في سياق الوظائف المخصصة داخل النظام الأساسي AppMaster no-code ، يعد البيان الشرطي مفهومًا أساسيًا في البرمجة يسمح بتنفيذ منطق الأعمال فقط في ظل ظروف معينة. إنه جزء حيوي من تدفق التحكم الذي يسمح للمطورين بإدخال قدرات اتخاذ القرار في تطبيقاتهم، وبالتالي تمكين إنشاء حلول برمجية أكثر ديناميكية وتعقيدًا. تلعب العبارات الشرطية دورًا أساسيًا في الوظائف المخصصة، حيث إنها تسهل معالجة بيانات الإدخال وتنفيذ التعليمات البرمجية بناءً على معايير أو مواقف محددة يحددها المستخدم.

تأخذ العبارات الشرطية عمومًا شكل بنيات "if-then-else" أو بنيات "switch-case" التي تقوم بتقييم تعبير معين وتنفيذ كتلة معينة من التعليمات البرمجية اعتمادًا على النتيجة. في بنيات "if-then-else"، يتحقق التطبيق مما إذا كان الشرط المحدد صحيحًا. إذا كان صحيحا، فإنه ينفذ التعليمات البرمجية المحددة في الجزء "ثم"؛ وإلا فإنه ينفذ التعليمات البرمجية المحددة في الجزء "آخر" بدلاً من ذلك. في بنيات "حالة التبديل"، يقوم التطبيق بتقييم التعبير ومقارنته بحالات متعددة. عند العثور على حالة مطابقة، يتم تنفيذ التعليمات البرمجية الموجودة داخل هذه الحالة. تعتبر هذه البنيات أدوات لا غنى عنها للمطورين، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات متعددة الاستخدامات وسريعة الاستجابة تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات وحالات الاستخدام.

تم تجهيز مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster ، والذي يُستخدم لإنشاء منطق الأعمال، بدعم شامل للبيانات الشرطية. تتيح هذه الأداة القوية للمستخدمين دمج قدرات اتخاذ القرار في تطبيقاتهم من خلال تصميم الظروف اللازمة وتكوينها بشكل مرئي. باستخدام وظيفة drag-and-drop ، يمكن للمطورين إنشاء هياكل تدفق تحكم معقدة بسهولة، دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يدعم مصمم AppMaster نطاقًا واسعًا من عوامل التشغيل وأنواع الحالات، مما يضمن أقصى قدر من المرونة وإمكانات التخصيص.

تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster ، استنادًا إلى Go for backend وVue3 Framework مع JS/TS لتطبيقات الويب، من مزايا الكفاءة والأداء للغات البرمجة الحديثة هذه. تشتهر Go، على وجه الخصوص، بقدراتها القوية في التعامل مع المهام المتزامنة وتوسيع نطاق التطبيقات، والتي تتوافق تمامًا مع متطلبات الحلول البرمجية عالية التحميل والمغامرة وفي الوقت الفعلي. هذه التطبيقات متوافقة تمامًا مع أي أنظمة قواعد بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يعزز التوافق والمرونة.

تعد البيانات الشرطية جانبًا مهمًا في تطوير البرمجيات، ولا يمكن المبالغة في أهميتها. من أجل التأكيد على أهمية البيانات الشرطية داخل منصة AppMaster ، دعونا نفكر في بعض الأمثلة العملية. لنفترض أن أحد المطورين يقوم بإنشاء تطبيق ويب يسمح للمستخدمين بشراء المنتجات عبر الإنترنت. باستخدام البيانات الشرطية جنبًا إلى جنب مع الوظائف المخصصة، يمكن للمطورين تنفيذ المنطق الذي يحسب الخصومات بناءً على كمية الطلب، ويطبق معدلات الضرائب، ويحسب تكاليف الشحن بسهولة. يتضمن مثال آخر تطبيقًا للهاتف المحمول يوفر للمستخدمين توصيات خاصة بالمنتجات. من خلال استخدام البيانات الشرطية في منطق أعمال التطبيق، يمكن للمطور إنشاء تجارب مستخدم فردية مصممة خصيصًا لتفضيلات كل عميل وتاريخ الشراء.

علاوة على ذلك، فإن القوة والكفاءة التي توفرها البيانات الشرطية في تطبيقات AppMaster تمهد الطريق للتحليلات المتقدمة وقدرات إعداد التقارير. على سبيل المثال، يمكن للمطورين تنفيذ معالجة معقدة للبيانات وحسابات إحصائية، وتجميع البيانات وتصفيتها بناءً على معايير مستخدم محددة، أو حتى أتمتة إنشاء التقارير ونشرها. تمكن هذه الميزات القوية الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين عملياتها، وفي نهاية المطاف، تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

في الختام، تعد البيانات الشرطية جزءًا لا يتجزأ من الوظائف المخصصة في النظام الأساسي AppMaster no-code. إنها توفر الأساس الذي تُبنى عليه التطبيقات الديناميكية والمستجيبة والمعقدة. إن إدراجها في مصمم BP المرئي يمكّن المطورين من تصميم هياكل تدفق التحكم المعقدة بسهولة، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير وتكاليفه. بفضل القدرة على إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير على مستوى المؤسسات، تعد AppMaster أداة لا تقدر بثمن تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء والتطبيقات، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى شركات Fortune 500.