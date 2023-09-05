Chatbots، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، هي تطبيقات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) مصممة لمحاكاة المحادثة البشرية مع المستخدمين من خلال التفاعلات النصية أو الصوتية. يتم دمج وكلاء الاتصالات الافتراضية هؤلاء في تطبيقات الأجهزة المحمولة لتوفير دعم تلقائي للعملاء، وتبسيط تجربة المستخدم، وتعزيز المشاركة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء العام للتطبيق وفائدته. لقد أحدثت Chatbots ثورة في الطريقة التي تتفاعل بها الشركات والمستهلكون، حيث توفر استجابات ذكية وشخصية وفورية لاستفسارات المستخدم، وبالتالي تقليل الحاجة إلى التدخل البشري.

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة Grand View Research، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لروبوتات الدردشة إلى 1.25 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب مثيرًا للإعجاب يبلغ 24.3٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد المتزايد على روبوتات الدردشة في مختلف الصناعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والتجارة الإلكترونية وغيرها. مع التقدم في الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتقنيات التعلم الآلي (ML)، أصبحت روبوتات الدردشة قادرة بشكل متزايد على فهم الاستعلامات المعقدة، وتحديد نية المستخدم، وتقديم الاستجابات ذات الصلة، وبالتالي تقديم تجربة محادثة أكثر شبهاً بالإنسان.

تكمن في جوهر وظيفة chatbot القدرة على معالجة وتحليل كميات كبيرة من بيانات المحادثة غير المنظمة. تُستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لتفسير سياق رسائل المستخدم، مما يتيح لروبوتات الدردشة الفهم والاستجابة وفقًا لذلك. بالإضافة إلى تحليل النصوص، يمكن لروبوتات الدردشة إجراء تحليل المشاعر والتعرف على المشاعر وغيرها من ميزات فهم المستخدم المتعمق. تعمل هذه التقنيات معًا لتحسين القاعدة المعرفية لروبوت الدردشة، مما يسمح له بأن يصبح أكثر دقة وفعالية في تقديم المساعدة للمستخدم بمرور الوقت.

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي no-code يتيح تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، ويقدم للعملاء حلولًا مبسطة لدمج برامج الدردشة الآلية في تطبيقاتهم. تسمح مجموعة أدوات AppMaster متعددة الاستخدامات بإنشاء مخططات معقدة لقواعد البيانات، وعمليات منطق الأعمال، وREST API، endpoints WSS، بالإضافة إلى التطوير السلس لواجهة المستخدم مع وظيفة drag-and-drop. تعمل هذه الميزات القوية على تسهيل الدمج الفعال والفعال لروبوتات الدردشة في تطبيقات الهاتف المحمول، وتعزيز واجهات المستخدم، وتوفير المساعدة الشخصية في الوقت الفعلي للمستخدمين.

يمكن للمطورين الاستفادة من منصة AppMaster لإنشاء تطبيقات جوال ديناميكية تعتمد على الخادم والتي يمكن تحديثها بسلاسة دون الحاجة إلى إعادة تقديمها في متجر التطبيقات. وهذا يضمن أن تظل وظائف chatbot ذات صلة وحديثة، مما يوفر تجربة مستخدم متسقة وموثوقة. علاوة على ذلك، فإن تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها في Go، وتطبيقات الويب مع إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، تتيح التكامل السلس لروبوتات الدردشة عبر مختلف المنصات والأجهزة.

يضمن إنشاء AppMaster لوثائق التطبيق الشاملة، إلى جانب البرامج النصية للترحيل التلقائي لمخطط قاعدة البيانات وإمكانية التجديد السريع للتطبيق، أن يكون تكامل chatbot سلسًا وفعالاً. ومن خلال استخدام منصة AppMaster ، يتمتع المطورون بإمكانية الوصول إلى حل قوي وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير لدمج إمكانات chatbot المتقدمة في تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز تجربة المستخدم ودفع نجاح الأعمال.

في الختام، تلعب روبوتات الدردشة دورًا حاسمًا في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، حيث توفر مشاركة متزايدة للمستخدمين، ودعمًا فعالًا للعملاء، ووظائف التطبيق المبسطة. مع التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغوية العصبية والتعلم الآلي، أصبحت روبوتات الدردشة أدوات أساسية للشركات لتلبية توقعات المستخدمين وتقديم تجارب استثنائية للعملاء. توفر منصة AppMaster no-code حلاً سلسًا وقويًا ومتكاملًا لدمج برامج الدردشة الآلية في تطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن قدرة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لوكلاء الاتصالات الافتراضية هؤلاء لدفع النمو والنجاح.