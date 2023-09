A integridade referencial é um aspecto fundamental dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) que garante a consistência dos dados e a integridade lógica em tabelas relacionadas em um banco de dados. No contexto dos bancos de dados relacionais, a integridade referencial refere-se ao conjunto de restrições e regras que governam os relacionamentos entre chaves primárias e chaves estrangeiras em várias tabelas, garantindo que os dados armazenados nessas tabelas sejam válidos, consistentes e sigam um esquema predefinido. A manutenção da integridade referencial é essencial para preservar a precisão e confiabilidade dos dados em um banco de dados, evitando anomalias, corrupção de dados e inconsistências de dados que possam surgir devido ao gerenciamento inadequado de relacionamentos entre entidades em um modelo de banco de dados relacional.

Estabelecer integridade referencial envolve definir restrições em chaves estrangeiras, que são colunas em uma tabela que fazem referência à chave primária em outra tabela relacionada. Essas restrições impõem regras específicas que determinam como os registros nas tabelas relacionadas podem ser adicionados, atualizados ou excluídos. Os três tipos de restrições comumente associadas à integridade referencial são as restrições referenciais, restrições de domínio e restrições definidas pelo usuário. As restrições referenciais garantem que quando um registro em uma tabela pai é referenciado por um registro em uma tabela filha, o valor referenciado deve existir na tabela pai. As restrições de domínio restringem os valores permitidos para um atributo ou coluna em uma tabela, e as restrições definidas pelo usuário são regras personalizadas adicionais implementadas pelo designer do banco de dados por aplicativo.

A aplicação da integridade referencial é crucial para preservar a precisão dos dados em sistemas de bancos de dados complexos, especialmente em um ambiente interconectado e interativo como a plataforma AppMaster. AppMaster permite que os usuários projetem visualmente esquemas de banco de dados relacionais, processos de negócios e APIs REST, que são essenciais na construção de aplicativos escalonáveis, de fácil manutenção e de alto desempenho. Garantir a integridade referencial em aplicativos gerados pelo AppMaster é vital, pois o gerenciamento inadequado de relacionamentos entre entidades de banco de dados pode levar à corrupção de dados, inconsistências de dados e falhas na funcionalidade do aplicativo.

Existem vários mecanismos para implementar integridade referencial em sistemas de banco de dados relacionais. Uma das abordagens mais populares é através do uso de ações em cascata, também conhecidas como ações referenciais. Essas ações são usadas para especificar como os dados relacionados em uma tabela filho devem ser tratados quando um registro referenciado em uma tabela pai é atualizado ou excluído. As quatro ações em cascata comuns são:

CASCADE: propaga as alterações na tabela pai para os registros relacionados na tabela filho. Quando um registro na tabela pai é excluído ou atualizado, todos os registros filho relacionados são automaticamente excluídos ou atualizados.

SET NULL: Define os valores da chave estrangeira nos registros filhos relacionados como NULL quando o registro referenciado na tabela pai é excluído ou atualizado. Esta ação é útil quando é necessário preservar os dados do registro filho, mas o relacionamento entre os registros pai e filho é interrompido.

SET DEFAULT: Define os valores da chave estrangeira nos registros filho relacionados para seus respectivos valores padrão quando o registro referenciado na tabela pai é excluído ou atualizado. Esta ação é útil quando o valor padrão de um campo de chave estrangeira tem um significado específico no contexto do aplicativo.

SEM AÇÃO: Garante que nenhuma ação seja executada nos registros filho relacionados quando o registro referenciado na tabela pai for excluído ou atualizado. Em vez disso, o banco de dados rejeita a operação se ela violar a integridade referencial.

Além das ações em cascata, os gatilhos podem ser empregados para impor a integridade referencial. Triggers são blocos de código processual, normalmente escritos em uma linguagem de programação de banco de dados (por exemplo, PL/SQL, T-SQL ou PL/pgSQL), que podem ser executados automaticamente em resposta a eventos específicos, como INSERT, UPDATE, DELETE ou Operações TRUNCATE. Os gatilhos podem ser usados ​​para realizar validação personalizada ou manter a integridade referencial nos casos em que as restrições predefinidas e as ações em cascata não são suficientes.

Os aplicativos gerados pelo AppMaster utilizam o banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, que fornece suporte abrangente para definir e impor a integridade referencial usando vários tipos de restrições, ações em cascata e gatilhos. Como resultado, os aplicativos gerados pelo AppMaster podem fornecer uma base poderosa e robusta para a construção de soluções de nível empresarial com uso intensivo de dados, mantendo a consistência, integridade e precisão dos dados.

Além disso, a capacidade de gerar novos conjuntos de aplicações em menos de 30 segundos, juntamente com a eliminação de dívidas técnicas através da regeneração consistente de aplicações a partir do zero, garante que a integridade referencial seja preservada mesmo quando os requisitos e os esquemas de banco de dados evoluem ao longo do tempo. Como tal, a plataforma AppMaster está bem equipada para lidar com relacionamentos complexos e desafios de gerenciamento de dados comumente encontrados no desenvolvimento de software moderno, tornando-a uma escolha confiável para a construção de aplicativos escaláveis, de fácil manutenção e de alto desempenho com fortes garantias de integridade referencial.