Un langage de script dans le contexte de fonctions personnalisées fait référence à un langage de programmation convivial de haut niveau qui permet aux développeurs d'écrire des scripts, des séquences de commandes pour effectuer des tâches spécifiques ou des algorithmes pouvant faciliter l'automatisation au sein d'applications logicielles. Les langages de script fonctionnent comme une interface entre les langages de programmation de bas niveau et les non-programmeurs, servant à simplifier et rationaliser le processus de développement et à améliorer l'efficacité globale du codage. Les langages de script peuvent être classés en langages destinés aux applications côté client et côté serveur, offrant ainsi un large éventail de cas d'utilisation au sein de fonctions personnalisées.

Ces langages se caractérisent par leur facilité d'utilisation, leur lisibilité et leurs capacités de prototypage rapide, garantissant que le code peut être écrit, testé et modifié rapidement. Les langages de script notables incluent JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, PHP et Lua, chacun avec ses avantages et ses applications uniques. Selon l'enquête Stack Overflow Developer Survey 2021, Python et JavaScript font partie des langages de script les plus populaires, Python gagnant en popularité parmi les scientifiques des données, les chercheurs et les spécialistes de l'automatisation.

Dans le domaine du développement Web, JavaScript et TypeScript sont indispensables pour créer des applications Web interactives et exécuter du code dans le navigateur du client. Ces langages améliorent les pages Web, influencent le DOM (Document Object Model) et offrent une intégration transparente avec diverses API sans avoir besoin de recharger la page. D'autre part, les langages de script côté serveur comme PHP et Python sont utilisés pour la logique des applications, le traitement des données et l'interaction avec les bases de données, l'exécution du code sur le serveur et le renvoi du résultat au client.

Au sein de la plateforme no-code AppMaster, les clients peuvent créer visuellement des modèles de données, concevoir une logique métier sous forme de processus métier (BP) et générer des API REST et des points de terminaison WSS. De plus, AppMaster permet aux clients de créer des éléments d'interface utilisateur pour les applications Web et mobiles via des interfaces drag-and-drop et de développer des fonctions personnalisées via les concepteurs Web BP et Mobile BP. La plateforme AppMaster est alimentée par Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript pour les applications Web, et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS dans les applications mobiles.

Les langages de script contribuent de manière significative à l'automatisation des tâches répétitives et à la mise en œuvre de fonctionnalités personnalisées. Par exemple, le Visual BP Designer d' AppMaster permet aux utilisateurs de créer des fonctions personnalisées à l'aide de langages de script sans plonger dans les complexités du code de bas niveau. Les utilisateurs peuvent définir des instructions conditionnelles, évaluer des expressions et manipuler les données efficacement, tandis que l'intégration transparente avec les bibliothèques et composants existants permet une utilisation efficace des ressources tierces.

En incorporant des langages de script, AppMaster garantit la modularité et la maintenabilité du code, minimisant la dette technique et rendant la mise à niveau et la refactorisation plus faciles à gérer. La possibilité de définir et de réutiliser des fonctions personnalisées via des langages de script conduit également à une base de code plus organisée, efficace et évolutive, et facilite davantage le développement multiplateforme. Les clients peuvent également profiter de la documentation Swagger (Open API) générée automatiquement par AppMaster pour endpoints de serveur et les scripts de migration de schéma de base de données à mesure que leurs applications évoluent.

Les langages de script jouent un rôle essentiel dans la réduction du temps et des coûts de développement, car ils permettent aux développeurs d'écrire du code de manière plus concise et plus efficace qu'avec la plupart des langages de bas niveau. Ceci est particulièrement pertinent pour les entreprises utilisant AppMaster, car la plate-forme permet au développement d'applications d'être dix fois plus rapide et trois fois plus rentable pour un large éventail d'utilisateurs, des petites entreprises aux grandes entreprises.

En conclusion, un langage de script est un composant essentiel pour automatiser et personnaliser les fonctionnalités des applications logicielles. Ces langages de haut niveau offrent des solutions côté client et côté serveur pour diverses tâches et sont largement adoptés dans les environnements de développement de logiciels professionnels, y compris la plateforme no-code AppMaster. En incorporant des langages de script dans le développement de fonctions personnalisées, les utilisateurs peuvent créer et gérer une logique d'application complexe, réduire leur dépendance à l'égard de tâches manuelles et répétitives et bénéficier d'un processus de développement efficace, rentable et accessible à un large éventail de développeurs.