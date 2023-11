O cache, no contexto da escalabilidade, é uma técnica crítica de otimização de desempenho que melhora significativamente o tempo de resposta do aplicativo e reduz a carga do servidor. Em essência, o cache é o processo de armazenar os resultados de cálculos ou recuperações de dados solicitados com frequência em um local de armazenamento temporário, conhecido como cache, permitindo recuperações subsequentes mais rápidas. Quando um sistema ou aplicativo experimenta um aumento no tráfego de usuários, o cache garante que as operações que consomem muitos recursos não sejam executadas repetidamente, aumentando assim a eficiência operacional e reduzindo o tempo de processamento. Assim, o cache desempenha um papel fundamental ao permitir o dimensionamento dos aplicativos, gerenciando com eficácia a carga nos recursos e serviços de back-end, ao mesmo tempo em que mantém um alto nível de desempenho.

No desenvolvimento de software moderno, o cache pode ser implementado em vários níveis — do lado do cliente, do lado do servidor e cache distribuído — todos os quais contribuem para melhorar a escalabilidade geral de um aplicativo. O cache do lado do cliente normalmente envolve o armazenamento de ativos estáticos, como arquivos HTML, CSS e JavaScript, imagens e outras mídias no navegador do usuário, permitindo que o navegador renderize rapidamente o conteúdo da página sem viagens adicionais ao servidor. O cache do lado do servidor, por outro lado, refere-se ao armazenamento de respostas do servidor, objetos de dados, resultados de consultas ou visualizações parciais de conteúdo dinâmico na memória do servidor, reduzindo assim a necessidade de processamento repetitivo ou pesquisas de banco de dados. O cache distribuído refere-se à implementação de um cache compartilhado em vários servidores ou instâncias, permitindo alta disponibilidade, balanceamento de carga e tolerância a falhas – características vitais de aplicativos altamente escaláveis.

O uso eficaz de estratégias de cache impacta diretamente a capacidade de um aplicativo de lidar com cargas elevadas e atender a um grande número de usuários simultâneos. Um estudo de 2016 conduzido pela Akamai Technologies e Gomez.com revelou que os usuários da web esperam que um site carregue em dois segundos ou menos. Além disso, um atraso de um segundo no tempo de carregamento da página pode resultar em uma perda de 7% nas conversões e em uma redução de 11% nas visualizações de página. Assim, o cache não apenas melhora o desempenho de um aplicativo, mas também impacta significativamente a experiência do usuário e, em última análise, o sucesso do próprio aplicativo.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, emprega mecanismos de cache robustos para garantir desempenho e escalabilidade ideais. Um desses mecanismos é o uso de cache no servidor para Processos de Negócios (BPs). Ao armazenar em cache os resultados de BPs comumente executados, a plataforma evita sobrecarga desnecessária de processamento e fornece tempos de resposta mais rápidos. Além disso, AppMaster permite que os clientes escolham entre vários provedores de cache com base em seus requisitos, garantindo integração perfeita e desempenho consistente entre os componentes do aplicativo.

Além disso, os aplicativos gerados pelo AppMaster aproveitam as técnicas de cache do lado do cliente, utilizando tecnologias web modernas, como a estrutura Vue3 e service workers. Essas tecnologias permitem armazenamento em cache e atualização eficientes de ativos e dados estáticos, permitindo uma renderização mais rápida de interfaces de usuário com solicitações mínimas de rede. Como resultado, os aplicativos AppMaster apresentam excelentes características de desempenho, mesmo sob cargas elevadas e com um número substancial de usuários simultâneos.

À medida que o cenário digital evolui e as expectativas dos usuários em relação ao desempenho e à capacidade de resposta dos aplicativos continuam a aumentar, o cache continua sendo um fator crítico para garantir escalabilidade robusta e experiências positivas do usuário. Ao implementar estratégias de cache bem projetadas em vários níveis de um aplicativo, os desenvolvedores podem enfrentar com eficácia os desafios da Web moderna e melhorar o desempenho do aplicativo sem sacrificar a usabilidade ou incorrer em custos desnecessários. Com plataformas como AppMaster, empresas e desenvolvedores têm acesso às ferramentas e tecnologias necessárias para criar e dimensionar aplicativos com eficiência, mantendo-se competitivos e ágeis em um mundo digital em constante mudança.