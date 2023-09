Datenmanipulationssprache (DML)

Data Manipulation Language (DML) ist ein entscheidender Aspekt relationaler Datenbanken und stellt eine Reihe von SQL-Anweisungen dar, die die Verwaltung, Änderung, den Abruf und die Speicherung von Daten innerhalb des Systems erleichtern. Diese Sprache ermöglicht es Entwicklern und Datenbankadministratoren, mit Datenbanken zu interagieren und deren Inhalte zu manipulieren, während gleichzeitig die Integrität der Daten gewahrt bleibt und etablierte Beziehungen zwischen Tabellen eingehalten werden. Aufgrund seiner Bedeutung für die Verwaltung relationaler Datenbanken ist es von entscheidender Bedeutung für Fachleute, die Plattformen wie AppMaster nutzen, eine no-code Plattform für Backend-, Web- und mobile Anwendungen.

Es gibt vier Hauptoperationen, die die Datenmanipulationssprache ausmachen: SELECT, INSERT, UPDATE und DELETE. Jeder Vorgang übernimmt eine einzigartige Rolle bei der Datenverwaltung innerhalb eines relationalen Datenbankverwaltungssystems (RDBMS).

1. SELECT: Die SELECT-Anweisung ruft einen oder mehrere Datensätze aus einer Tabelle oder mehreren Tabellen gemäß bestimmten Bedingungen ab. Dieser Vorgang ist die Grundlage des Datenabrufs und für die Analyse von Informationen unerlässlich. Beispielsweise könnte ein Entwickler eine SELECT-Anweisung verwenden, um die Namen und E-Mail-Adressen von Kunden zu extrahieren, die Käufe über einem bestimmten Betrag getätigt haben.

2. INSERT: Die INSERT-Anweisung ermöglicht das Hinzufügen neuer Datensätze zu einer Tabelle und erweitert so die in der Datenbank gespeicherten Informationen. Dieser Vorgang spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Anwendungen, da er die Aufzeichnung der vom Benutzer übermittelten Daten im Datenspeichersystem ermöglicht. Beispielsweise könnte eine E-Commerce-Anwendung eine INSERT-Anweisung verwenden, um neue Bestellungen und Kundendaten nach Abschluss des Kaufs zu speichern.

3. UPDATE: UPDATE wird zum Ändern vorhandener Datensätze in einer Tabelle basierend auf angegebenen Bedingungen verwendet. Dieser Vorgang ist erforderlich, wenn die Anwendungsdaten aktualisiert werden, z. B. wenn Kontaktinformationen oder Bestelldetails geändert werden. Beispielsweise könnte ein Projektmanagementsystem eine UPDATE-Anweisung verwenden, um den Status einer Aufgabe von „ausstehend“ auf „abgeschlossen“ zu ändern, wenn ein Benutzer sie als erledigt markiert.

4. DELETE: Die DELETE-Anweisung ermöglicht das Entfernen von Datensätzen aus einer Tabelle basierend auf bestimmten Bedingungen. Dieser Vorgang wird oft mit Vorsicht angewendet, da er möglicherweise große Datenmengen versehentlich löscht. Er ist jedoch von entscheidender Bedeutung, wenn Daten dauerhaft aus der Datenbank entfernt werden müssen. Ein Beispiel wäre das Entfernen aller Datensätze eines Benutzers, der sein Konto in einer Social-Networking-Anwendung geschlossen hat.

Während DML Entwicklern die Interaktion mit Datenbanken ermöglicht, darf die Bedeutung von Transaktionen bei diesen Vorgängen nicht unterschätzt werden. Transaktionen sind die Mechanismen, die die Eigenschaften Atomizität, Konsistenz, Isolation und Haltbarkeit (ACID) in einem Datenbanksystem sicherstellen. DML-Vorgänge finden häufig innerhalb von Transaktionen statt, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten und Fehler und Inkonsistenzen zu verhindern, die sich auf die Geschäftslogik und die Qualität der endgültigen Anwendung auswirken könnten. Typischerweise steuern die Schlüsselwörter COMMIT und ROLLBACK diese Transaktionen, wobei COMMIT die Änderungen abschließt und ROLLBACK die Vorgänge rückgängig macht, wenn Fehler auftreten.

DML spielt in AppMaster eine zentrale Rolle, da die Plattform Entwicklern ermöglicht, effektiv mit relationalen Datenbanken wie Postgresql zu arbeiten und so den Design-, Entwicklungs- und Bereitstellungsprozess zu rationalisieren. Die Geschäftslogik oder Geschäftsprozesse AppMaster beinhalten häufig die Ausführung von DML-Vorgängen, was sie zu einer unverzichtbaren Sprache für die Bearbeitung von Daten in AppMaster Projekten macht.

Mithilfe der visuellen Tools und Komponenten von AppMaster können Entwickler schnell effiziente Anwendungen entwerfen und entwickeln und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit von DML nutzen, um Daten strukturiert und systematisch zu verarbeiten. AppMaster generiert automatisch die notwendigen DML-Anweisungen für die Interaktion mit Datenbanken und gewährleistet so qualitativ hochwertigen Code ohne technische Schulden und eine nahtlose Integration mit anderen Systemen.

Da AppMaster die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mithilfe von Technologien wie Golang, Vue3, Kotlin und Jetpack Compose unterstützt, werden Profis, die diese Plattform nutzen, zwangsläufig mit relationalen Datenbanken arbeiten, bei denen die DML-Nutzung im Mittelpunkt ihrer täglichen Aufgaben steht. DML-Kenntnisse erleichtern nicht nur die effiziente Anwendungsentwicklung, sondern helfen auch bei der Erstellung robuster und skalierbarer Softwarelösungen, die den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden. Zusammenfassend ist die Datenmanipulationssprache eine wesentliche Fähigkeit für alle Entwickler, die an relationalen Datenbanksystemen arbeiten, und ein grundlegender Aspekt einer erfolgreichen Anwendungsentwicklung mit fortschrittlichen Plattformen wie AppMaster.