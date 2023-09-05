يعد إرسال التطبيق عملية حاسمة في دورة حياة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، والتي تتضمن إرسال تطبيق الهاتف المحمول النهائي إلى أسواق التطبيقات المختلفة مثل متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play. تحدث هذه الخطوة عادةً بعد الانتهاء من تطوير التطبيق واختباره وتصحيح الأخطاء، وتكون بمثابة البوابة النهائية لمطور التطبيق لتقديم منتجه للمستخدمين المحتملين. تعد عملية إرسال التطبيق ضرورية للتأكد من أن التطبيق المطور يلتزم بإرشادات متجر التطبيقات وسياساته ومتطلباته الفنية ويوفر تجربة مستخدم مُرضية.

على الرغم من أن عملية إرسال التطبيق قد تختلف اعتمادًا على متجر التطبيقات المستهدف، إلا أن هناك بعض المراحل الشائعة التي يمر بها كل مطور تطبيق حتى يتم الإرسال بنجاح. تتضمن هذه المراحل ما يلي: 1) التسجيل كمطور، 2) إعداد التطبيق لتقديمه، 3) الالتزام بالإرشادات والسياسات، و4) الخضوع لعملية مراجعة التطبيق.

أولاً، يتعين على مطور التطبيق أو المؤسسة التسجيل في برامج مطوري متجر التطبيقات المعنية. يتطلب كل من متجر Apple App Store ومتجر Google Play حساب مطور مع رسوم سنوية للتسجيل. يتقاضى برنامج مطوري App Store رسومًا سنوية قدرها 99 دولارًا، في حين يتم تحديد رسوم تسجيل مطوري Google Play بدفعة لمرة واحدة قدرها 25 دولارًا.

بعد التسجيل الناجح، يجب أن يكون التطبيق المطور جاهزًا للتقديم والذي يتضمن إنشاء قائمة التطبيقات، وملء البيانات الوصفية المطلوبة، وتحسين العناصر المرئية في متجر التطبيقات، وتجميع البنية النهائية للتطبيق. يعد تطوير قائمة تطبيقات جذابة ووصفية جانبًا مهمًا في تقديم التطبيق، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على رؤية التطبيق ومعدل التحويل في متاجر التطبيقات. تتضمن هذه المعلومات عادةً عنوان التطبيق والوصف والكلمات الرئيسية والأيقونات ولقطات الشاشة ومقاطع فيديو معاينة التطبيق والفئات وتقييم المحتوى وسياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيق. تعتبر العناصر المرئية في متجر التطبيقات ضرورية بشكل خاص لجذب المستخدمين المحتملين وتشجيعهم على تنزيل التطبيق.

يعد الالتزام بإرشادات وسياسات متجر التطبيقات أثناء تقديم التطبيق أمرًا أساسيًا لتجنب رفض التطبيق. يمتلك كل سوق مجموعة متميزة من القواعد واللوائح التي يجب على المطورين اتباعها، بدءًا من المحتوى والتصميم والوظيفة وخصوصية المستخدم. على سبيل المثال، غالبًا ما يحتفظ متجر Apple App Store بإرشادات صارمة للموافقة على التطبيق، مع التركيز على عوامل مثل الوظائف الفريدة وتجربة المستخدم وضمان الجودة والالتزام بقواعد مثل إرشادات الواجهة البشرية (HIG).

بمجرد إعداد قائمة التطبيق ومطابقتها للإرشادات والسياسات المعمول بها، يتم إرسالها لعملية مراجعة التطبيق التي تجريها فرق متجر التطبيقات. أثناء المراجعة، يتم فحص التطبيق للتأكد من التزامه بمتطلبات وإرشادات متجر التطبيقات. إذا استوفى التطبيق هذه المواصفات وحصل على الموافقة، يصبح مؤهلاً للإصدار في متجر التطبيقات. بخلاف ذلك، قد يتلقى مطور التطبيق تعليقات حول أوجه القصور وسيُطلب منه معالجة المشكلات قبل إعادة إرسال التطبيق.

يمكن الاستفادة من منصة no-code مثل AppMaster لتبسيط عملية تطوير التطبيق وتقديمه. AppMaster هي أداة قوية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية جذابة وتفاعلية وعالية الأداء وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة مع الحد الأدنى من المعرفة بالبرمجة أو عدم وجود معرفة بها على الإطلاق. باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء مخططات قاعدة البيانات ومنطق الأعمال endpoints واجهة برمجة التطبيقات وتصميم واجهات المستخدم بشكل مرئي باستخدام وظيفة drag and drop ، مما يجعل تطوير التطبيق أسرع بشكل ملحوظ وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن AppMaster يمكنه إنشاء كود المصدر وتجميع تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يمكن للمطورين استخدام هذه الميزة أثناء عملية إرسال التطبيق. يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم بتحديث واجهة مستخدم التطبيق والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات أحدث إلى App Store وPlay Market، مما يؤدي بشكل فعال إلى تجاوز الحاجة إلى التحديثات وعمليات إعادة الإرسال المتكررة. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر، مما يلغي الديون التقنية ويضمن حلولاً فعالة وقابلة للتطوير لمجموعة واسعة من العملاء.

في الختام، يعد تقديم التطبيق عنصرًا حيويًا في عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يوفر الوسائل للمطورين لتقديم تطبيقاتهم للمستخدمين المحتملين. لضمان نجاح إرسال التطبيق وإصداره، يعد الامتثال لإرشادات وسياسات متجر التطبيقات أمرًا ضروريًا. يمكن أن يؤدي استخدام منصة no-code مثل AppMaster إلى زيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تطوير التطبيقات وتقديمها، مما يسمح للشركات بالتركيز على عروضها الأساسية وتوفير تجارب مستخدم استثنائية.