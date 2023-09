L'intégrité référentielle est un aspect fondamental des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) qui garantit la cohérence des données et l'intégrité logique entre les tables associées d'une base de données. Dans le contexte des bases de données relationnelles, l'intégrité référentielle fait référence à l'ensemble de contraintes et de règles qui régissent les relations entre les clés primaires et les clés étrangères dans diverses tables, garantissant que les données stockées dans ces tables sont valides, cohérentes et adhèrent à un schéma prédéfini. Le maintien de l'intégrité référentielle est essentiel pour préserver l'exactitude et la fiabilité des données dans une base de données, en évitant les anomalies, la corruption des données et les incohérences des données qui peuvent survenir en raison d'une mauvaise gestion des relations entre les entités dans un modèle de base de données relationnelle.

L'établissement de l'intégrité référentielle implique de définir des contraintes sur les clés étrangères, qui sont des colonnes d'une table qui font référence à la clé primaire d'une autre table associée. Ces contraintes appliquent des règles spécifiques qui dictent la manière dont les enregistrements des tables associées peuvent être ajoutés, mis à jour ou supprimés. Les trois types de contraintes communément associées à l'intégrité référentielle sont les contraintes référentielles, les contraintes de domaine et les contraintes définies par l'utilisateur. Les contraintes référentielles garantissent que lorsqu'un enregistrement d'une table parent est référencé par un enregistrement d'une table enfant, la valeur référencée doit exister dans la table parent. Les contraintes de domaine limitent les valeurs autorisées pour un attribut ou une colonne dans une table, et les contraintes définies par l'utilisateur sont des règles personnalisées supplémentaires implémentées par le concepteur de base de données pour chaque application.

Le respect de l'intégrité référentielle est crucial pour préserver l'exactitude des données dans les systèmes de bases de données complexes, en particulier dans un environnement interconnecté et interactif tel que la plateforme AppMaster. AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement des schémas de bases de données relationnelles, des processus métier et des API REST, essentiels à la création d'applications évolutives, maintenables et hautement performantes. Garantir l'intégrité référentielle dans les applications générées par AppMaster est essentiel, car une mauvaise gestion des relations entre les entités de base de données peut entraîner une corruption des données, des incohérences de données et une fonctionnalité d'application interrompue.

Il existe plusieurs mécanismes pour mettre en œuvre l’intégrité référentielle dans les systèmes de bases de données relationnelles. L’une des approches les plus populaires consiste à utiliser des actions en cascade, également appelées actions référentielles. Ces actions sont utilisées pour spécifier comment les données associées dans une table enfant doivent être traitées lorsqu'un enregistrement référencé dans une table parent est mis à jour ou supprimé. Les quatre actions en cascade courantes sont :

CASCADE : il propage les modifications de la table parent aux enregistrements associés dans la table enfant. Lorsqu'un enregistrement de la table parent est supprimé ou mis à jour, tous les enregistrements enfants associés sont automatiquement supprimés ou mis à jour.

SET NULL : il définit les valeurs de clé étrangère dans les enregistrements enfants associés sur NULL lorsque l'enregistrement référencé dans la table parent est supprimé ou mis à jour. Cette action est utile lorsqu'il est nécessaire de conserver les données de l'enregistrement enfant, mais que la relation entre les enregistrements parent et enfant est rompue.

FIXER PAR DÉFAUT : il définit les valeurs de clé étrangère dans les enregistrements enfants associés à leurs valeurs par défaut respectives lorsque l'enregistrement référencé dans la table parent est supprimé ou mis à jour. Cette action est utile lorsque la valeur par défaut d'un champ de clé étrangère a une signification spécifique dans le contexte de l'application.

AUCUNE ACTION : garantit qu'aucune action n'est entreprise sur les enregistrements enfants associés lorsque l'enregistrement référencé dans la table parent est supprimé ou mis à jour. Au lieu de cela, la base de données rejette l’opération si elle viole l’intégrité référentielle.

En plus des actions en cascade, des déclencheurs peuvent être utilisés pour renforcer l'intégrité référentielle. Les déclencheurs sont des blocs de code procédural, généralement écrits dans un langage de programmation de base de données (par exemple, PL/SQL, T-SQL ou PL/pgSQL), qui peuvent être exécutés automatiquement en réponse à des événements spécifiques, tels que INSERT, UPDATE, DELETE ou Opérations TRUNCATE. Les déclencheurs peuvent être utilisés pour effectuer une validation personnalisée ou maintenir l'intégrité référentielle dans les cas où les contraintes prédéfinies et les actions en cascade ne suffisent pas.

Les applications générées par AppMaster utilisent la base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, qui fournit une prise en charge complète pour définir et appliquer l'intégrité référentielle à l'aide de divers types de contraintes, d'actions en cascade et de déclencheurs. En conséquence, les applications générées par AppMaster peuvent fournir une base puissante et robuste pour créer des solutions d'entreprise gourmandes en données tout en préservant la cohérence, l'intégrité et l'exactitude des données.

De plus, la capacité de générer de nouveaux ensembles d'applications en moins de 30 secondes, ainsi que l'élimination de la dette technique grâce à une régénération constante des applications à partir de zéro, garantissent que l'intégrité référentielle est préservée même lorsque les exigences et les schémas de base de données évoluent au fil du temps. En tant que telle, la plate-forme AppMaster est bien équipée pour gérer les relations complexes et les défis de gestion des données couramment rencontrés dans le développement de logiciels modernes, ce qui en fait un choix fiable pour créer des applications évolutives, maintenables et hautement performantes avec de solides garanties d'intégrité référentielle.