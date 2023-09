Le langage de manipulation de données (DML) est un aspect crucial des bases de données relationnelles, représentant un ensemble d'instructions SQL qui facilitent la gestion, la modification, la récupération et le stockage des données au sein du système. Ce langage permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données d'interagir avec les bases de données et de manipuler leur contenu tout en préservant l'intégrité des données et en respectant les relations établies entre les tables. Compte tenu de son importance dans la gestion des bases de données relationnelles, il est essentiel pour les professionnels utilisant des plateformes comme AppMaster, une plateforme no-code pour les applications backend, Web et mobiles.

Il existe quatre opérations principales qui constituent le langage de manipulation de données : SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE. Chaque opération joue un rôle unique dans la gestion des données au sein d'un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR).

1. SELECT : L'instruction SELECT récupère un ou plusieurs enregistrements d'une ou plusieurs tables selon des conditions spécifiques. Cette opération est à la base de la récupération des données et est essentielle à l’analyse des informations. Par exemple, un développeur peut utiliser une instruction SELECT pour extraire les noms et adresses e-mail des clients qui ont effectué des achats supérieurs à un certain montant.

2. INSERT : L'instruction INSERT permet d'ajouter de nouveaux enregistrements à une table, développant ainsi les informations stockées dans la base de données. Cette opération joue un rôle essentiel dans le développement d'applications, car elle permet d'enregistrer les données soumises par les utilisateurs dans le système de stockage de données. Par exemple, une application de commerce électronique peut utiliser une instruction INSERT pour enregistrer les nouvelles commandes et les détails du client une fois l'achat terminé.

3. UPDATE : UPDATE est utilisé pour modifier les enregistrements existants dans une table en fonction de conditions spécifiées. Cette opération est nécessaire lorsque les données de l'application subissent des mises à jour, telles que la modification des coordonnées ou la modification des détails de la commande. Par exemple, un système de gestion de projet peut utiliser une instruction UPDATE pour modifier le statut d'une tâche de « en attente » à « terminée » lorsqu'un utilisateur la marque comme terminée.

4. DELETE : L'instruction DELETE facilite la suppression d'enregistrements d'une table en fonction de conditions données. Souvent utilisée avec prudence en raison de la possibilité de supprimer de grandes quantités de données par inadvertance, cette opération est essentielle lorsque les données doivent être définitivement supprimées de la base de données. Un exemple serait la suppression de tous les enregistrements d'un utilisateur qui a fermé son compte dans une application de réseau social.

Même si DML permet aux développeurs d'interagir avec les bases de données, l'importance des transactions dans ces opérations ne doit pas être sous-estimée. Les transactions sont les mécanismes qui garantissent les propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACID) dans un système de base de données. Les opérations DML se produisent souvent au sein des transactions pour maintenir l'intégrité des données et éviter les erreurs et les incohérences qui pourraient avoir un impact sur la logique métier et la qualité de l'application finale. Les mots-clés COMMIT et ROLLBACK contrôlent généralement ces transactions, COMMIT finalisant les modifications et ROLLBACK annulant les opérations si des erreurs surviennent.

DML joue un rôle central dans AppMaster , car la plateforme permet aux développeurs de travailler efficacement avec des bases de données relationnelles comme Postgresql, rationalisant ainsi le processus de conception, de développement et de déploiement. La logique métier AppMaster ou processus métier implique souvent l'exécution d'opérations DML, ce qui en fait un langage indispensable pour manipuler les données dans les projets AppMaster.

Grâce aux outils et composants visuels d' AppMaster, les développeurs peuvent rapidement concevoir et développer des applications efficaces tout en tirant parti de la puissance du DML pour gérer les données de manière structurée et systématique. AppMaster génère automatiquement les instructions DML nécessaires pour interagir avec les bases de données, garantissant ainsi un code de haute qualité sans dette technique et une intégration transparente avec d'autres systèmes.

Comme AppMaster prend en charge la création d'applications backend, Web et mobiles à l'aide de technologies telles que Golang, Vue3, Kotlin et Jetpack Compose, les professionnels employant cette plate-forme travailleront inévitablement avec des bases de données relationnelles où l'utilisation du DML sera au cœur de leurs tâches quotidiennes. Être adepte du DML facilitera non seulement le développement efficace d'applications, mais aidera également à créer des solutions logicielles robustes et évolutives qui répondent aux exigences des entreprises modernes. En conclusion, le langage de manipulation de données est une compétence essentielle pour tous les développeurs travaillant sur des systèmes de bases de données relationnelles et constitue un aspect fondamental du développement réussi d'applications utilisant des plates-formes avancées comme AppMaster.