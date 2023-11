La mise en cache, dans le contexte de l'évolutivité, est une technique d'optimisation des performances essentielle qui améliore considérablement le temps de réponse des applications et réduit la charge du serveur. Essentiellement, la mise en cache est le processus de stockage des résultats de calculs ou de récupérations de données fréquemment demandés dans un emplacement de stockage temporaire, appelé cache, permettant des récupérations ultérieures plus rapides. Lorsqu'un système ou une application connaît une augmentation du trafic utilisateur, la mise en cache garantit que les opérations gourmandes en ressources ne sont pas exécutées de manière répétée, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant le temps de traitement. Ainsi, la mise en cache joue un rôle clé en permettant aux applications d'évoluer en gérant efficacement la charge sur les ressources et les services backend tout en maintenant un haut niveau de performances.

Dans le développement logiciel moderne, la mise en cache peut être implémentée à différents niveaux : mise en cache côté client, côté serveur et mise en cache distribuée, qui contribuent tous à améliorer l'évolutivité globale d'une application. La mise en cache côté client implique généralement le stockage d'actifs statiques tels que des fichiers HTML, CSS et JavaScript, des images et d'autres médias dans le navigateur de l'utilisateur, permettant au navigateur d'afficher rapidement le contenu de la page sans allers-retours supplémentaires vers le serveur. La mise en cache côté serveur, quant à elle, concerne le stockage des réponses du serveur, des objets de données, des résultats de requêtes ou des vues partielles du contenu dynamique dans la mémoire du serveur, réduisant ainsi le besoin de traitements répétitifs ou de recherches dans la base de données. La mise en cache distribuée fait référence à la mise en œuvre d'un cache partagé sur plusieurs serveurs ou instances, permettant une haute disponibilité, un équilibrage de charge et une tolérance aux pannes, caractéristiques vitales des applications hautement évolutives.

L'utilisation efficace de stratégies de mise en cache a un impact direct sur la capacité d'une application à gérer des charges élevées et à servir un grand nombre d'utilisateurs simultanés. Une étude menée en 2016 par Akamai Technologies et Gomez.com a révélé que les internautes s'attendent à ce qu'un site se charge en deux secondes ou moins. De plus, un retard d'une seconde dans les temps de chargement des pages peut entraîner une perte de 7 % des conversions et une diminution de 11 % des pages vues. Ainsi, la mise en cache améliore non seulement les performances d'une application, mais a également un impact significatif sur l'expérience utilisateur et, en fin de compte, sur le succès de l'application elle-même.

AppMaster, une puissante plate no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, utilise des mécanismes de mise en cache robustes pour garantir des performances et une évolutivité optimales. L'un de ces mécanismes est l'utilisation de la mise en cache côté serveur pour les processus métier (BP). En mettant en cache les résultats des BP couramment exécutés, la plateforme évite les surcharges de traitement inutiles et offre des temps de réponse plus rapides. De plus, AppMaster permet aux clients de choisir parmi différents fournisseurs de mise en cache en fonction de leurs besoins, garantissant ainsi une intégration transparente et des performances cohérentes entre les composants d'application.

De plus, les applications générées par AppMaster tirent parti des techniques de mise en cache côté client en utilisant des technologies Web modernes, telles que le framework Vue3 et les service Workers. Ces technologies permettent une mise en cache et une mise à jour efficaces des actifs et des données statiques, permettant un rendu plus rapide des interfaces utilisateur avec un minimum de requêtes réseau. En conséquence, les applications AppMaster présentent d'excellentes caractéristiques de performances, même sous des charges élevées et avec un nombre important d'utilisateurs simultanés.

À mesure que le paysage numérique évolue et que les attentes des utilisateurs en matière de performances et de réactivité des applications continuent d'augmenter, la mise en cache reste un facteur essentiel pour garantir une évolutivité robuste et des expériences utilisateur positives. En mettant en œuvre des stratégies de mise en cache bien conçues sur plusieurs niveaux d'une application, les développeurs peuvent relever efficacement les défis du Web moderne et améliorer les performances des applications sans sacrifier la convivialité ni encourir des coûts inutiles. Avec des plateformes comme AppMaster, les entreprises et les développeurs ont accès aux outils et technologies nécessaires pour créer et faire évoluer efficacement des applications, tout en restant compétitifs et agiles dans un monde numérique en constante évolution.