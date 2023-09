Fedeltà (alta o bassa)

Nel contesto dell'esperienza utente (UX) e del design, la fedeltà si riferisce al grado di dettaglio e funzionalità inclusi in un prototipo, mockup o wireframe di un'applicazione software. La fedeltà è un aspetto cruciale del processo di progettazione e sviluppo poiché influisce direttamente sulla qualità del feedback degli utenti, sul consenso delle parti interessate, sull'efficienza in termini di costi e tempi, nonché sull'agilità complessiva del progetto. Misurando la fedeltà su una scala dal basso all'alto, ogni fase comporta una serie unica di vantaggi e limiti, rendendo essenziale per i team considerare attentamente il livello di fedeltà appropriato per ogni situazione.

I progetti a bassa fedeltà (lo-fi) sono semplicistici e si concentrano principalmente sull'ossatura di un'applicazione, delineandone la struttura e il layout generali senza necessariamente entrare nei dettagli di come l'applicazione apparirebbe o funzionerebbe nella vita reale. Le tecniche comuni utilizzate nella prototipazione a bassa fedeltà includono lo schizzo su carta, la creazione di wireframe digitali rapidi o l'utilizzo di forme di base e segnaposto per elementi grafici. L'obiettivo principale della progettazione a bassa fedeltà è incoraggiare una discussione più ampia sul flusso degli utenti, sui percorsi di navigazione e sull'organizzazione generale dei contenuti. È possibile creare rapidamente prototipi o mockup lo-fi per facilitare le sessioni di brainstorming, raccogliere il feedback iniziale degli utenti e identificare potenziali problemi di usabilità nelle prime fasi del processo di sviluppo.

Secondo la ricerca, il 75% dei problemi di usabilità vengono scoperti durante i test iniziali di usabilità a bassa fedeltà, sottolineando così l'importanza dei test applicativi nella fase iniziale (Nielsen, 1994). Concentrandosi sugli aspetti fondamentali di un'applicazione, i team possono rivisitare e ripetere i propri progetti con un maggiore grado di flessibilità e costi inferiori. La prototipazione lo-fi si rivela altamente efficace quando si lavora con un budget o una tempistica ristretti o quando il feedback degli utenti è cruciale durante le prime fasi del processo di sviluppo.

I progetti ad alta fedeltà (hi-fi), d'altro canto, sono rappresentazioni complesse del prodotto finale, che incorporano immagini dettagliate, interazioni e animazioni per fornire un'anteprima realistica di come apparirà e funzionerà l'applicazione. I prototipi Hi-Fi vengono generalmente creati utilizzando sofisticati strumenti di prototipazione o piattaforme di sviluppo che consentono a progettisti e sviluppatori di testare funzionalità, modelli di interazione e stili visivi. Nel contesto di AppMaster, è possibile creare prototipi ad alta fedeltà utilizzando i potenti strumenti no-code della piattaforma, che consentono agli utenti di progettare visivamente modelli di dati, logica di business, API REST e altro ancora per applicazioni web, mobili e backend all'interno di un unico strumento. ambiente senza soluzione di continuità.

I prototipi ad alta fedeltà possono essere determinanti nell'individuare problemi con la progettazione visiva, le interazioni e le animazioni per offrire un'esperienza utente complessiva migliore. Secondo la ricerca di Virzi et al. (1996), i prototipi ad alta fedeltà sono in grado di identificare il 95% dei problemi di usabilità. Inoltre, i prototipi hi-fi possono essere utilizzati anche per dimostrare la visione del prodotto alle parti interessate e agli investitori per ottenere supporto e consenso, o per condurre test completi di usabilità con gli utenti prima di lanciare il prodotto finale. Tuttavia, vale la pena notare che lo sviluppo di prototipi ad alta fedeltà richiede un maggiore grado di investimento in termini di tempo, risorse e budget, rendendo quindi necessaria un’attenta valutazione delle priorità e della proposta di valore durante il processo di sviluppo.

In conclusione, la fedeltà gioca un ruolo fondamentale nel plasmare lo sviluppo e il test delle applicazioni software nel contesto di UX e Design. I progetti a bassa fedeltà offrono un'iterazione rapida e incoraggiano discussioni più ampie sull'usabilità, mentre i progetti ad alta fedeltà forniscono anteprime dettagliate e aiutano a identificare i problemi di usabilità relativi alla progettazione visiva, alle interazioni e alle animazioni. La scelta del livello di fedeltà appropriato per ciascuna fase del processo di sviluppo richiede una valutazione strategica degli obiettivi del progetto, dei vincoli delle risorse e del risultato desiderato per i test utente. L'utilizzo di una potente piattaforma no-code come AppMaster può consentire a sviluppatori e progettisti di trovare il giusto equilibrio tra prototipi ad alta e bassa fedeltà e raggiungere i propri obiettivi di progetto con maggiore efficienza, agilità e precisione.