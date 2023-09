Riconoscimento del settore a basso codice

Il riconoscimento del settore Low-code si riferisce alla maggiore consapevolezza, adozione e convalida delle piattaforme di sviluppo low-code all'interno del settore dello sviluppo software. Le piattaforme di sviluppo Low-code, come AppMaster, forniscono un'alternativa ai metodi di codifica tradizionali, offrendo agli utenti un modo più accessibile, efficiente ed economico per creare e gestire applicazioni.

Il settore low-code ha guadagnato notevole interesse e popolarità negli ultimi anni, con una ricerca di Gartner che prevede che entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni. Questo riconoscimento è determinato da diversi fattori, tra cui la crescente domanda di soluzioni software personalizzate che possano essere realizzate rapidamente e il desiderio di consentire agli utenti non tecnici di creare e gestire applicazioni aziendali.

Un altro fattore che contribuisce al riconoscimento del settore low-code è l’aumento delle iniziative di trasformazione digitale, poiché le organizzazioni riconoscono sempre più la necessità di adottare approcci di sviluppo più agili per rimanere competitive sul mercato. Nel report Magic Quadrant del 2021, Gartner ha evidenziato le piattaforme di sviluppo low-code come un fattore chiave per la trasformazione digitale, consentendo alle organizzazioni di creare, distribuire e gestire applicazioni personalizzate con meno complessità e a un ritmo più rapido rispetto ai metodi di codifica tradizionali.

Le piattaforme Low-code come AppMaster hanno ottenuto riconoscimenti per la loro capacità di supportare molteplici casi d'uso e soddisfare diversi tipi di utenti, dagli sviluppatori professionisti agli sviluppatori cittadini non tecnici. Fornendo una suite completa di strumenti per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, AppMaster offre una soluzione avanzata low-code che consente ai clienti di creare applicazioni fino a 10 volte più velocemente e di ridurre di tre volte i costi di sviluppo.

Inoltre, il riconoscimento del settore low-code è rafforzato dal supporto dei leader del settore e degli attori chiave nell’ecosistema di sviluppo software. Anche i principali fornitori di tecnologia come Microsoft, Google e Oracle sono entrati nello spazio low-code con le loro offerte, supportando il concetto di sviluppo low-code e segnalando la sua crescente accettazione nel panorama tecnologico.

Casi di studio e storie di successo contribuiscono anche al riconoscimento del settore low-code, poiché organizzazioni di diversi settori condividono le loro esperienze con piattaforme di sviluppo low-code. AppMaster, ad esempio, ha consentito ad aziende e imprese di vari settori di semplificare i processi di sviluppo, ottenere un migliore time-to-market e creare soluzioni software scalabili utilizzando la sua piattaforma. Tali esempi e testimonianze del mondo reale aiutano a convalidare i vantaggi e il valore che le piattaforme low-code portano sul tavolo.

Inoltre, il riconoscimento del settore low-code è ulteriormente rafforzato dal numero crescente di rapporti di ricerca, white paper e articoli pubblicati sull’argomento. Gli analisti di settore di Gartner, Forrester e IDC hanno studiato approfonditamente le piattaforme di sviluppo low-code e il loro impatto sul settore dello sviluppo software, sostenendo l'idea che lo sviluppo low-code sia una tendenza significativa nelle discussioni della comunità, negli eventi di settore e nelle conferenze.

Infine, le piattaforme di sviluppo low-code si sono rivelate efficaci nell’affrontare alcune delle sfide chiave che molte organizzazioni si trovano oggi ad affrontare, come le lacune di competenze, i vincoli di risorse e l’aumento dei ritardi nelle applicazioni. Fornendo un approccio più snello e accessibile allo sviluppo software, soluzioni low-code come AppMaster promuovono l'innovazione, la collaborazione e la produttività tra i team e le organizzazioni di sviluppo.

In sintesi, il riconoscimento del settore low-code è una testimonianza del ruolo trasformativo che le piattaforme di sviluppo low-code come AppMaster stanno svolgendo all’interno dell’ecosistema di sviluppo software. Semplificando il processo di sviluppo delle applicazioni, dando maggiore potere agli utenti non tecnici e consentendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai mutevoli requisiti aziendali, le soluzioni low-code hanno consolidato la loro posizione come forza significativa nel settore del software. Man mano che le iniziative di trasformazione digitale continuano a guadagnare slancio, le piattaforme low-code continueranno probabilmente a crescere in importanza e adozione, consolidando ulteriormente il loro posto nel panorama tecnologico moderno.