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Нативное приложение

04, сент. 2023

Нативное приложение в контексте разработки мобильных приложений относится к приложению, специально спроектированному и разработанному для оптимальной работы в конкретной операционной системе (ОС) с использованием собственных инфраструктур программирования, инструментов и языка ОС. Этот специализированный метод разработки приложений гарантирует, что эти приложения полностью используют различные функциональные возможности, аппаратные возможности и оптимизацию производительности целевой ОС, обеспечивая беспрецедентный пользовательский опыт по сравнению с кроссплатформенными или гибридными приложениями.

Нативные приложения обычно пишутся с использованием языков программирования и фреймворков, предоставляемых официальным SDK (комплектом разработки программного обеспечения) платформы. Например, для iOS (мобильная операционная система Apple) разработчики используют языки Swift или Objective-C в сочетании с такими платформами, как SwiftUI, UIKit и Core Data. И наоборот, для Android (мобильной операционной системы Google) разработчики используют языки Java или Kotlin при поддержке Android Studio и Jetpack Compose. Используя эти специфичные для платформы инструменты, разработчики могут получать доступ к собственным функциям ОС, таким как датчики, камеры, службы определения местоположения и push-уведомления, и управлять ими более эффективным и прямым способом.

Исследование, проведенное Statista в 2021 году, показало, что почти 74% мобильных устройств по всему миру используют ОС Android, а примерно 25% — iOS. Такое распространение платформы побуждает разработчиков применять двойной подход к разработке собственных приложений, что требует отдельных баз кода, команд и ресурсов для каждой ОС. Эта стратегия может привести к более высоким первоначальным затратам и более длительным срокам разработки, но преимущества в конечном итоге перевешивают недостатки с точки зрения производительности, пользовательского опыта, масштабируемости и удобства обслуживания.

Нативные приложения обладают многочисленными преимуществами, такими как более быстрое время загрузки, плавная анимация и плавные переходы, что способствует улучшению пользовательского опыта. Более того, эти специализированные приложения могут получать доступ к последним обновлениям, функциям и оптимизациям по мере их появления на платформе. Следовательно, пользователи собственных приложений получают лучшую совместимость с новыми и старыми версиями ОС, тем самым охватывая более широкую аудиторию. Кроме того, нативные приложения, как правило, более стабильны и менее подвержены сбоям, поскольку они созданы на основе инструментов, языков и платформ, специально разработанных для родительской ОС.

Поскольку нативные приложения распространяются через официальные магазины приложений (Google Play Store для Android и Apple App Store для iOS), они подвергаются строгим процедурам проверки, обеспечивающим соблюдение рекомендаций по безопасности, правил конфиденциальности данных и стандартов производительности, что приводит к более высокому качеству. фактор доверия среди пользователей. Кроме того, эти магазины приложений предоставляют разработчикам аналитику, отчеты о сбоях и инструменты бета-тестирования, что позволяет им оперативно устранять узкие места в производительности и предоставлять постоянные обновления для улучшения пользовательского опыта.

Один из подходов к разработке собственных мобильных приложений — использование мощных платформ no-code таких как AppMaster. Эта платформа позволяет разработчикам и неразработчикам создавать собственные серверные, веб- и мобильные приложения путем визуального проектирования компонентов пользовательского интерфейса и бизнес-процессов без необходимости создания отдельной базы кода для каждой ОС. Используя собственные платформы, такие как Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, AppMaster создает реальные приложения с нуля, в результате чего создаются бесшовные приложения, которые получают доступ к собственным возможностям ОС. Такой подход устраняет необходимость ручного кодирования, ускоряет время разработки, снижает затраты и обеспечивает оптимальную производительность, сохраняя при этом присущие преимущества разработки собственных мобильных приложений.

Подводя итог, можно сказать, что Native Apps использует инструменты, языки и платформы разработки, специфичные для конкретной платформы, для оптимальной работы в предполагаемой ОС. Такой подход позволяет этим приложениям получать доступ к собственным функциям, оптимизации и повышению производительности, что приводит к превосходному пользовательскому опыту. Хотя необходимость в отдельных базах кода и ресурсах разработки может повлечь за собой более высокие затраты, преимущества разработки собственных приложений, включая скорость, стабильность и совместимость, перевешивают связанные с этим недостатки. Используя инновационные платформы no-code такие как AppMaster, компании любого размера могут разрабатывать и поддерживать современные собственные приложения более эффективно и с меньшими затратами, обеспечивая плавную кросс-платформенную совместимость с минимальным техническим долгом.

Изучите больше терминов:
Play Маркет VoiceOver Вредоносное ПО Геолокация Дополненная реальность (AR) Жизненный цикл приложения Мобильные облачные вычисления Модель-Представление-Контроллер (MVC) Монетизация приложений Непрерывная интеграция (CI) Платформа как услуга (PaaS) Плотность пикселей Пользовательский опыт (UX) Репозиторий кода Синхронный вызов Сканирование отпечатков пальцев

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