تشير لغة البرمجة النصية في سياق الوظائف المخصصة إلى لغة برمجة عالية المستوى وسهلة الاستخدام تسمح للمطورين بكتابة البرامج النصية أو تسلسلات الأوامر لأداء مهام محددة أو الخوارزميات التي يمكنها تسهيل الأتمتة داخل تطبيقات البرامج. تعمل لغات البرمجة النصية كواجهة بين لغات البرمجة منخفضة المستوى وغير المبرمجين، مما يعمل على تبسيط وتبسيط عملية التطوير، وتحسين الكفاءة العامة للبرمجة. يمكن تصنيف لغات البرمجة النصية إلى تطبيقات من جانب العميل وتطبيقات من جانب الخادم، مما يؤدي إلى نطاق واسع من حالات الاستخدام ضمن الوظائف المخصصة.

وتتميز هذه اللغات بسهولة الاستخدام وسهولة القراءة وقدرات النماذج الأولية السريعة، مما يضمن إمكانية كتابة التعليمات البرمجية واختبارها وتعديلها بسرعة. تتضمن لغات البرمجة النصية البارزة JavaScript وTypeScript وPython وRuby وPHP وLua، ولكل منها مزاياها وتطبيقاتها الفريدة. وفقًا لاستطلاع مطوري Stack Overflow لعام 2021، تعد Python وJavaScript من بين لغات البرمجة النصية الأكثر شيوعًا، مع ارتفاع شعبية Python بين علماء البيانات والباحثين والمتخصصين في الأتمتة.

في مجال تطوير الويب، لا غنى عن JavaScript وTypeScript لإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية وتنفيذ التعليمات البرمجية داخل متصفح العميل. تعمل هذه اللغات على تحسين صفحات الويب، والتأثير على DOM (نموذج كائن المستند)، وتوفير التكامل السلس مع واجهات برمجة التطبيقات المتنوعة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة. من ناحية أخرى، يتم استخدام لغات البرمجة النصية من جانب الخادم مثل PHP وPython لمنطق التطبيق ومعالجة البيانات والتفاعل مع قواعد البيانات وتنفيذ التعليمات البرمجية على الخادم وإعادة المخرجات إلى العميل.

ضمن النظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن للعملاء إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال كعمليات أعمال (BPs)، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS. علاوة على ذلك، يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء عناصر واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر واجهات drag-and-drop وتطوير وظائف مخصصة من خلال مصممي Web BP وMobile BP. يتم تشغيل منصة AppMaster بواسطة Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول.

تساهم لغات البرمجة النصية بشكل كبير في أتمتة المهام المتكررة وتنفيذ الوظائف المخصصة. على سبيل المثال، يتيح مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster للمستخدمين إنشاء وظائف مخصصة باستخدام لغات البرمجة النصية دون الغوص في تعقيدات التعليمات البرمجية ذات المستوى المنخفض. يمكن للمستخدمين تعريف العبارات الشرطية، وتقييم التعبيرات، ومعالجة البيانات بكفاءة، بينما يتيح التكامل السلس مع المكتبات والمكونات الموجودة الاستخدام الفعال لموارد الطرف الثالث.

من خلال دمج لغات البرمجة النصية، يضمن AppMaster نمطية التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة، وتقليل الديون الفنية وجعل الترقية وإعادة البناء أكثر قابلية للإدارة. تؤدي القدرة على تحديد الوظائف المخصصة وإعادة استخدامها من خلال لغات البرمجة النصية أيضًا إلى قاعدة تعليمات برمجية أكثر تنظيمًا وكفاءة وقابلة للتطوير، كما تسهل التطوير عبر الأنظمة الأساسية. يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من وثائق Swagger (Open API) التي تم إنشاؤها تلقائيًا من AppMaster endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات مع تطور تطبيقاتهم.

تلعب لغات البرمجة النصية دورًا حيويًا في تقليل وقت التطوير وتكاليفه، لأنها تمكن المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بشكل أكثر دقة وكفاءة مقارنة بمعظم اللغات ذات المستوى المنخفض. وهذا مهم بشكل خاص للشركات التي تستخدم AppMaster ، حيث تتيح المنصة تطوير التطبيقات بشكل أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من المستخدمين، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

في الختام، تعد لغة البرمجة النصية عنصرًا أساسيًا في أتمتة وتخصيص ميزات التطبيقات البرمجية. توفر هذه اللغات عالية المستوى حلولاً من جانب العميل والخادم لمختلف المهام ويتم اعتمادها على نطاق واسع في بيئات تطوير البرامج الاحترافية، بما في ذلك منصة AppMaster no-code. من خلال دمج لغات البرمجة النصية في تطوير الوظائف المخصصة، يمكن للمستخدمين إنشاء منطق التطبيق المعقد وإدارته، وتقليل اعتمادهم على المهام اليدوية والمتكررة، والاستمتاع بعملية تطوير فعالة وفعالة من حيث التكلفة ويمكن الوصول إليها لمجموعة واسعة من المطورين.