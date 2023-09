Referentiële integriteit is een fundamenteel aspect van relationele databasebeheersystemen (RDBMS) dat gegevensconsistentie en logische integriteit tussen gerelateerde tabellen in een database garandeert. In de context van relationele databases verwijst referentiële integriteit naar de reeks beperkingen en regels die de relaties tussen primaire sleutels en externe sleutels in verschillende tabellen bepalen, waardoor wordt gegarandeerd dat de gegevens die in deze tabellen zijn opgeslagen geldig en consistent zijn en zich houden aan een vooraf gedefinieerd schema. Het behoud van referentiële integriteit is essentieel voor het behoud van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens in een database, en het voorkomen van afwijkingen, gegevenscorruptie en gegevensinconsistenties die kunnen ontstaan ​​als gevolg van onjuist beheer van relaties tussen entiteiten in een relationeel databasemodel.

Het tot stand brengen van referentiële integriteit omvat het definiëren van beperkingen voor externe sleutels, dit zijn kolommen in een tabel die verwijzen naar de primaire sleutel in een andere, gerelateerde tabel. Deze beperkingen dwingen specifieke regels af die bepalen hoe records in gerelateerde tabellen kunnen worden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd. De drie soorten beperkingen die gewoonlijk worden geassocieerd met referentiële integriteit zijn de referentiële beperkingen, domeinbeperkingen en door de gebruiker gedefinieerde beperkingen. Referentiële beperkingen zorgen ervoor dat wanneer naar een record in een bovenliggende tabel wordt verwezen door een record in een onderliggende tabel, de waarde waarnaar wordt verwezen in de bovenliggende tabel moet bestaan. Domeinbeperkingen beperken de toegestane waarden voor een attribuut of kolom in een tabel, en door de gebruiker gedefinieerde beperkingen zijn aanvullende aangepaste regels die per applicatie door de databaseontwerper worden geïmplementeerd.

Het afdwingen van referentiële integriteit is van cruciaal belang voor het behoud van de nauwkeurigheid van gegevens in complexe databasesystemen, vooral in een onderling verbonden en interactieve omgeving zoals het AppMaster platform. AppMaster kunnen gebruikers relationele databaseschema's, bedrijfsprocessen en REST API's visueel ontwerpen, die essentieel zijn bij het bouwen van schaalbare, onderhoudbare en goed presterende applicaties. Het waarborgen van referentiële integriteit in door AppMaster gegenereerde applicaties is van cruciaal belang, omdat onjuist beheer van relaties tussen database-entiteiten kan leiden tot datacorruptie, data-inconsistenties en defecte applicatiefunctionaliteit.

Er bestaan ​​verschillende mechanismen om referentiële integriteit in relationele databasesystemen te implementeren. Een van de meest populaire benaderingen is het gebruik van trapsgewijze acties, ook wel referentiële acties genoemd. Deze acties worden gebruikt om op te geven hoe de gerelateerde gegevens in een onderliggende tabel moeten worden verwerkt wanneer een record waarnaar wordt verwezen in een bovenliggende tabel wordt bijgewerkt of verwijderd. De vier veel voorkomende trapsgewijze acties zijn:

CASCADE: Het geeft de wijzigingen in de bovenliggende tabel door aan de gerelateerde records in de onderliggende tabel. Wanneer een record in de bovenliggende tabel wordt verwijderd of bijgewerkt, worden alle gerelateerde onderliggende records automatisch verwijderd of bijgewerkt.

SET NULL: Het stelt de refererende sleutelwaarden in de gerelateerde onderliggende records in op NULL wanneer het record waarnaar wordt verwezen in de bovenliggende tabel wordt verwijderd of bijgewerkt. Deze actie is nuttig wanneer het bewaren van de gegevens van onderliggende records noodzakelijk is, maar de relatie tussen bovenliggende en onderliggende records wordt verbroken.

SET DEFAULT: Het stelt de externe sleutelwaarden in de gerelateerde onderliggende records in op hun respectievelijke standaardwaarden wanneer het record waarnaar wordt verwezen in de bovenliggende tabel wordt verwijderd of bijgewerkt. Deze actie is handig wanneer de standaardwaarde van een refererend sleutelveld een specifieke betekenis heeft in de context van de toepassing.

GEEN ACTIE: Het zorgt ervoor dat er geen actie wordt ondernomen op de gerelateerde onderliggende records wanneer het record waarnaar wordt verwezen in de bovenliggende tabel wordt verwijderd of bijgewerkt. In plaats daarvan wijst de database de bewerking af als deze de referentiële integriteit schendt.

Naast trapsgewijze acties kunnen triggers worden gebruikt om referentiële integriteit af te dwingen. Triggers zijn procedurele codeblokken, doorgaans geschreven in een databaseprogrammeertaal (bijvoorbeeld PL/SQL, T-SQL of PL/pgSQL), die automatisch kunnen worden uitgevoerd als reactie op specifieke gebeurtenissen, zoals INSERT, UPDATE, DELETE of TRUNCATE-bewerkingen. Triggers kunnen worden gebruikt om aangepaste validatie uit te voeren of de referentiële integriteit te behouden in gevallen waarin de vooraf gedefinieerde beperkingen en trapsgewijze acties niet voldoende zijn.

Door AppMaster gegenereerde applicaties gebruiken de PostgreSQL-compatibele database als hun primaire database, die uitgebreide ondersteuning biedt voor het definiëren en afdwingen van referentiële integriteit met behulp van verschillende soorten beperkingen, trapsgewijze acties en triggers. Als gevolg hiervan kunnen door AppMaster gegenereerde applicaties een krachtige en robuuste basis bieden voor het bouwen van data-intensieve oplossingen op bedrijfsniveau, terwijl de consistentie, integriteit en nauwkeurigheid van de data behouden blijven.

Bovendien zorgt de mogelijkheid om in minder dan 30 seconden nieuwe sets applicaties te genereren, samen met het elimineren van technische schulden door het consequent opnieuw genereren van applicaties, ervoor dat de referentiële integriteit behouden blijft, zelfs wanneer vereisten en databaseschema's in de loop van de tijd evolueren. Als zodanig is het AppMaster platform goed uitgerust om de complexe relaties en uitdagingen op het gebied van gegevensbeheer aan te kunnen die vaak voorkomen bij moderne softwareontwikkeling, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het bouwen van schaalbare, onderhoudbare en goed presterende applicaties met sterke garanties voor referentiële integriteit.