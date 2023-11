Caching ist im Kontext der Skalierbarkeit eine entscheidende Technik zur Leistungsoptimierung, die die Reaktionszeit von Anwendungen erheblich verbessert und die Serverlast reduziert. Beim Caching handelt es sich im Wesentlichen um das Speichern der Ergebnisse häufig angeforderter Berechnungen oder Datenabrufe an einem temporären Speicherort, dem sogenannten Cache, um schnellere nachfolgende Abrufe zu ermöglichen. Wenn ein System oder eine Anwendung einen Anstieg des Benutzerverkehrs erfährt, stellt Caching sicher, dass ressourcenintensive Vorgänge nicht wiederholt ausgeführt werden, wodurch die betriebliche Effizienz erhöht und die Verarbeitungszeit verkürzt wird. Daher spielt Caching eine Schlüsselrolle bei der Skalierung von Anwendungen, indem es die Belastung der Backend-Ressourcen und -Dienste effektiv verwaltet und gleichzeitig ein hohes Leistungsniveau aufrechterhält.

In der modernen Softwareentwicklung kann Caching auf verschiedenen Ebenen implementiert werden – clientseitig, serverseitig und verteiltes Caching –, die alle zur Verbesserung der allgemeinen Skalierbarkeit einer Anwendung beitragen. Beim clientseitigen Caching werden in der Regel statische Assets wie HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien, Bilder und andere Medien im Browser des Benutzers gespeichert, sodass der Browser Seiteninhalte ohne zusätzliche Roundtrips zum Server schnell rendern kann. Serverseitiges Caching hingegen bezieht sich auf die Speicherung von Serverantworten, Datenobjekten, Abfrageergebnissen oder Teilansichten dynamischer Inhalte im Speicher des Servers, wodurch die Notwendigkeit wiederholter Verarbeitung oder Datenbankabfragen reduziert wird. Verteiltes Caching bezieht sich auf die Implementierung eines gemeinsamen Caches über mehrere Server oder Instanzen hinweg und ermöglicht so hohe Verfügbarkeit, Lastausgleich und Fehlertoleranz – wichtige Merkmale hoch skalierbarer Anwendungen.

Der effektive Einsatz von Caching-Strategien wirkt sich direkt auf die Fähigkeit einer Anwendung aus, hohe Lasten zu bewältigen und eine große Anzahl gleichzeitiger Benutzer zu bedienen. Eine 2016 von Akamai Technologies und Gomez.com durchgeführte Studie ergab, dass Webnutzer erwarten, dass eine Website in zwei Sekunden oder weniger geladen wird. Darüber hinaus kann eine Verzögerung der Seitenladezeit um eine Sekunde zu einem Verlust von 7 % bei den Conversions und einem Rückgang der Seitenaufrufe um 11 % führen. Somit steigert Caching nicht nur die Leistung einer Anwendung, sondern wirkt sich auch erheblich auf das Benutzererlebnis und letztendlich auf den Erfolg der Anwendung selbst aus.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, nutzt robuste Caching-Mechanismen, um optimale Leistung und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Ein solcher Mechanismus ist die Verwendung von serverseitigem Caching für Geschäftsprozesse (BPs). Durch das Zwischenspeichern der Ergebnisse häufig ausgeführter BPs verhindert die Plattform unnötigen Verarbeitungsaufwand und sorgt für schnellere Reaktionszeiten. Darüber hinaus ermöglicht AppMaster den Kunden, je nach ihren Anforderungen aus verschiedenen Caching-Anbietern zu wählen, wodurch eine nahtlose Integration und konsistente Leistung aller Anwendungskomponenten gewährleistet wird.

Darüber hinaus nutzen von AppMaster generierte Anwendungen die Vorteile clientseitiger Caching-Techniken, indem sie moderne Webtechnologien wie das Vue3-Framework und Service-Worker nutzen. Diese Technologien ermöglichen eine effiziente Zwischenspeicherung und Aktualisierung statischer Assets und Daten und ermöglichen so eine schnellere Darstellung von Benutzeroberflächen mit minimalen Netzwerkanforderungen. Dadurch weisen AppMaster Anwendungen auch bei hoher Auslastung und einer großen Anzahl gleichzeitiger Benutzer hervorragende Leistungseigenschaften auf.

Während sich die digitale Landschaft weiterentwickelt und die Erwartungen der Benutzer an Anwendungsleistung und Reaktionsfähigkeit weiter steigen, bleibt Caching ein entscheidender Faktor für die Gewährleistung robuster Skalierbarkeit und positiver Benutzererfahrungen. Durch die Implementierung gut konzipierter Caching-Strategien auf mehreren Ebenen einer Anwendung können Entwickler die Herausforderungen des modernen Webs effektiv bewältigen und die Anwendungsleistung verbessern, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen oder unnötige Kosten zu verursachen. Mit Plattformen wie AppMaster haben Unternehmen und Entwickler Zugriff auf die Tools und Technologien, die sie benötigen, um Anwendungen effizient zu erstellen und zu skalieren und so in einer sich ständig verändernden digitalen Welt wettbewerbsfähig und agil zu bleiben.