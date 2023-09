L'integrità referenziale è un aspetto fondamentale dei sistemi di gestione di database relazionali (RDBMS) che garantisce la coerenza dei dati e l'integrità logica tra le tabelle correlate in un database. Nel contesto dei database relazionali, l'integrità referenziale si riferisce all'insieme di vincoli e regole che governano le relazioni tra chiavi primarie e chiavi esterne in varie tabelle, garantendo che i dati archiviati in queste tabelle siano validi, coerenti e aderiscano a uno schema predefinito. Il mantenimento dell'integrità referenziale è essenziale per preservare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati in un database, prevenendo anomalie, corruzione dei dati e incoerenze dei dati che potrebbero sorgere a causa di una gestione impropria delle relazioni tra entità in un modello di database relazionale.

Stabilire l'integrità referenziale implica definire vincoli sulle chiavi esterne, che sono colonne in una tabella che fanno riferimento alla chiave primaria in un'altra tabella correlata. Questi vincoli impongono regole specifiche che determinano il modo in cui i record nelle tabelle correlate possono essere aggiunti, aggiornati o eliminati. I tre tipi di vincoli comunemente associati all'integrità referenziale sono i vincoli referenziali, i vincoli di dominio e i vincoli definiti dall'utente. I vincoli referenziali assicurano che quando un record in una tabella padre fa riferimento a un record in una tabella figlio, il valore a cui si fa riferimento deve esistere nella tabella padre. I vincoli di dominio limitano i valori consentiti per un attributo o una colonna in una tabella, mentre i vincoli definiti dall'utente sono regole personalizzate aggiuntive implementate dal progettista del database in base alle singole applicazioni.

L'applicazione dell'integrità referenziale è fondamentale per preservare l'accuratezza dei dati in sistemi di database complessi, in particolare in un ambiente interconnesso e interattivo come la piattaforma AppMaster. AppMaster consente agli utenti di progettare visivamente schemi di database relazionali, processi aziendali e API REST, essenziali per creare applicazioni scalabili, manutenibili e ad alte prestazioni. Garantire l'integrità referenziale nelle applicazioni generate da AppMaster è fondamentale poiché una gestione impropria delle relazioni tra le entità del database può portare alla corruzione dei dati, all'incoerenza dei dati e all'interruzione della funzionalità dell'applicazione.

Esistono diversi meccanismi per implementare l'integrità referenziale nei sistemi di database relazionali. Uno degli approcci più popolari è attraverso l'uso di azioni a cascata, note anche come azioni referenziali. Queste azioni vengono utilizzate per specificare come devono essere gestiti i dati correlati in una tabella figlio quando un record a cui viene fatto riferimento in una tabella padre viene aggiornato o eliminato. Le quattro azioni a cascata comuni sono:

CASCADE: propaga le modifiche nella tabella madre ai record correlati nella tabella figlio. Quando un record nella tabella padre viene eliminato o aggiornato, tutti i record figlio correlati vengono automaticamente eliminati o aggiornati.

SET NULL: imposta i valori della chiave esterna nei record figlio correlati su NULL quando il record a cui si fa riferimento nella tabella padre viene eliminato o aggiornato. Questa azione è utile quando è necessario preservare i dati del record figlio, ma la relazione tra i record padre e figlio viene interrotta.

SET DEFAULT: imposta i valori della chiave esterna nei record secondari correlati sui rispettivi valori predefiniti quando il record a cui si fa riferimento nella tabella principale viene eliminato o aggiornato. Questa azione è utile quando il valore predefinito di un campo chiave esterna ha un significato specifico nel contesto dell'applicazione.

NESSUNA AZIONE: garantisce che non venga intrapresa alcuna azione sui record secondari correlati quando il record a cui viene fatto riferimento nella tabella padre viene eliminato o aggiornato. Il database rifiuta invece l'operazione se viola l'integrità referenziale.

Oltre alle azioni a cascata, è possibile utilizzare trigger per rafforzare l'integrità referenziale. I trigger sono blocchi di codice procedurale, tipicamente scritti in un linguaggio di programmazione di database (ad esempio, PL/SQL, T-SQL o PL/pgSQL), che possono essere eseguiti automaticamente in risposta a eventi specifici, come INSERT, UPDATE, DELETE o Operazioni di TRONCAMENTO. I trigger possono essere utilizzati per eseguire una convalida personalizzata o mantenere l'integrità referenziale nei casi in cui i vincoli predefiniti e le azioni a cascata non sono sufficienti.

Le applicazioni generate da AppMaster utilizzano il database compatibile con PostgreSQL come database primario, che fornisce un supporto completo per definire e applicare l'integrità referenziale utilizzando vari tipi di vincoli, azioni a cascata e trigger. Di conseguenza, le applicazioni generate da AppMaster possono fornire una base potente e solida per la creazione di soluzioni di livello aziendale ad alta intensità di dati, mantenendo allo stesso tempo la coerenza, l'integrità e l'accuratezza dei dati.

Inoltre, la capacità di generare nuovi set di applicazioni in meno di 30 secondi, insieme all'eliminazione del debito tecnico attraverso la rigenerazione costante delle applicazioni da zero, garantisce che l'integrità referenziale venga preservata anche quando i requisiti e gli schemi di database si evolvono nel tempo. Pertanto, la piattaforma AppMaster è ben attrezzata per gestire le complesse relazioni e le sfide di gestione dei dati comunemente incontrate nello sviluppo di software moderno, rendendola una scelta affidabile per creare applicazioni scalabili, manutenibili e ad alte prestazioni con forti garanzie di integrità referenziale.