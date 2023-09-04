النشر المستمر (CD) هو أسلوب هندسة برمجيات مصمم لأتمتة عملية إصدار تحديثات البرامج وتبسيطها، مما يضمن التسليم السريع والموثوق والفعال للميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء للمستخدمين النهائيين. تعد هذه الممارسة جزءًا لا يتجزأ من عمليات تطوير التطبيقات الحديثة، خاصة في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يتوقع المستخدمون تحديثات وتحسينات متكررة لتطبيقاتهم. يعتبر القرص المضغوط عمومًا تطورًا للتكامل المستمر (CI)، وهي ممارسة يتم فيها دمج تغييرات التعليمات البرمجية تلقائيًا واختبارها للتأكد من صحتها، مما يسمح للمطورين باكتشاف المشكلات وتصحيحها في وقت مبكر من عملية التطوير.

في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة، يلعب النشر المستمر دورًا حيويًا في تمكين الفرق من تكرار وتقديم ميزات وتحسينات جديدة بوتيرة سريعة. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص في سوق التطبيقات التنافسية اليوم، حيث تكون توقعات المستخدم عالية ويمكن أن يؤثر أداء التطبيق بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمؤسسة. من خلال تنفيذ مسار قوي للأقراص المضغوطة، يمكن للمؤسسات تقليل الوقت بين تنفيذ التعليمات البرمجية ونشرها للمستخدمين النهائيين، مما يزيد من احتمالية التقاط المستخدمين والاحتفاظ بهم.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستخدم النشر المستمر على نطاق واسع طوال دورة حياة تطوير التطبيقات. يتيح ذلك للعملاء إنشاء ونشر إصدارات جديدة من تطبيقاتهم في أقل من 30 ثانية، مما يضمن إمكانية نشر التحديثات بسرعة وكفاءة. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (نسميه العمليات التجارية) بشكل مرئي عبر BP Designer وREST API endpoints WSS. يلغي هذا النهج المبسط الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية المعقدة وعمليات النشر اليدوية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أخطاء وتأخير.

عندما يضغط العملاء على زر "نشر"، يأخذ AppMaster تلقائيًا المخططات التي قاموا بإنشائها ويقوم بإنشاء كود المصدر للتطبيقات. يتم بعد ذلك تجميع هذا الرمز واختباره وتعبئته في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية) قبل نشره على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (Golang)، بينما يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS. يتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل يحركه الخادم يعتمد على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يتيح هذا النهج الذي يعتمد على الخادم للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. في جوهر الأمر، يضمن مسار الأقراص المضغوطة الخاص بـ AppMaster عملية نشر سلسة وفعالة وحديثة لمستخدميه.

فوائد تنفيذ النشر المستمر ضمن عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول عديدة. بالنسبة للمطورين، يساعد هذا الأسلوب في التخلص من المهام اليدوية المعرضة للأخطاء مع تقليل الوقت المستغرق في الأنشطة المتعلقة بالنشر. وهذا بدوره يسمح للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على تحسين تطبيقاتهم وتقديم ميزات قيمة للمستخدمين النهائيين. بالنسبة للمؤسسات، يعمل القرص المضغوط على تقليل مخاطر التوقف عن العمل وتجارب المستخدم السلبية الناتجة عن إصدارات الأخطاء أو مشكلات النشر. مع كل إصدار جديد من التطبيق، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن الاتساق وقابلية الصيانة عبر بيئات التطوير والتشغيل المرحلي والإنتاج.

علاوة على ذلك، يعد النشر المستمر في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول فعالاً بشكل خاص في معالجة التعقيدات الخاصة بالنظام الأساسي، مثل الاختبار على تكوينات الأجهزة المختلفة والتعامل مع التحديثات على منصات Android وiOS في وقت واحد. ومن خلال الاستفادة من خط الأقراص المضغوطة القوي، يمكن للمؤسسات ضمان تشغيل تطبيقاتها بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة، مع السماح أيضًا بتحديثات وتحسينات سلسة عبر الأنظمة الأساسية.

لا يعد الاستثمار في حلول النشر المستمر خطوة استراتيجية للمؤسسات فحسب، بل يعد أيضًا ضرورة في سوق تطوير التطبيقات سريع التطور والمتطلب. تتيح منصة AppMaster القوية no-code ، إلى جانب إمكانات النشر المستمر الشاملة، للشركات إنشاء تطبيقات عالية الجودة ونشرها وصيانتها بسرعة وكفاءة. من خلال تبني القرص المضغوط كجزء لا يتجزأ من عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها، يمكن للمؤسسات البقاء في صدارة المنافسة وتزويد مستخدميها بتجارب استثنائية، تُترجم إلى زيادة مشاركة المستخدم وولاءه.