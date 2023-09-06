في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يشير "الدعم متعدد اللغات" إلى عملية تصميم وتطوير وصيانة تطبيقات الهاتف المحمول القادرة على تلبية احتياجات المستخدمين الذين يتحدثون لغات مختلفة وينتمون إلى ثقافات متنوعة. مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، اكتسبت الحاجة إلى الدعم متعدد اللغات أهمية كبيرة بين المطورين والشركات التي تسعى إلى الوصول إلى عملائها بلغتهم الأم. ومن خلال توفير الدعم متعدد اللغات، يمكن للشركات تعزيز تجربة المستخدم ورضاه ومشاركته، مما يؤدي إلى جمهور أكبر وقاعدة عملاء محتملة.

التعريب هو جوهر الدعم متعدد اللغات، والذي يتضمن تصميم محتوى التطبيق ووظائفه لتلبية التفضيلات اللغوية والثقافية لمجموعة مستهدفة محددة. لا يقتصر التعريب على الترجمة البسيطة ويغطي جوانب مثل تكييف محتوى التطبيق والصور والعناصر الأخرى بحيث يتردد صداها مع الجمهور المحلي. ويضمن هذا النهج أن يكون التطبيق أسهل في الفهم وأكثر جاذبية للمستخدمين المحتملين بلغتهم وبيئتهم الأم.

تشير الأبحاث إلى أن 72.4% من المستهلكين العالميين يفضلون استخدام مواقع الويب بلغتهم الأم، ويزداد هذا العدد عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الهاتف المحمول. ولذلك، يصبح تنفيذ الدعم متعدد اللغات خطوة أساسية في تعظيم الوصول المحتمل للتطبيق، وزيادة حصته في السوق، وضمان تجربة أفضل للمستخدم.

تعمل أطر العمل مثل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية إضافة دعم متعدد اللغات لتطبيقات الهاتف المحمول والويب. يسهل النظام الأساسي إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بلغات مختلفة من خلال تمكين المطورين من بناء واجهات المستخدم بشكل مرئي وإنشاء نماذج البيانات وتنفيذ العمليات التجارية وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر. بفضل دعمه القوي للواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يعمل AppMaster على تبسيط الترجمة وتسهيل صيانة التطبيقات متعددة اللغات.

تشمل الخطوات الأساسية المتبعة في تقديم الدعم متعدد اللغات ما يلي:

تحديد اللغات المستهدفة: اعتمادًا على الجمهور المستهدف والغرض من التطبيق، يجب على الشركات تحديد اللغات التي تريد أن يدعمها تطبيقها. قد يتطلب ذلك البحث في التركيبة السكانية للسوق والتفضيلات المحلية وفرص العمل المحتملة. إضفاء الطابع الخارجي على محتوى التطبيق: يجب على المطورين فصل محتوى التطبيق عن كود المصدر الخاص به، وتخزين المعلومات مثل السلاسل النصية والصور والموارد المترجمة الأخرى بشكل منفصل. وهذا سيمكنهم من تحديث المحتوى بسهولة بلغات مختلفة، وتجنب قيم الترميز الثابت داخل قاعدة التعليمات البرمجية وجعلها أكثر نمطية وقابلة للصيانة. تكييف عناصر واجهة المستخدم: يجب تصميم التطبيقات لاستيعاب نصوص اللغات المختلفة ومجموعات الأحرف والتخطيطات. قد يتطلب هذا دعم اللغة من اليمين إلى اليسار أو التأكد من تغيير حجم عناصر واجهة المستخدم ديناميكيًا للتعامل مع السلاسل النصية الأطول دون اقتطاعها أو التسبب في مشكلات في التخطيط. تنفيذ وظيفة معرفة اللغة: إلى جانب دعم اللغة، فكر في تخصيص وظائف التطبيق لتتوافق مع العادات واللوائح والتفضيلات المحلية. قد يتضمن التوطين استيعاب تنسيقات التاريخ والوقت والأرقام المتنوعة ورموز العملات وأنظمة التقويم ووحدات القياس المستخدمة في مناطق مختلفة. الاختبار والتحقق من الصحة: ​​يعد الاختبار الصارم أمرًا بالغ الأهمية لضمان عمل التطبيق بشكل سليم بلغات وبيئات ثقافية مختلفة. يتضمن ذلك التحقق من صحة المحتوى وعناصر واجهة المستخدم وسلوك التطبيق عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل وإعدادات النظام المختلفة. التعاون الجماعي ثنائي اللغة أو متعدد اللغات: شجع التعاون بين مطوري التطبيقات والمترجمين ومنشئي المحتوى والمختبرين لتحديد مشكلات الترجمة المحتملة وحلها في وقت مبكر من عملية التطوير. وهذا سيوفر الوقت والجهد أثناء الصيانة والتحديثات.

لتجسيد الدعم متعدد اللغات في الممارسة العملية، فكر في تطبيق شبكة اجتماعية يهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم. قد يتضمن تنفيذ الدعم متعدد اللغات تعريب محتوى التطبيق بلغات مختلفة، وتكييف واجهة المستخدم لاستيعاب البرامج النصية والتخطيطات المختلفة، وتوفير إشعارات مترجمة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تجربة تطبيق أكثر تخصيصًا وشمولاً للمستخدمين، وتشجيع المشاركة وتعزيز الاتصالات بين الثقافات.

باختصار، يعد الدعم متعدد اللغات عنصرًا أساسيًا في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة، لأنه يسمح للشركات بتلبية احتياجات جمهور أوسع، وتعزيز مشاركة المستخدم، وتحسين تجربة التطبيق الشاملة. بفضل الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يصبح تنفيذ الدعم متعدد اللغات عملية أسهل وأكثر كفاءة، مما يسمح للشركات بالاستفادة من أسواق جديدة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي المتطور باستمرار.