Linguaggio di manipolazione dei dati (DML)

Il Data Manipulation Language (DML) è un aspetto cruciale dei database relazionali, che rappresenta un insieme di istruzioni SQL che facilitano la gestione, l'alterazione, il recupero e l'archiviazione dei dati all'interno del sistema. Questo linguaggio consente agli sviluppatori e agli amministratori di database di interagire con i database e manipolarne il contenuto mantenendo l'integrità dei dati e aderendo alle relazioni stabilite tra le tabelle. Data la sua importanza nella gestione dei database relazionali, è fondamentale per i professionisti che utilizzano piattaforme come AppMaster, una piattaforma no-code per applicazioni backend, web e mobili.

Esistono quattro operazioni principali che costituiscono il linguaggio di manipolazione dei dati: SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. Ciascuna operazione svolge un ruolo univoco nella gestione dei dati all'interno di un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS).

1. SELECT: l'istruzione SELECT recupera uno o più record da una tabella o da più tabelle in base a condizioni specifiche. Questa operazione è alla base del recupero dei dati ed è essenziale per l'analisi delle informazioni. Ad esempio, uno sviluppatore potrebbe utilizzare un'istruzione SELECT per estrarre i nomi e gli indirizzi e-mail dei clienti che hanno effettuato acquisti superiori a un determinato importo.

2. INSERT: l'istruzione INSERT consente di aggiungere nuovi record a una tabella, espandendo le informazioni archiviate nel database. Questa operazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di applicazioni, poiché consente di registrare i dati inviati dall'utente nel sistema di archiviazione dei dati. Ad esempio, un'applicazione di e-commerce potrebbe utilizzare un'istruzione INSERT per salvare nuovi ordini e dettagli del cliente al completamento dell'acquisto.

3. UPDATE: UPDATE viene utilizzato per modificare i record esistenti in una tabella in base a condizioni specificate. Questa operazione è necessaria quando i dati dell'applicazione subiscono aggiornamenti, come la modifica delle informazioni di contatto o la modifica dei dettagli dell'ordine. Ad esempio, un sistema di gestione dei progetti potrebbe utilizzare un'istruzione UPDATE per modificare lo stato di un'attività da "in sospeso" a "completato" quando un utente la contrassegna come completata.

4. DELETE: l'istruzione DELETE facilita la rimozione di record da una tabella in base a determinate condizioni. Spesso utilizzata con cautela a causa della possibilità di eliminare inavvertitamente grandi quantità di dati, questa operazione è fondamentale quando i dati devono essere rimossi in modo permanente dal database. Un esempio potrebbe essere la rimozione di tutti i record di un utente che ha chiuso il proprio account in un'applicazione di social network.

Sebbene DML consenta agli sviluppatori di interagire con i database, l'importanza delle transazioni in queste operazioni non deve essere sottovalutata. Le transazioni sono i meccanismi che garantiscono le proprietà di atomicità, coerenza, isolamento e durabilità (ACID) in un sistema di database. Le operazioni DML si verificano spesso all'interno delle transazioni per mantenere l'integrità dei dati e prevenire errori e incoerenze che potrebbero influire sulla logica aziendale e sulla qualità dell'applicazione finale. Le parole chiave COMMIT e ROLLBACK tipicamente controllano queste transazioni, con COMMIT che finalizza le modifiche e ROLLBACK che annulla le operazioni se si verificano errori.

