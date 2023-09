Een native app, in de context van mobiele app-ontwikkeling, verwijst naar een applicatie die specifiek is ontworpen en ontwikkeld om optimaal te functioneren op een bepaald besturingssysteem (OS), waarbij gebruik wordt gemaakt van de native programmeerframeworks, tools en taal van het besturingssysteem. Deze op maat gemaakte applicatieontwikkelingsmethode zorgt ervoor dat deze apps volledig gebruik maken van de verschillende functionaliteiten, hardwaremogelijkheden en prestatie-optimalisaties van het beoogde besturingssysteem, waardoor een ongeëvenaarde gebruikerservaring wordt geboden in vergelijking met platformonafhankelijke of hybride applicaties.

Native apps worden doorgaans geschreven met behulp van programmeertalen en frameworks die worden aangeboden door de officiële SDK (Software Development Kit) van het platform. Voor iOS (het mobiele besturingssysteem van Apple) gebruiken ontwikkelaars bijvoorbeeld de Swift- of Objective-C-talen in combinatie met frameworks als SwiftUI, UIKit en Core Data. Omgekeerd gebruiken ontwikkelaars voor Android (het mobiele besturingssysteem van Google) de talen Java of Kotlin met ondersteuning van Android Studio en Jetpack Compose. Door gebruik te maken van deze platformspecifieke tools kunnen ontwikkelaars op een efficiëntere en directere manier toegang krijgen tot native OS-functies, zoals sensoren, camera's, locatiediensten en pushmeldingen, en deze manipuleren.

Uit een onderzoek uitgevoerd door Statista in 2021 bleek dat bijna 74% van de mobiele apparaten over de hele wereld het Android-besturingssysteem gebruikt, terwijl ongeveer 25% afhankelijk is van iOS. Deze platformdistributie zet ontwikkelaars ertoe aan om de duale native app-ontwikkelingsaanpak te hanteren, waardoor voor elk besturingssysteem afzonderlijke codebases, teams en bronnen nodig zijn. Deze strategie kan resulteren in hogere initiële kosten en langere ontwikkelingstijden, maar de voordelen wegen uiteindelijk zwaarder dan de nadelen in termen van prestaties, gebruikerservaring, schaalbaarheid en onderhoudbaarheid.

Aan native apps worden talloze voordelen toegeschreven, zoals snellere laadtijden, vloeiende animaties en naadloze overgangen, waardoor een verbeterde gebruikerservaring wordt bevorderd. Bovendien hebben deze speciale applicaties toegang tot de nieuwste updates, functies en optimalisaties zodra deze beschikbaar komen op het platform. Bijgevolg profiteren gebruikers van native apps van een betere compatibiliteit met nieuwere en oudere besturingssysteemversies, waardoor een breder publiek wordt bediend. Bovendien zijn native apps over het algemeen stabieler en minder gevoelig voor crashes, omdat ze zijn gebouwd op tools, talen en frameworks die specifiek zijn ontworpen voor het oorspronkelijke besturingssysteem.

Omdat Native Apps worden gedistribueerd via de officiële appstores (Google Play Store voor Android en Apple App Store voor iOS), zijn ze onderworpen aan strenge beoordelingsprocessen, waardoor de naleving van beveiligingsrichtlijnen, regelgeving inzake gegevensprivacy en prestatienormen wordt gegarandeerd, wat resulteert in een hogere vertrouwensfactor onder gebruikers. Bovendien bieden deze app-winkels ontwikkelaars analyses, crashrapporten en bètatesttools, waardoor ze snel prestatieknelpunten kunnen aanpakken en continue updates kunnen leveren om de gebruikerservaring te verbeteren.

Eén benadering om native mobiele applicaties te ontwikkelen is het gebruik van krachtige no-code platforms zoals AppMaster. Dit platform stelt zowel ontwikkelaars als niet-ontwikkelaars in staat native backend-, web- en mobiele applicaties te creëren door UI-componenten en bedrijfsprocessen visueel te ontwerpen, zonder dat er voor elk besturingssysteem een ​​aparte codebase nodig is. Door gebruik te maken van native frameworks zoals Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS, genereert AppMaster echte applicaties vanaf het begin, wat resulteert in naadloze applicaties die toegang hebben tot de native OS-mogelijkheden. Deze aanpak elimineert de noodzaak van handmatige codering, versnelt de ontwikkeltijd, verlaagt de kosten en zorgt voor optimale prestaties, terwijl de inherente voordelen van de ontwikkeling van native mobiele apps behouden blijven.

Kortom: Native Apps maken gebruik van platformspecifieke ontwikkeltools, talen en frameworks om optimaal te presteren op een beoogd besturingssysteem. Dankzij deze aanpak hebben deze apps toegang tot native functies, optimalisaties en prestatieverbeteringen, met als hoogtepunt een superieure gebruikerservaring. Hoewel de behoefte aan afzonderlijke codebases en ontwikkelingsbronnen hogere kosten met zich mee kan brengen, wegen de voordelen van native app-ontwikkeling, waaronder snelheid, stabiliteit en compatibiliteit, zwaarder dan de daarmee samenhangende nadelen. Door gebruik te maken van innovatieve no-code platforms zoals AppMaster kunnen bedrijven van elke omvang state-of-the-art native applicaties efficiënter en kosteneffectiever ontwikkelen en onderhouden, waardoor naadloze, platformonafhankelijke compatibiliteit met minimale technische schulden wordt gegarandeerd.