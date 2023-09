Tính toàn vẹn tham chiếu là một khía cạnh cơ bản của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tính toàn vẹn logic giữa các bảng liên quan trong cơ sở dữ liệu. Trong bối cảnh cơ sở dữ liệu quan hệ, tính toàn vẹn tham chiếu đề cập đến tập hợp các ràng buộc và quy tắc chi phối mối quan hệ giữa khóa chính và khóa ngoại trên các bảng khác nhau, đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ trong các bảng này là hợp lệ, nhất quán và tuân thủ lược đồ được xác định trước. Việc duy trì tính toàn vẹn tham chiếu là điều cần thiết để duy trì tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, ngăn ngừa sự bất thường, hỏng dữ liệu và mâu thuẫn dữ liệu có thể phát sinh do quản lý không đúng mối quan hệ giữa các thực thể trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

Thiết lập tính toàn vẹn tham chiếu bao gồm việc xác định các ràng buộc đối với khóa ngoại, là các cột trong bảng tham chiếu khóa chính trong bảng khác có liên quan. Những ràng buộc này thực thi các quy tắc cụ thể chỉ ra cách thêm, cập nhật hoặc xóa các bản ghi trong các bảng liên quan. Ba loại ràng buộc thường liên quan đến tính toàn vẹn tham chiếu là ràng buộc tham chiếu, ràng buộc miền và ràng buộc do người dùng xác định. Ràng buộc tham chiếu đảm bảo rằng khi một bản ghi trong bảng cha được tham chiếu bởi một bản ghi trong bảng con thì giá trị được tham chiếu phải tồn tại trong bảng cha. Các ràng buộc miền hạn chế các giá trị được phép cho một thuộc tính hoặc cột trong bảng và các ràng buộc do người dùng xác định là các quy tắc tùy chỉnh bổ sung được người thiết kế cơ sở dữ liệu triển khai trên cơ sở từng ứng dụng.

Việc thực thi tính toàn vẹn tham chiếu là rất quan trọng để duy trì độ chính xác của dữ liệu trong các hệ thống cơ sở dữ liệu phức tạp, đặc biệt là trong môi trường tương tác và kết nối như nền tảng AppMaster. AppMaster cho phép người dùng thiết kế trực quan các lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ, quy trình kinh doanh và API REST, những điều cần thiết trong việc xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng, có thể bảo trì và có hiệu suất cao. Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu trong các ứng dụng do AppMaster tạo là rất quan trọng vì việc quản lý mối quan hệ giữa các thực thể cơ sở dữ liệu không đúng cách có thể dẫn đến hỏng dữ liệu, dữ liệu không nhất quán và chức năng ứng dụng bị hỏng.

Một số cơ chế tồn tại để thực hiện tính toàn vẹn tham chiếu trong các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ. Một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất là thông qua việc sử dụng các hành động xếp tầng, còn được gọi là hành động tham chiếu. Những hành động này được sử dụng để chỉ định cách xử lý dữ liệu liên quan trong bảng con khi bản ghi được tham chiếu trong bảng cha được cập nhật hoặc bị xóa. Bốn hành động xếp tầng phổ biến là:

CASCADE: Nó truyền các thay đổi trong bảng cha tới các bản ghi liên quan trong bảng con. Khi một bản ghi trong bảng cha bị xóa hoặc cập nhật, tất cả các bản ghi con liên quan sẽ tự động bị xóa hoặc cập nhật.

SET NULL: Nó đặt các giá trị khóa ngoại trong các bản ghi con liên quan thành NULL khi bản ghi được tham chiếu trong bảng cha bị xóa hoặc cập nhật. Hành động này hữu ích khi việc bảo quản dữ liệu bản ghi con là cần thiết nhưng mối quan hệ giữa bản ghi cha và bản ghi con bị cắt đứt.

THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH: Nó đặt các giá trị khóa ngoại trong các bản ghi con liên quan thành giá trị mặc định tương ứng khi bản ghi được tham chiếu trong bảng cha bị xóa hoặc cập nhật. Hành động này hữu ích khi giá trị mặc định của trường khóa ngoại có ý nghĩa cụ thể trong ngữ cảnh của ứng dụng.

KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG: Nó đảm bảo rằng không có hành động nào được thực hiện đối với các bản ghi con liên quan khi bản ghi được tham chiếu trong bảng cha bị xóa hoặc cập nhật. Thay vào đó, cơ sở dữ liệu sẽ từ chối thao tác nếu nó vi phạm tính toàn vẹn tham chiếu.

Ngoài các hành động xếp tầng, các trình kích hoạt có thể được sử dụng để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu. Trình kích hoạt là các khối mã thủ tục, thường được viết bằng ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu (ví dụ: PL/SQL, T-SQL hoặc PL/pgSQL), có thể được thực thi tự động để phản hồi các sự kiện cụ thể, chẳng hạn như CHÈN, CẬP NHẬT, XÓA hoặc Hoạt động TRUNCATE. Trình kích hoạt có thể được sử dụng để thực hiện xác thực tùy chỉnh hoặc duy trì tính toàn vẹn tham chiếu trong trường hợp các ràng buộc được xác định trước và hành động xếp tầng không đủ.

Các ứng dụng do AppMaster tạo ra sử dụng cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện để xác định và thực thi tính toàn vẹn tham chiếu bằng cách sử dụng nhiều loại ràng buộc, hành động xếp tầng và trình kích hoạt khác nhau. Do đó, các ứng dụng do AppMaster tạo ra có thể cung cấp nền tảng mạnh mẽ và chắc chắn để xây dựng các giải pháp cấp doanh nghiệp, sử dụng nhiều dữ liệu trong khi vẫn duy trì tính nhất quán, tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu.

Hơn nữa, khả năng tạo các bộ ứng dụng mới trong vòng chưa đầy 30 giây, cùng với việc loại bỏ nợ kỹ thuật thông qua việc liên tục tái tạo các ứng dụng từ đầu, đảm bảo rằng tính toàn vẹn tham chiếu được duy trì ngay cả khi các yêu cầu và lược đồ cơ sở dữ liệu phát triển theo thời gian. Do đó, nền tảng AppMaster được trang bị tốt để xử lý các mối quan hệ phức tạp và thách thức quản lý dữ liệu thường gặp trong quá trình phát triển phần mềm hiện đại, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy để xây dựng các ứng dụng có khả năng mở rộng, có thể bảo trì và hiệu suất cao với sự đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu mạnh mẽ.