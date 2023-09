Fidélité (haute ou basse)

Dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception, la fidélité fait référence au degré de détail et de fonctionnalité inclus dans un prototype, une maquette ou une structure filaire d'une application logicielle. La fidélité est un aspect crucial du processus de conception et de développement car elle a un impact direct sur la qualité des commentaires des utilisateurs, l'adhésion des parties prenantes, l'efficacité des coûts et des délais, ainsi que l'agilité globale du projet. Mesurant la fidélité sur une échelle de faible à élevée, chaque étape comporte son ensemble unique d'avantages et de limites, ce qui rend essentiel pour les équipes d'examiner attentivement le niveau de fidélité approprié pour chaque situation.

Les conceptions basse fidélité (lo-fi) sont simplistes et se concentrent principalement sur les éléments essentiels d'une application, esquissant sa structure globale et sa disposition sans nécessairement entrer dans les détails de l'apparence ou du fonctionnement de l'application dans la vie réelle. Les techniques courantes utilisées dans le prototypage basse fidélité incluent le dessin sur papier, la création de wireframes numériques rapides ou l'utilisation de formes de base et d'espaces réservés pour les éléments graphiques. L'objectif principal de la conception basse fidélité est d'encourager une discussion plus large sur le flux des utilisateurs, les chemins de navigation et l'organisation globale du contenu. Des prototypes ou des maquettes Lo-Fi peuvent être créés rapidement pour faciliter les séances de brainstorming, recueillir les premiers commentaires des utilisateurs et identifier les problèmes d'utilisabilité potentiels dès le début du processus de développement.

Selon les recherches, 75 % des problèmes d'utilisabilité sont découverts lors des tests initiaux d'utilisabilité basse fidélité, soulignant ainsi l'importance des tests d'application à un stade précoce (Nielsen, 1994). En se concentrant sur les aspects fondamentaux d’une application, les équipes peuvent revoir et itérer leurs conceptions avec un degré plus élevé de flexibilité et des coûts réduits. Le prototypage Lo-Fi s'avère très efficace lorsque l'on travaille avec un budget ou un calendrier serré, ou lorsque les commentaires des utilisateurs sont cruciaux au cours des premières étapes du processus de développement.

Les conceptions haute fidélité (hi-fi), en revanche, sont des représentations complexes du produit final, incorporant des visuels, des interactions et des animations détaillées pour fournir un aperçu réaliste de l'apparence et du fonctionnement de l'application. Les prototypes Hi-Fi sont généralement créés à l'aide d'outils de prototypage sophistiqués ou de plates-formes de développement qui permettent aux concepteurs et aux développeurs de tester les fonctionnalités, les modèles d'interaction et les styles visuels. Dans le contexte d' AppMaster, des prototypes haute fidélité peuvent être créés à l'aide des puissants outils no-code de la plateforme, qui permettent aux utilisateurs de concevoir visuellement des modèles de données, une logique métier, des API REST et bien plus encore pour les applications Web, mobiles et back-end au sein d'un seul et même outil. environnement transparent.

Les prototypes haute fidélité peuvent jouer un rôle déterminant dans la détection des problèmes de conception visuelle, d'interactions et d'animations afin d'offrir une expérience utilisateur globale améliorée. Selon les recherches de Virzi et al. (1996), les prototypes haute fidélité sont capables d'identifier 95 % des problèmes d'utilisabilité. De plus, les prototypes hi-fi peuvent également être utilisés pour démontrer la vision du produit aux parties prenantes et aux investisseurs afin d'obtenir soutien et adhésion, ou pour effectuer des tests d'utilisabilité complets avec les utilisateurs avant de déployer le produit final. Néanmoins, il convient de noter que le développement de prototypes haute fidélité nécessite un degré d'investissement plus élevé en termes de temps, de ressources et de budget, nécessitant ainsi une évaluation minutieuse des priorités et de la proposition de valeur au cours du processus de développement.

En conclusion, la fidélité joue un rôle essentiel dans l’élaboration et le test d’applications logicielles dans le contexte de l’UX et du Design. Les conceptions basse fidélité offrent une itération rapide et encouragent des discussions plus larges sur la convivialité, tandis que les conceptions haute fidélité fournissent des aperçus détaillés et aident à identifier les problèmes d'utilisabilité liés à la conception visuelle, aux interactions et aux animations. Choisir le niveau de fidélité approprié pour chaque étape du processus de développement nécessite une évaluation stratégique des objectifs du projet, des contraintes de ressources et du résultat souhaité pour les tests utilisateur. L'utilisation d'une puissante plate no-code comme AppMaster peut permettre aux développeurs et aux concepteurs de trouver le bon équilibre entre les prototypes haute et basse fidélité et d'atteindre les objectifs de leur projet avec une efficacité, une agilité et une précision accrues.