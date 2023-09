Ciągłe dostarczanie (CD) dla mikrousług odnosi się do podejścia do tworzenia oprogramowania, którego celem jest zwiększenie wydajności, niezawodności i skalowalności systemów opartych na mikrousługach poprzez automatyzację procesu budowania, testowania i wdrażania wersji mikrousług w środowiskach produkcyjnych. Podejście opiera się na zasadach DevOps, kładąc nacisk na wysoki stopień współpracy między zespołami programistycznymi i operacyjnymi, przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi ułatwiających automatyzację potoku dostarczania oprogramowania. Wraz z wykładniczym wzrostem wykorzystania architektury mikrousług, CD stał się istotnym elementem umożliwiającym zespołom utrzymanie wysokich standardów jakości i minimalizację czasu potrzebnego na dostarczenie zmian klientom.

W kontekście mikrousług CD stwarza kilka wyjątkowych wyzwań i możliwości w porównaniu z tradycyjną architekturą monolityczną. Systemy oparte na mikrousługach składają się z wielu luźno powiązanych usług, które można opracowywać, wdrażać i zarządzać niezależnie. Pozwala to na szybsze cykle programowania i wydajne skalowanie, ponieważ różne komponenty można aktualizować oddzielnie bez wpływu na cały system. Co więcej, mikrousługi często wykorzystują technologie konteneryzacji, takie jak Docker i Kubernetes, aby jeszcze bardziej zwiększyć modułowość i elastyczność poszczególnych usług.

Wdrożenie ciągłego dostarczania w architekturze mikrousług wymaga dobrze zdefiniowanego potoku, który obejmuje kilka podstawowych etapów, takich jak ciągła integracja, automatyczne testowanie i wdrażanie przyrostowe. Ciągła integracja (CI) to praktyka polegająca na łączeniu zmian w kodzie programistów w centralnym repozytorium i uruchamianiu automatycznych testów w celu zidentyfikowania problemów na wczesnym etapie procesu programowania. Pomaga to zachować stabilność bazy kodu i zapewnia minimalne zakłócenia podczas wdrażania nowych aktualizacji usług. Zautomatyzowane testy są integralną częścią potoku CD i obejmują testy jednostkowe, testy integracyjne i testy typu end-to-end, aby upewnić się, że każda usługa spełnia wymagane standardy jakości i funkcjonalności.

Wdrażanie przyrostowe jest kluczowym aspektem CD dla mikrousług, pozwalającym na stopniowe wdrażanie nowych wersji przy minimalnym ryzyku. Techniki takie jak wydania kanarkowe i wdrożenia niebiesko-zielone umożliwiają zespołom stopniowe wdrażanie niewielkich zmian w środowisku produkcyjnym przy jednoczesnym monitorowaniu potencjalnych problemów. Podejścia te mogą pomóc w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów w czasie rzeczywistym, utrzymując wysoką dostępność i niezawodność nawet podczas wdrażania znaczących aktualizacji systemu.

Monitorowanie i obserwowalność to inne istotne elementy potoku CD dla mikrousług. W przypadku wielu usług komunikujących się w systemie rozproszonym niezwykle istotny jest wgląd w wydajność i stan każdej usługi w czasie rzeczywistym. Obejmuje to rejestrowanie, gromadzenie metryk i śledzenie rozproszone, aby pomóc programistom szybko wykryć i rozwiązać wszelkie anomalie lub wąskie gardła. Co więcej, korzystanie z alertów i powiadomień gwarantuje, że problemy zostaną szybko rozwiązane, zanim nasilają się i niekorzystnie wpływają na wydajność lub czas pracy systemu.

Chociaż CD dla mikrousług oferuje szereg korzyści, takich jak większa szybkość, jakość i efektywność tworzenia oprogramowania, wymaga także zmiany kultury organizacyjnej oraz wysokiego poziomu kompetencji technicznych i operacyjnych. Przyjęcie takiego podejścia wymaga kultury współpracy, zespołów interdyscyplinarnych i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Ponadto wdrożenie skutecznego potoku CD dla mikrousług wymaga nie tylko zrozumienia różnych standardowych narzędzi i technologii branżowych, ale także umiejętności adaptowania i dostosowywania tych narzędzi do unikalnych potrzeb i wymagań każdej organizacji.

W AppMaster platforma no-code umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych opartych na mikrousługach z płynnym, ciągłym dostarczaniem. Dzięki włączeniu narzędzi do projektowania wizualnego, endpoints REST API i WSS oraz automatycznego generowania kodu, AppMaster upraszcza proces programowania i zapewnia wysokiej jakości, skalowalne aplikacje. Co więcej, AppMaster generując aplikacje od podstaw, eliminuje dług techniczny i pozwala na płynne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych. Dodatkowo, dzięki automatycznemu generowaniu dokumentacji Swagger/OpenAPI i obsłudze baz danych zgodnych z Postgresql, AppMaster ułatwia utrzymanie i zarządzanie aplikacjami opartymi na mikrousługach. Podsumowując, platforma AppMaster umożliwia firmom wykorzystanie zalet ciągłego dostarczania w aplikacjach opartych na mikrousługach, jednocześnie łagodząc związane z tym wyzwania i złożoność.