Integralność referencyjna to podstawowy aspekt systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który zapewnia spójność danych i integralność logiczną w powiązanych tabelach w bazie danych. W kontekście relacyjnych baz danych integralność referencyjna odnosi się do zestawu ograniczeń i reguł rządzących relacjami między kluczami podstawowymi i kluczami obcymi w różnych tabelach, zapewniając, że dane przechowywane w tych tabelach są prawidłowe, spójne i zgodne z wcześniej zdefiniowanym schematem. Utrzymanie integralności referencyjnej jest niezbędne dla zachowania dokładności i wiarygodności danych w bazie danych, zapobiegania anomaliom, uszkodzeniom danych i niespójnościom danych, które mogą powstać na skutek niewłaściwego zarządzania relacjami pomiędzy podmiotami w modelu relacyjnej bazy danych.

Ustanowienie integralności referencyjnej obejmuje zdefiniowanie ograniczeń dotyczących kluczy obcych, które są kolumnami w tabeli odwołującymi się do klucza podstawowego w innej, powiązanej tabeli. Te ograniczenia wymuszają określone reguły określające sposób dodawania, aktualizowania i usuwania rekordów w powiązanych tabelach. Trzy typy ograniczeń powszechnie kojarzone z integralnością referencyjną to ograniczenia referencyjne, ograniczenia dziedzinowe i ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika. Ograniczenia referencyjne zapewniają, że gdy rekord w tabeli nadrzędnej odwołuje się do rekordu w tabeli podrzędnej, wartość, do której następuje odwołanie, musi istnieć w tabeli nadrzędnej. Ograniczenia domeny ograniczają dopuszczalne wartości atrybutu lub kolumny w tabeli, a ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika to dodatkowe niestandardowe reguły wdrażane przez projektanta bazy danych dla poszczególnych aplikacji.

Egzekwowanie integralności referencyjnej ma kluczowe znaczenie dla zachowania dokładności danych w złożonych systemach baz danych, szczególnie w połączonym i interaktywnym środowisku, takim jak platforma AppMaster. AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne projektowanie schematów relacyjnych baz danych, procesów biznesowych i interfejsów API REST, które są niezbędne do tworzenia skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i wydajnych aplikacji. Zapewnienie integralności referencyjnej w aplikacjach generowanych przez AppMaster jest niezbędne, ponieważ niewłaściwe zarządzanie relacjami między jednostkami bazy danych może prowadzić do uszkodzenia danych, niespójności danych i nieprawidłowego działania aplikacji.

Istnieje kilka mechanizmów implementacji integralności referencyjnej w systemach relacyjnych baz danych. Jednym z najpopularniejszych podejść jest wykorzystanie akcji kaskadowych, zwanych także akcjami referencyjnymi. Te akcje służą do określenia sposobu postępowania z powiązanymi danymi w tabeli podrzędnej w przypadku aktualizacji lub usunięcia rekordu, do którego istnieje odwołanie w tabeli nadrzędnej. Cztery typowe działania kaskadowe to:

KASKADA: Propaguje zmiany w tabeli nadrzędnej do powiązanych rekordów w tabeli podrzędnej. Kiedy rekord w tabeli nadrzędnej zostanie usunięty lub zaktualizowany, wszystkie powiązane rekordy podrzędne zostaną automatycznie usunięte lub zaktualizowane.

SET NULL: Ustawia wartości klucza obcego w powiązanych rekordach podrzędnych na NULL, gdy rekord odniesienia w tabeli nadrzędnej zostanie usunięty lub zaktualizowany. Ta akcja jest przydatna, gdy konieczne jest zachowanie danych rekordu podrzędnego, ale relacja między rekordami nadrzędnymi i podrzędnymi zostaje zerwana.

USTAW DOMYŚLNE: Ustawia wartości klucza obcego w powiązanych rekordach podrzędnych na ich odpowiednie wartości domyślne, gdy rekord odniesienia w tabeli nadrzędnej zostanie usunięty lub zaktualizowany. Akcja ta jest pomocna, gdy domyślna wartość pola klucza obcego ma określone znaczenie w kontekście aplikacji.

BRAK DZIAŁAŃ: Zapewnia, że ​​w przypadku usunięcia lub aktualizacji rekordu, do którego następuje odniesienie w tabeli nadrzędnej, na powiązanych rekordach podrzędnych nie zostaną podjęte żadne działania. Zamiast tego baza danych odrzuca operację, jeśli narusza ona integralność referencyjną.

Oprócz działań kaskadowych można zastosować wyzwalacze w celu wymuszenia integralności referencyjnej. Wyzwalacze to bloki kodu proceduralnego, zwykle napisane w języku programowania baz danych (np. PL/SQL, T-SQL lub PL/pgSQL), które mogą być wykonywane automatycznie w odpowiedzi na określone zdarzenia, takie jak INSERT, UPDATE, DELETE lub TRUNCATE operacje. Wyzwalaczy można używać do przeprowadzania niestandardowej walidacji lub utrzymywania integralności referencyjnej w przypadkach, gdy predefiniowane ograniczenia i działania kaskadowe nie są wystarczające.

Aplikacje generowane przez AppMaster wykorzystują bazę danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazę danych, która zapewnia wszechstronną obsługę definiowania i egzekwowania integralności referencyjnej przy użyciu różnych typów ograniczeń, działań kaskadowych i wyzwalaczy. W rezultacie aplikacje generowane przez AppMaster mogą stanowić potężną i solidną podstawę do tworzenia rozwiązań klasy korporacyjnej intensywnie przetwarzających dane, przy jednoczesnym zachowaniu spójności, integralności i dokładności danych.

Co więcej, możliwość generowania nowych zestawów aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund, wraz z eliminacją długu technicznego poprzez konsekwentne odtwarzanie aplikacji od zera, zapewnia zachowanie integralności referencyjnej nawet wtedy, gdy wymagania i schematy baz danych ewoluują w czasie. Dzięki temu platforma AppMaster jest dobrze przygotowana do radzenia sobie ze złożonymi relacjami i wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi, powszechnie spotykanymi podczas tworzenia nowoczesnego oprogramowania, co czyni ją niezawodnym wyborem do tworzenia skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i wydajnych aplikacji z silnymi gwarancjami integralności referencyjnej.