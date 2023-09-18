يشير حساب التفاضل والتكامل العلائقي، في سياق قواعد البيانات العلائقية، إلى لغة استعلام رمزية وغير إجرائية تعمل على جداول قاعدة البيانات (العلاقات) لمعالجة البيانات الموجودة داخل هذه الهياكل واسترجاعها وإدارتها. على النقيض من اللغات الإجرائية التي تملي تسلسلًا واضحًا للعمليات المطلوب تنفيذها، فإن تعبيرات حساب التفاضل والتكامل العلائقية تحدد فقط النتائج المرغوبة من الاستعلامات وتسمح لنظام إدارة قاعدة البيانات الأساسي (DBMS) بتحديد الطريقة الأكثر كفاءة لتحقيق تلك النتائج. يعتمد حساب التفاضل والتكامل العلائقي في المقام الأول على حساب التفاضل والتكامل المسند ونظرية المجموعات، والتي تشكل معًا النموذج التأسيسي لأنظمة قواعد البيانات العلائقية.

هناك نوعان سائدان من حساب التفاضل والتكامل العلائقي: حساب التفاضل والتكامل العلائقي (TRC) وحساب التفاضل والتكامل العلائقي للمجال (DRC). يؤكد كل من TRC وDRC على بناء الجملة التعريفية المنطقية والتفكير المجرد للتعبير عن الاستفسارات، لكنهما يختلفان في نهجهما الأساسي لتحقيق هذا الهدف.

يركز حساب التفاضل والتكامل العلائقي للصفوف، كما يوحي المصطلح، على الصفوف أو الصفوف في جدول قاعدة البيانات. يوفر TRC وسيلة لتحديد المعايير اللازمة لاختيار واسترجاع مجموعة من الصفوف التي تلبي شروطًا محددة. على سبيل المثال، في نظام إدارة الموظفين النموذجي، قد يبحث استعلام TRC عن جميع المجموعات التي تمثل الموظفين الذين حصلوا على راتب محدد في منطقة معينة. سيخرج الاستعلام السمات (الأعمدة) المرتبطة بالصفوف المؤهلة ولكنه لن يحدد كيفية معالجة نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) للبيانات لتقديم النتائج المطلوبة.

من ناحية أخرى، يعمل حساب التفاضل والتكامل للمجال على مجالات السمات الفردية (الأعمدة) بدلاً من المجموعات بأكملها. تسعى استعلامات DRC إلى تحديد شروط محددة بالإشارة إلى السمات الفردية، واسترداد مجموعة من نقاط البيانات المؤهلة من مجالات السمات ذات الصلة. باستخدام نفس مثال نظام إدارة الموظفين، يمكن أن يطلب استعلام DRC أسماء وتفاصيل الاتصال للموظفين الذين يطابقون الراتب المذكور أعلاه والمعايير الإقليمية. يسمح التركيز على السمات الفردية بزيادة التفاصيل في صياغة الاستعلام وتوليد المخرجات.

يوفر كل من حساب التفاضل والتكامل العلائقي Tuple و Domain العلائقية قوة كاملة ومكافئة من حيث القدرات التعبيرية، مما يجعل من الممكن التعبير عن أي استعلام في أي من نموذجي حساب التفاضل والتكامل العلائقي. علاوة على ذلك، لعب كلا شكلي حساب التفاضل والتكامل العلائقي دورًا مهمًا في نشأة وتطور SQL (لغة الاستعلام الهيكلية)، وهي لغة الاستعلام الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لأنظمة قواعد البيانات العلائقية اليوم.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطوير التطبيقات، على الاستفادة من المبادئ الأساسية لحساب التفاضل والتكامل العلائقي لتمكين مستخدميها من إنشاء وإدارة مخطط قاعدة البيانات وعمليات الأعمال وواجهات التطبيقات بشكل مرئي. يسمح مصمم BP المرئي البديهي من AppMaster للعملاء بتنفيذ استعلامات حساب التفاضل والتكامل المرغوبة بكفاءة كجزء من مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة لتطبيقاتهم، وبالتالي تسريع دورات التطوير والقضاء على المصادر المحتملة للديون التقنية المرتبطة بهياكل الاستعلام الأقل كفاءة.

يؤدي تكامل مبادئ حساب التفاضل والتكامل داخل AppMaster إلى تعزيز قدرات النظام الأساسي لاستيعاب متطلبات قواعد البيانات العلائقية المعقدة والواسعة النطاق. ونتيجة لذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster التفاعل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كحل أساسي لتخزين البيانات، مما يضمن قابلية التوسع العالية والموثوقية والأداء لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى التطبيقات على مستوى المؤسسة.

باختصار، حساب التفاضل والتكامل العلائقي هو مفهوم تأسيسي في عالم قواعد البيانات العلائقية، والذي يشمل حساب التفاضل والتكامل العلائقي وحساب التفاضل والتكامل العلائقي للمجال، وكلاهما يوفر إمكانات صياغة استعلام قوية تعتمد على نظرية المجموعة والمنطق المسند. تم دمج مبادئ حساب التفاضل والتكامل بشكل متأصل في إطار عمل تطوير التطبيقات no-code من AppMaster ، والذي يمكّن المستخدمين من إنشاء وإدارة ونشر تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية القابلة للتطوير والفعالة بسهولة ودقة، مما يؤدي إلى وقت وتكلفة كبيرين. الادخار للشركات في مختلف المجالات.