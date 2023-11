Caching is, binnen de context van schaalbaarheid, een kritische prestatie-optimalisatietechniek die de responstijd van applicaties aanzienlijk verbetert en de serverbelasting vermindert. In wezen is caching het proces waarbij de resultaten van veelgevraagde berekeningen of het ophalen van gegevens worden opgeslagen op een tijdelijke opslaglocatie, ook wel de cache genoemd, waardoor het later sneller kan worden opgehaald. Wanneer een systeem of applicatie een toename van het gebruikersverkeer ervaart, zorgt caching ervoor dat resource-intensieve bewerkingen niet herhaaldelijk worden uitgevoerd, waardoor de operationele efficiëntie wordt vergroot en de verwerkingstijd wordt verkort. Caching speelt dus een sleutelrol bij het mogelijk maken van schaalvergroting van applicaties door de belasting van back-endbronnen en -services effectief te beheren en tegelijkertijd een hoog prestatieniveau te behouden.

Bij moderne softwareontwikkeling kan caching op verschillende niveaus worden geïmplementeerd (client-side, server-side en gedistribueerde caching), die allemaal bijdragen aan het verbeteren van de algehele schaalbaarheid van een applicatie. Caching aan de clientzijde omvat doorgaans het opslaan van statische assets zoals HTML-, CSS- en JavaScript-bestanden, afbeeldingen en andere media in de browser van de gebruiker, waardoor de browser snel pagina-inhoud kan weergeven zonder extra retourvluchten naar de server. Caching aan de serverzijde heeft daarentegen betrekking op de opslag van serverreacties, dataobjecten, queryresultaten of gedeeltelijke weergaven van dynamische inhoud in het geheugen van de server, waardoor de noodzaak voor repetitieve verwerking of database-zoekopdrachten wordt verminderd. Gedistribueerde caching verwijst naar de implementatie van een gedeelde cache over meerdere servers of instanties, waardoor hoge beschikbaarheid, taakverdeling en fouttolerantie mogelijk worden gemaakt: essentiële kenmerken van zeer schaalbare applicaties.

Het effectieve gebruik van cachingstrategieën heeft een directe invloed op het vermogen van een applicatie om hoge belastingen aan te kunnen en een groot aantal gelijktijdige gebruikers te bedienen. Uit een onderzoek uit 2016, uitgevoerd door Akamai Technologies en Gomez.com, bleek dat internetgebruikers verwachten dat een site binnen twee seconden of minder wordt geladen. Bovendien kan een vertraging van één seconde in de laadtijd van de pagina resulteren in een verlies van 7% aan conversies en een afname van 11% in het aantal paginaweergaven. Caching verbetert dus niet alleen de prestaties van een applicatie, maar heeft ook een aanzienlijke invloed op de gebruikerservaring en uiteindelijk op het succes van de applicatie zelf.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, maakt gebruik van robuuste caching-mechanismen om optimale prestaties en schaalbaarheid te garanderen. Eén zo’n mechanisme is het gebruik van caching op de server voor bedrijfsprocessen (BP’s). Door de resultaten van vaak uitgevoerde BP’s in het cachegeheugen op te slaan, voorkomt het platform onnodige verwerkingsoverhead en zorgt het voor snellere responstijden. Bovendien stelt AppMaster de klanten in staat om te kiezen uit verschillende cachingproviders op basis van hun vereisten, waardoor een naadloze integratie en consistente prestaties tussen applicatiecomponenten worden gegarandeerd.

Bovendien profiteren AppMaster-gegenereerde applicaties van cachingtechnieken aan de clientzijde door gebruik te maken van moderne webtechnologieën, zoals het Vue3-framework en serviceworkers. Deze technologieën maken efficiënte caching en updates van statische assets en gegevens mogelijk, waardoor gebruikersinterfaces sneller kunnen worden weergegeven met minimale netwerkverzoeken. Als gevolg hiervan vertonen AppMaster applicaties uitstekende prestatiekenmerken, zelfs onder hoge belasting en met een aanzienlijk aantal gelijktijdige gebruikers.

Terwijl het digitale landschap evolueert en de verwachtingen van gebruikers ten aanzien van applicatieprestaties en reactievermogen blijven stijgen, blijft caching een cruciale factor bij het garanderen van robuuste schaalbaarheid en positieve gebruikerservaringen. Door goed ontworpen cachingstrategieën op meerdere niveaus van een applicatie te implementeren, kunnen ontwikkelaars effectief de uitdagingen van het moderne internet aangaan en de applicatieprestaties verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de bruikbaarheid of onnodige kosten. Met platforms als AppMaster hebben bedrijven en ontwikkelaars toegang tot de tools en technologieën die nodig zijn om applicaties efficiënt te creëren en te schalen, en tegelijkertijd concurrerend en wendbaar te blijven in een steeds veranderende digitale wereld.