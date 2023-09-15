数据操作语言 (DML) 是关系数据库的一个重要方面，代表一组 SQL 语句，有助于系统内数据的管理、更改、检索和存储。这种语言允许开发人员和数据库管理员与数据库交互并操作其内容，同时保持数据的完整性并遵守表之间已建立的关系。鉴于其在管理关系数据库方面的重要性，对于使用AppMaster （一个用于后端、Web 和移动应用程序的no-code平台）等平台的专业人士来说至关重要。

构成数据操作语言的主要操作有四种：SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE。每个操作在管理关系数据库管理系统 (RDBMS) 中的数据时都扮演着独特的角色。

1. SELECT： SELECT语句根据特定条件从一个表或多个表中检索一条或多条记录。该操作是数据检索的基础，对于分析信息至关重要。例如，开发人员可以使用 SELECT 语句来提取购买超过一定金额的客户的姓名和电子邮件地址。

2. INSERT： INSERT 语句允许向表中添加新记录，从而扩展数据库中存储的信息。此操作在开发应用程序中起着至关重要的作用，因为它可以将用户提交的数据记录到数据存储系统中。例如，电子商务应用程序可能会利用 INSERT 语句在购买完成后保存新订单和客户详细信息。

3. UPDATE： UPDATE用于根据指定条件修改表中的现有记录。当应用程序数据发生更新时，例如更改联系信息或修改订单详细信息时，需要执行此操作。例如，当用户将任务标记为已完成时，项目管理系统可能会使用 UPDATE 语句将任务的状态从“待处理”修改为“已完成”。

4. DELETE： DELETE 语句有助于根据给定条件从表中删除记录。由于可能会无意中删除大量数据，因此通常要谨慎使用，当需要从数据库中永久删除数据时，此操作至关重要。一个例子是删除在社交网络应用程序中关闭帐户的用户的所有记录。

虽然 DML 使开发人员能够与数据库进行交互，但事务在这些操作中的重要性也不容低估。事务是确保数据库系统中的原子性、一致性、隔离性和持久性 (ACID) 属性的机制。 DML 操作通常发生在事务中，以维护数据完整性并防止可能影响业务逻辑和最终应用程序质量的错误和不一致。关键字 COMMIT 和 ROLLBACK 通常控制这些事务，COMMIT 完成更改，ROLLBACK 在出现错误时撤消操作。

DML 在AppMaster中发挥着关键作用，因为该平台使开发人员能够有效地使用 Postgresql 等关系数据库，从而简化设计、开发和部署流程。 AppMaster业务逻辑或业务流程通常涉及执行DML操作，使其成为在AppMaster项目中操作数据不可或缺的语言。

利用AppMaster的可视化工具和组件，开发人员可以快速设计和开发高效的应用程序，同时利用DML的强大功能以结构化和系统的方式处理数据。 AppMaster自动生成与数据库交互所需的DML语句，确保高质量代码，无技术债务，并与其他系统无缝集成。

由于AppMaster支持使用 Golang、Vue3、Kotlin 和Jetpack Compose等技术创建后端、Web 和移动应用程序，因此使用该平台的专业人员将不可避免地使用关系数据库，其中 DML 使用将成为其日常任务的核心。熟练掌握 DML 不仅可以促进高效的应用程序开发，还有助于创建强大且可扩展的软件解决方案，以满足现代企业的需求。总之，数据操作语言是所有从事关系数据库系统开发人员的一项基本技能，也是使用AppMaster等先进平台成功开发应用程序的基本方面。