. علاوة على ذلك، يمكن لهذه التطبيقات المخصصة الوصول إلى آخر التحديثات والميزات والتحسينات عندما تصبح متاحة على النظام الأساسي. وبالتالي، يتمتع مستخدمو التطبيقات الأصلية بتوافق أفضل مع إصدارات نظام التشغيل الأحدث والأقدم، وبالتالي استيعاب جمهور أوسع. بالإضافة إلى ذلك، تعد التطبيقات الأصلية بشكل عام أكثر استقرارًا وأقل عرضة للأعطال، لأنها مبنية على أدوات ولغات وأطر عمل مصممة خصيصًا لنظام التشغيل الأصلي الخاص بها.

نظرًا لأنه يتم توزيع التطبيقات الأصلية من خلال متاجر التطبيقات الرسمية (متجر Google Play لنظام Android وApple App Store لنظام iOS)، فإنها تخضع لعمليات مراجعة صارمة، مما يضمن الالتزام بإرشادات الأمان ولوائح خصوصية البيانات ومعايير الأداء، مما يؤدي إلى معدل أعلى عامل الثقة بين المستخدمين علاوة على ذلك، تزود متاجر التطبيقات هذه المطورين بالتحليلات وتقارير الأعطال وأدوات الاختبار التجريبي، مما يمكنهم من معالجة اختناقات الأداء على الفور وتقديم تحديثات مستمرة لتحسين تجربة المستخدم.

أحد الأساليب لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية هو استخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster. يعمل هذا النظام الأساسي على تمكين المطورين وغير المطورين على حد سواء من إنشاء تطبيقات خلفية أصلية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال التصميم المرئي لمكونات واجهة المستخدم والعمليات التجارية، دون الحاجة إلى قاعدة تعليمات برمجية منفصلة لكل نظام تشغيل. باستخدام أطر العمل الأصلية مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر، مما يؤدي إلى تطبيقات سلسة يمكنها الوصول إلى إمكانات نظام التشغيل الأصلي. يلغي هذا النهج الحاجة إلى الترميز اليدوي، ويسرع وقت التطوير، ويقلل التكاليف، ويضمن الأداء الأمثل، مع الحفاظ على المزايا الكامنة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

لتلخيص ذلك، تستفيد Native Apps من أدوات التطوير واللغات والأطر الخاصة بالنظام الأساسي لتحقيق الأداء الأمثل على نظام التشغيل المقصود. يمكّن هذا النهج هذه التطبيقات من الوصول إلى الميزات الأصلية والتحسينات وتحسينات الأداء، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم متميزة. على الرغم من أن الحاجة إلى قواعد تعليمات برمجية مميزة وموارد تطوير قد تؤدي إلى تكاليف أعلى، إلا أن فوائد تطوير التطبيقات الأصلية، بما في ذلك السرعة والاستقرار والتوافق، تفوق العيوب المرتبطة بها. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية المبتكرة التي no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات من جميع الأحجام تطوير وصيانة أحدث التطبيقات المحلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مما يضمن التوافق السلس عبر الأنظمة الأساسية مع الحد الأدنى من الديون التقنية.