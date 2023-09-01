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Верность (высокая или низкая)

01, сент. 2023

В контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна точность относится к степени детализации и функциональности, включенной в прототип, макет или каркас программного приложения. Точность является важнейшим аспектом процесса проектирования и разработки, поскольку она напрямую влияет на качество отзывов пользователей, заинтересованность заинтересованных сторон, эффективность затрат и времени, а также на общую гибкость проекта. Измеряя точность по шкале от низкой до высокой, каждый этап имеет свой уникальный набор преимуществ и ограничений, поэтому командам крайне важно тщательно продумывать соответствующий уровень точности для каждой ситуации.

Проекты с низкой точностью (lo-fi) являются упрощенными и в первую очередь фокусируются на скелете приложения, рисуя его общую структуру и макет, не обязательно вдаваясь в детали того, как приложение будет выглядеть или функционировать в реальной жизни. Общие методы, используемые при прототипировании с низкой точностью, включают наброски на бумаге, создание быстрых цифровых каркасов или использование основных форм и заполнителей для графических элементов. Основная цель дизайна с низкой точностью — стимулировать более широкое обсуждение пользовательского потока, путей навигации и общей организации контента. Прототипы или макеты низкого качества можно создавать быстро, чтобы облегчить сеансы мозгового штурма, собрать первоначальные отзывы пользователей и выявить потенциальные проблемы с удобством использования на ранних этапах процесса разработки.

Согласно исследованиям, 75% проблем с удобством использования обнаруживаются во время первоначальных тестов удобства использования с низкой точностью, что подчеркивает важность раннего этапа тестирования приложений (Nielsen, 1994). Сосредоточив внимание на фундаментальных аспектах приложения, команды могут пересматривать и повторять свои проекты с большей гибкостью и меньшими затратами. Лоу-файное прототипирование оказывается очень эффективным при работе в условиях ограниченного бюджета или сроков, а также когда обратная связь с пользователем имеет решающее значение на ранних этапах процесса разработки.

С другой стороны, проекты высокого качества (hi-fi) представляют собой сложные представления конечного продукта, включающие подробные визуальные эффекты, взаимодействия и анимацию, обеспечивающие реалистичный предварительный просмотр того, как приложение будет выглядеть и функционировать. Прототипы Hi-Fi обычно создаются с использованием сложных инструментов прототипирования или платформ разработки, которые позволяют дизайнерам и разработчикам тестировать функциональность, шаблоны взаимодействия и визуальные стили. В контексте AppMaster можно создавать высокоточные прототипы с использованием мощных инструментов платформы no-code, которые позволяют пользователям визуально проектировать модели данных, бизнес-логику, REST API и многое другое для веб-, мобильных и серверных приложений в рамках единого приложения. бесшовная среда.

Высококачественные прототипы могут помочь выявить проблемы с визуальным дизайном, взаимодействием и анимацией, чтобы улучшить общий пользовательский опыт. Согласно исследованию Virzi et al. (1996), высокоточные прототипы способны выявить 95% проблем с удобством использования. Более того, прототипы Hi-Fi также можно использовать для демонстрации видения продукта заинтересованным сторонам и инвесторам с целью получения поддержки и участия или для проведения комплексных тестов удобства использования с пользователями перед выпуском конечного продукта. Тем не менее, стоит отметить, что разработка прототипов с высокой точностью требует более высоких инвестиций с точки зрения времени, ресурсов и бюджета, что требует тщательной оценки приоритетов и ценностных предложений в процессе разработки.

В заключение отметим, что точность играет решающую роль в формировании разработки и тестирования программных приложений в контексте UX и дизайна. Дизайн с низкой точностью обеспечивает быструю итерацию и стимулирует более широкое обсуждение удобства использования, тогда как дизайн с высокой точностью обеспечивает подробный предварительный просмотр и помогает выявить проблемы с удобством использования, связанные с визуальным дизайном, взаимодействием и анимацией. Выбор подходящего уровня точности для каждого этапа процесса разработки требует стратегической оценки целей проекта, ограничений ресурсов и желаемого результата пользовательского тестирования. Использование мощной платформы no-code такой как AppMaster может дать разработчикам и дизайнерам возможность найти правильный баланс между прототипами высокой и низкой точности и достичь целей своего проекта с более высокой эффективностью, гибкостью и точностью.

Изучите больше терминов:
Аналитика Дизайн, ориентированный на человека Закон Хика Каркас Ключевой показатель эффективности (KPI) Масштабируемость Ментальная модель Мобильный дизайн Негативное пространство Отслеживание мыши Путь пользователя Рабочий процесс Хлебные крошки Шаблон проектирования Эвристическая оценка Юзабилити-тестирование

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