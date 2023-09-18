في سياق قواعد البيانات العلائقية، تعتبر "العلاقة" مفهومًا حاسمًا يمثل الاتصال المنطقي بين كيانات البيانات المختلفة أو الجداول في قاعدة البيانات. تسمح هذه العلاقات لمستخدمي قاعدة البيانات بفهم كيفية ارتباط كائنات البيانات المختلفة ببعضها البعض وإجراء استعلامات معقدة بشكل أكثر كفاءة. يمكن أن تساعد العلاقات في ضمان اتساق البيانات، والحفاظ على تكاملها، والقضاء على تكرار البيانات غير الضرورية.

عادةً ما يتم تنفيذ العلاقات في قواعد البيانات العلائقية من خلال استخدام المفاتيح الأساسية والأجنبية. المفتاح الأساسي هو معرف فريد لسجل داخل جدول، في حين أن المفتاح الخارجي هو حقل (أو حقول) في جدول واحد يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر. يتم استخدام قيود المفاتيح الأساسية والأجنبية هذه لإنشاء العلاقات بين الجداول والحفاظ عليها ولمنع عدم تناسق البيانات أو عدم دقتها في قاعدة البيانات.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من العلاقات في قواعد البيانات العلائقية: واحد لواحد، واحد لكثير، وكثير لكثير. يعد فهم أنواع العلاقات هذه وتطبيقاتها أمرًا ضروريًا لإنشاء قواعد بيانات جيدة التصميم واستعلامات فعالة.

علاقات رأس برأس : في علاقة رأس برأس، يتوافق كل سجل في جدول واحد مع سجل واحد بالضبط في جدول آخر. تعتبر مثل هذه العلاقات نادرة نسبيًا في قواعد بيانات العالم الحقيقي ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في سيناريوهات معينة. على سبيل المثال، قد يكون لدى الشركة جدول الموظفين وجدول تفاصيل_الموظف، حيث يكون لكل موظف معلومات إضافية فريدة يتم تخزينها في جدول منفصل. ومع ذلك، في معظم الحالات، عادةً ما يتم تسوية هذه البيانات ضمن جدول واحد بدلاً من تقسيمها إلى جداول منفصلة.

علاقات رأس بأطراف : علاقات رأس بأطراف هي أكثر أنواع العلاقات شيوعًا في قواعد البيانات العلائقية. في علاقة رأس بأطراف، يمكن ربط سجل واحد في جدول واحد بسجلات متعددة في جدول آخر؛ ومع ذلك، يرتبط كل سجل في الجدول الثاني بسجل واحد فقط في الجدول الأول. مثال على علاقة رأس برأس هو الشركة التي تتعقب موظفيها وأقسامها. في هذا السيناريو، ينتمي كل موظف إلى قسم واحد، ولكن قد يكون لكل قسم عدة موظفين. ومن ثم، فإن العلاقة بين جداول الإدارة والموظفين هي علاقة واحد لكثير.

علاقات متعدد إلى متعدد : في علاقة متعدد إلى متعدد، قد تكون السجلات المتعددة في جدول واحد مرتبطة بسجلات متعددة في جدول آخر. لتنفيذ علاقة متعدد بمتعدد، يتم استخدام جدول وسيط، يُعرف أيضًا باسم جدول الوصلات أو الجدول الاقتراني. يتكون جدول الوصلات عادةً من مفتاحين خارجيين يشيران إلى المفاتيح الأساسية للجداول ذات الصلة. على سبيل المثال، في قاعدة بيانات الجامعة، يمكن للطلاب التسجيل في مقررات دراسية متعددة، ويمكن أن يضم كل مقرر دراسي العديد من الطلاب المسجلين. يؤدي هذا إلى إنشاء علاقة متعدد إلى متعدد بين جدول الطلاب وجدول المقررات الدراسية، مما يستلزم استخدام جدول الوصلات لتعيين العلاقات بين الطلاب والمقررات الدراسية.

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