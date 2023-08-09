إدارة أداء المبيعات بدون كود / No-Code SPM

إدارة أداء المبيعات No-Code ( No-Code SPM) هي نهج حديث لإدارة أداء المبيعات من خلال الاستفادة من قوة المنصات التي لا تحتوي على كود ، مثل AppMaster ، لتطوير ونشر أنظمة إدارة أداء المبيعات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والعمليات الفريدة. لمنظمة. تمكّن أدوات وأنظمة إدارة حماية البيانات من No-Code وجود كود المؤسسات من تتبع وتقييم وتحسين عمليات المبيعات والأهداف والحوافز وأداء الفريق دون الحاجة إلى الترميز التقليدي أو الاعتماد على موارد المطورين. يعمل هذا على تمكين فرق المبيعات والمديرين والقادة التنظيميين من التكيف والاستجابة بسرعة للتغييرات في بيئة الأعمال ، مما يتيح المرونة والسرعة وقابلية التوسع في مشهد مبيعات عالي التنافسية.

مكونات No-Code SPM

تتضمن حلول SPM No-Code عادةً مكونات مثل نمذجة البيانات وتصميم عمليات الأعمال وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وتطوير واجهة المستخدم. تم تصميمها لتوفير حل شامل لإدارة أداء المبيعات ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء أنظمة أداء المبيعات الخاصة بهم وتخصيصها وتوسيع نطاقها بكفاءة حسب الحاجة.

نمذجة البيانات

أساس أي نظام No-Code SPM هو نموذج البيانات ، الذي يحدد هيكل البيانات المتعلقة بالمبيعات في المؤسسة. باستخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين إنشاء نماذج بيانات بصريًا تمثل عمليات المبيعات والأهداف والنتائج. تضمن هذه الخطوة الحاسمة أن يمثل النظام بدقة عملية المبيعات التنظيمية ويوفر رؤى قيمة حول أداء المبيعات.

تصميم إجراءات العمل

يعد إنشاء وإدارة عمليات المبيعات وسير العمل أمرًا حيويًا لـ No-Code SPM. يسمح مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) AppMaster للمستخدمين ببناء وإدارة عمليات المبيعات من خلال تحديد القواعد والمحفزات والإجراءات التي تعمل على أتمتة الجوانب المختلفة لدورة المبيعات ، مثل إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الفرص وتحقيق أهداف المبيعات. من خلال التصميم المرئي لهذه العمليات ، يمكن للمستخدمين إنشاء استراتيجيات إدارة أداء المبيعات وتعديلها بسرعة مع نمو أعمالهم وتطورها.

تكامل API

يجب أن تتكامل أنظمة SPM No-Code مع مصادر البيانات والتطبيقات والخدمات المختلفة لعرض أداء المبيعات بشكل شامل. يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful endpoints WebSocket بسهولة للتكامل السلس مع الأدوات الرئيسية الأخرى في النظام البيئي للمبيعات ، مثل أنظمة CRM وأدوات أتمتة التسويق ومنصات تحليل البيانات. يضمن هذا المستوى من التكامل أن نظام No-Code SPM يقدم بشكل فعال رؤى قابلة للتنفيذ بناءً على بيانات الوقت الفعلي ويحسن دقة وفائدة مقاييس أداء المبيعات.

تطوير واجهة المستخدم

تعد الواجهة سهلة الاستخدام والبديهية ضرورية لاعتماد أي نظام No-Code SPM ونجاحه. من خلال إمكانات تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop في AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم جذابة بصريًا وتطبيقات الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن دعم النظام الأساسي لـ Vue3 و Kotlin و SwiftUI يضمن توافق التطبيقات عبر أنظمة Android و iOS ، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة لأعضاء فريق المبيعات والمديرين وصناع القرار على حد سواء.

فوائد No-Code SPM

من خلال اعتماد أنظمة إدارة أداء المبيعات No-Code ، يمكن للمؤسسات الاستمتاع بمجموعة من المزايا ، مثل:

تقليل الوقت اللازم للتسويق: تتيح أنظمة إدارة الأداء No-Code تطوير ونشر أدوات إدارة أداء المبيعات بشكل أسرع ، حيث لا توجد حاجة للاعتماد على موارد المطورين أو عمليات تطوير البرامج التقليدية.

تتيح أنظمة إدارة الأداء تطوير ونشر أدوات إدارة أداء المبيعات بشكل أسرع ، حيث لا توجد حاجة للاعتماد على موارد المطورين أو عمليات تطوير البرامج التقليدية. فعالية التكلفة: بدون الحاجة إلى مطورين متخصصين أو فرق تطوير كبيرة ، يمكن إنشاء أنظمة إدارة أداء المبيعات No-Code وصيانتها بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة ، مما يوفر للشركات من جميع الأحجام أدوات إدارة أداء مبيعات ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير.

بدون الحاجة إلى مطورين متخصصين أو فرق تطوير كبيرة ، يمكن إنشاء أنظمة إدارة أداء المبيعات وصيانتها بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة ، مما يوفر للشركات من جميع الأحجام أدوات إدارة أداء مبيعات ميسورة التكلفة وقابلة للتطوير. زيادة المرونة والقدرة على التكيف: تتيح مرونة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster للمؤسسات تعديل استراتيجيات إدارة أداء المبيعات بسرعة مع تغير ظروف السوق ، مما يوفر ميزة تنافسية في مشهد أعمال سريع التطور.

مرونة الأنظمة الأساسية مثل للمؤسسات تعديل استراتيجيات إدارة أداء المبيعات بسرعة مع تغير ظروف السوق ، مما يوفر ميزة تنافسية في مشهد أعمال سريع التطور. مطورو المواطنون المتمكنون: يعمل No-Code SPM على تمكين المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء أنظمة إدارة أداء مبيعات قوية ومخصصة ، وسد الفجوة بين فرق المبيعات وأقسام تكنولوجيا المعلومات وتمكين التعاون الحقيقي متعدد الوظائف والابتكار.

يعمل SPM على تمكين المطورين المواطنين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء أنظمة إدارة أداء مبيعات قوية ومخصصة ، وسد الفجوة بين فرق المبيعات وأقسام تكنولوجيا المعلومات وتمكين التعاون الحقيقي متعدد الوظائف والابتكار. القضاء على الديون التقنية: بفضل نهج AppMaster المتمثل في تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، فإن أنظمة SPM No-Code على هذه المنصة ليس لها أي دين تقني ، مما يضمن بقائها محدثة وفعالة حتى مع تطور احتياجات العمل .

تمثل إدارة أداء المبيعات No-Code ( No-Code SPM) نهجًا تحويليًا لإدارة أداء المبيعات. إنه يمكّن المؤسسات من تطوير أنظمة إدارة أداء المبيعات ونشرها وتكييفها بسرعة لتلبية متطلباتها وأهدافها الفريدة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستمتاع بفوائد تقليل وقت الوصول إلى السوق ، وكفاءة التكلفة ، وزيادة المرونة ، وتمكين المطورين المواطنين ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء المبيعات والنمو.