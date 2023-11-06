在可扩展性的背景下，缓存是一项关键的性能优化技术，可以显着提高应用程序响应时间并减少服务器负载。本质上，缓存是将频繁请求的计算或数据检索的结果存储在临时存储位置（称为缓存）中的过程，以便更快地进行后续检索。当系统或应用程序的用户流量增加时，缓存可确保资源密集型操作不会重复执行，从而提高操作效率并减少处理时间。因此，缓存通过有效管理后端资源和服务的负载，同时保持高水平的性能，在使应用程序能够扩展方面发挥着关键作用。

在现代软件开发中，缓存可以在各个级别实现——客户端、服务器端和分布式缓存——所有这些都有助于增强应用程序的整体可扩展性。客户端缓存通常涉及在用户浏览器中存储 HTML、CSS 和 JavaScript 文件、图像和其他媒体等静态资源，使浏览器能够快速呈现页面内容，而无需额外往返服务器。另一方面，服务器端缓存涉及服务器响应、数据对象、查询结果或服务器内存中动态内容的部分视图的存储，从而减少重复处理或数据库查找的需要。分布式缓存是指跨多个服务器或实例实现共享缓存，从而实现高可用性、负载平衡和容错——高度可扩展的应用程序的重要特征。

缓存策略的有效使用直接影响应用程序处理高负载和服务大量并发用户的能力。 Akamai Technologies 和 Gomez.com 于 2016 年进行的一项研究显示，网络用户期望网站在两秒或更短的时间内加载。此外，页面加载时间延迟一秒可能会导致转化率下降 7%，页面浏览量下降 11%。因此，缓存不仅可以增强应用程序的性能，还可以显着影响用户体验，并最终影响应用程序本身的成功。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，采用强大的缓存机制来确保最佳性能和可扩展性。其中一种机制是对业务流程 (BP) 使用服务器端缓存。通过缓存常用BP的结果，该平台可以防止不必要的处理开销并提供更快的响应时间。此外， AppMaster使客户能够根据自己的需求从各种缓存提供商中进行选择，确保跨应用程序组件的无缝集成和一致的性能。

此外，AppMaster 生成的应用程序通过利用现代 Web 技术（例如 Vue3 框架和服务工作人员）来利用客户端缓存技术。这些技术可实现静态资产和数据的高效缓存和更新，从而以最少的网络请求更快地呈现用户界面。因此，即使在高负载和大量并发用户的情况下， AppMaster应用程序也表现出出色的性能特征。

随着数字环境的发展以及用户对应用程序性能和响应能力的期望不断提高，缓存仍然是确保强大的可扩展性和积极的用户体验的关键因素。通过在应用程序的多个级别实施精心设计的缓存策略，开发人员可以有效地应对现代 Web 的挑战并增强应用程序性能，而不会牺牲可用性或产生不必要的成本。借助AppMaster等平台，企业和开发人员可以获取高效创建和扩展应用程序所需的工具和技术，从而在不断变化的数字世界中保持竞争力和敏捷性。