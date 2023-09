Applicazione nativa

Un'app nativa, nel contesto dello sviluppo di app mobili, si riferisce a un'applicazione appositamente progettata e sviluppata per funzionare in modo ottimale su un particolare sistema operativo (OS), utilizzando i framework, gli strumenti e il linguaggio di programmazione nativi del sistema operativo. Questo metodo di sviluppo di applicazioni su misura garantisce che queste app sfruttino appieno le funzionalità distinte, le capacità hardware e le ottimizzazioni delle prestazioni del sistema operativo di destinazione, fornendo un'esperienza utente senza pari rispetto alle applicazioni multipiattaforma o ibride.

Le app native sono in genere scritte utilizzando linguaggi di programmazione e framework forniti dall'SDK (Software Development Kit) ufficiale della piattaforma. Ad esempio, per iOS (il sistema operativo mobile di Apple), gli sviluppatori utilizzano i linguaggi Swift o Objective-C insieme a framework come SwiftUI, UIKit e Core Data. Al contrario, per Android (il sistema operativo mobile di Google), gli sviluppatori utilizzano i linguaggi Java o Kotlin con il supporto di Android Studio e Jetpack Compose. Sfruttando questi strumenti specifici della piattaforma, gli sviluppatori possono accedere e manipolare le funzionalità native del sistema operativo come sensori, fotocamere, servizi di localizzazione e notifiche push in modo più efficiente e diretto.

Uno studio condotto da Statista nel 2021 ha stabilito che quasi il 74% dei dispositivi mobili in tutto il mondo utilizza il sistema operativo Android, mentre circa il 25% si affida a iOS. Questa distribuzione della piattaforma spinge gli sviluppatori ad adottare il doppio approccio di sviluppo di app native, rendendo quindi necessari codebase, team e risorse separati per ciascun sistema operativo. Questa strategia può comportare costi iniziali più elevati e tempi di sviluppo più lunghi, ma i vantaggi in definitiva superano gli svantaggi in termini di prestazioni, esperienza utente, scalabilità e manutenibilità.

Alle app native vengono attribuiti numerosi vantaggi, come tempi di caricamento più rapidi, animazioni fluide e transizioni senza interruzioni, favorendo un'esperienza utente migliorata. Inoltre, queste applicazioni dedicate possono accedere agli ultimi aggiornamenti, funzionalità e ottimizzazioni non appena diventano disponibili sulla piattaforma. Di conseguenza, gli utenti di app native godono di una migliore compatibilità con le versioni più recenti e precedenti del sistema operativo, soddisfacendo così un pubblico più ampio. Inoltre, le app native sono generalmente più stabili e meno soggette a arresti anomali, poiché sono basate su strumenti, linguaggi e framework progettati specificamente per il sistema operativo principale.

Poiché le app native sono distribuite attraverso gli app store ufficiali (Google Play Store per Android e Apple App Store per iOS), sono soggette a rigorosi processi di revisione, garantendo il rispetto delle linee guida sulla sicurezza, delle normative sulla privacy dei dati e degli standard di prestazione, con il risultato di un livello più elevato fattore di fiducia tra gli utenti. Inoltre, questi app store forniscono agli sviluppatori analisi, rapporti sugli arresti anomali e strumenti di beta-test, consentendo loro di affrontare tempestivamente i colli di bottiglia delle prestazioni e fornire aggiornamenti continui per migliorare l'esperienza dell'utente.

Un approccio per sviluppare applicazioni mobili native consiste nell'utilizzare potenti piattaforme no-code come AppMaster. Questa piattaforma consente sia agli sviluppatori che ai non sviluppatori di creare applicazioni backend, Web e mobili native progettando visivamente componenti dell'interfaccia utente e processi aziendali, senza la necessità di una base di codice separata per ciascun sistema operativo. Utilizzando framework nativi come Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, AppMaster genera applicazioni reali da zero, risultando in applicazioni perfette che accedono alle funzionalità native del sistema operativo. Questo approccio elimina la necessità di codifica manuale, accelera i tempi di sviluppo, riduce i costi e garantisce prestazioni ottimali, preservando al tempo stesso i vantaggi intrinseci dello sviluppo di app mobili native.

Per riassumere, le app native sfruttano strumenti di sviluppo, linguaggi e framework specifici della piattaforma per funzionare in modo ottimale su un sistema operativo previsto. Questo approccio consente a queste app di accedere a funzionalità native, ottimizzazioni e miglioramenti delle prestazioni, culminando in un'esperienza utente superiore. Sebbene la necessità di basi di codice e risorse di sviluppo distinte possa comportare costi più elevati, i vantaggi dello sviluppo di app native, tra cui velocità, stabilità e compatibilità, superano gli svantaggi associati. Sfruttando piattaforme innovative no-code come AppMaster, le aziende di tutte le dimensioni possono sviluppare e mantenere applicazioni native all'avanguardia in modo più efficiente ed economico, garantendo una perfetta compatibilità multipiattaforma con un debito tecnico minimo.