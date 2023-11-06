تعد مقاييس قابلية التوسع، في سياق تطوير البرمجيات وبنية النظام، مؤشرات ومعايير أداء رئيسية تقيس وتقيم قدرة النظام أو التطبيق أو البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات على التعامل مع الحجم المتزايد والطلب على الموارد دون التضحية بالجودة أو الأداء أو تجربة المستخدم . تعتبر هذه المقاييس حاسمة لتقييم فعالية أنظمة البرمجيات، وتوقع التحديات والقيود، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وإبلاغ قرارات الأعمال الاستراتيجية.

بالنسبة للمؤسسات الرقمية الحديثة وفرق تطوير البرمجيات، تلعب قابلية التوسع دورًا حاسمًا في تحديد النجاح الشامل للحل وطول عمره. مع زيادة عدد المستخدمين وتعقيد عبء العمل وحجم البيانات، يجب أن يُظهر التطبيق أو النظام القدرة على التوسع بشكل مرن وفعال. لا تؤدي قابلية التوسع غير الفعالة إلى تدهور الأداء وتجربة المستخدم فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية والتشغيل.

يمكن تصنيف مقاييس قابلية التوسع على نطاق واسع على النحو التالي:

مقاييس الأداء: تقيس هذه المقاييس تأثير زيادة عبء العمل على استجابة التطبيق وإنتاجيته واستخدام موارده. تساعد المقاييس مثل وقت الاستجابة والطلبات في الثانية واستخدام وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة المطورين على تقييم أداء تطبيقاتهم في ظل ظروف تحميل مختلفة. مقاييس المرونة: تتناول هذه المقاييس قدرة النظام على نشر المثيلات الجديدة بسلاسة وسرعة، والاستجابة للمتطلبات المتغيرة، وإطلاق الموارد عندما لا تكون هناك حاجة إليها. يمكن استخدام مقاييس مثل وقت بدء تشغيل المثيل، ووقت التوسع/الداخل، ودقة القياس التلقائي، ونسب استخدام الموارد لتقييم مرونة النظام. مقاييس المرونة: تقوم هذه المقاييس بتقييم قوة النظام وتحمله للأخطاء، مما يضمن قدرته على الاستمرار في العمل بفعالية والتعافي بأمان من حالات الفشل. يمكن أن تساعد المقاييس مثل متوسط ​​الوقت بين حالات الفشل (MTBF)، ومتوسط ​​وقت الاسترداد (MTTR)، والتوافر المطورين على تقييم مرونة تطبيقاتهم في ظل ظروف متدرجة.

في سياق منصة AppMaster ، يكون لمقاييس قابلية التوسع آثار كبيرة على جودة وكفاءة التطبيقات التي تم إنشاؤها. تعمل المنصة على تعزيز إمكانات تطوير التطبيقات no-code ، مما يسمح للعملاء بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول مصممة بشكل مرئي ومعتمدة على البيانات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. نظرًا لأن AppMaster ينشئ التطبيقات من الصفر، فإنه يضمن خلو التطبيقات من الديون الفنية ويمكن توسيع نطاقها بسلاسة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

عند تقييم قابلية التوسع للتطبيقات التي تم تطويرها باستخدام AppMaster ، ينبغي مراعاة مقاييس قابلية التوسع التالية:

اختبار التحميل والإجهاد: تقييم سلوك التطبيق عند تعرضه لمستويات مختلفة من عبء العمل وحركة مرور المستخدم. يعد هذا أمرًا ضروريًا لتحديد الاختناقات المحتملة، مثل وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة أو قيود الموارد الأخرى، والتي يمكن أن تؤثر على قدرة التطبيق على التوسع. القياس الأفقي والرأسي: إدارة فعالة وسلسة للموارد عن طريق إضافة أو إزالة المثيلات (القياس الأفقي) أو ضبط سعة المثيلات الموجودة (القياس الرأسي). تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster لتحسين استخدام الموارد، وتمكينها من التوسع بسرعة ومرونة استجابة للتقلبات في الطلب. قابلية توسيع قاعدة البيانات: التأكد من أن البنية التحتية لقاعدة البيانات يمكن أن توفر مكاسب أداء خطية أو شبه خطية مع توسع نطاق التطبيق، دون التسبب في اختناقات أو توقف. يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql للتخزين الأساسي، والتي تحظى بتقدير واسع النطاق لقابلية التوسع وخصائص الأداء. التوسع التلقائي والمرونة: الاستفادة من التقنيات والتقنيات السحابية الحديثة، مثل النقل بالحاويات والخدمات الصغيرة والتنسيق، لتمكين التطبيقات من التوسع التلقائي بكفاءة وبشكل مستقل. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام Go - وهي لغة برمجة عالية الكفاءة وقابلة للتطوير - ويتم تجميعها في حاويات Docker، مما يجعلها قابلة للتطوير وقوية ومرنة بطبيعتها.

من خلال تقييم مقاييس قابلية التوسع وتحسينها، يمكن لأي حل برمجي، بما في ذلك التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصة AppMaster ، ضمان استعداده للتعامل مع حالات الاستخدام المتنوعة للمؤسسات والأحمال العالية دون المساس بالأداء أو الجودة أو تجربة المستخدم. تعمل هذه المقاييس على تمكين فرق التطوير وصناع القرار من تحديد الاختناقات بشكل استباقي، وتبسيط استخدام الموارد، واتخاذ خيارات مستنيرة حول بنية التطبيقات ومجموعة التكنولوجيا. في بيئة الأعمال التنافسية، يمكن أن يكون الحفاظ على التركيز الشديد على مقاييس قابلية التوسع هو المفتاح للنمو المستدام والكفاءة التشغيلية والنجاح على المدى الطويل لتطبيقات وأنظمة البرمجيات.