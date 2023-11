Uma linguagem de script no contexto de funções personalizadas refere-se a uma linguagem de programação de alto nível e fácil de usar que permite aos desenvolvedores escrever scripts, sequências de comandos para executar tarefas específicas ou algoritmos que podem facilitar a automação em aplicativos de software. As linguagens de script funcionam como uma interface entre linguagens de programação de baixo nível e não programadores, servindo para simplificar e agilizar o processo de desenvolvimento e melhorar a eficiência geral da codificação. As linguagens de script podem ser categorizadas em aplicativos do lado do cliente e do lado do servidor, gerando uma ampla variedade de casos de uso em funções personalizadas.

Essas linguagens são caracterizadas por sua facilidade de uso, legibilidade e capacidade de prototipagem rápida, garantindo que o código possa ser escrito, testado e modificado rapidamente. Linguagens de script notáveis ​​incluem JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, PHP e Lua, cada uma com suas vantagens e aplicações exclusivas. De acordo com a Stack Overflow Developer Survey 2021, Python e JavaScript estão entre as linguagens de script mais populares, com Python crescendo em popularidade entre cientistas de dados, pesquisadores e especialistas em automação.

No domínio do desenvolvimento web, JavaScript e TypeScript são indispensáveis ​​para criar aplicativos web interativos e executar código no navegador do cliente. Essas linguagens aprimoram as páginas da web, influenciam o DOM (Document Object Model) e fornecem integração perfeita com várias APIs sem a necessidade de recarregar a página. Por outro lado, linguagens de script do lado do servidor, como PHP e Python, são usadas para lógica de aplicação, processamento de dados e interação com bancos de dados, executando código no servidor e retornando a saída ao cliente.

Dentro da plataforma no-code AppMaster, os clientes podem criar modelos de dados visualmente, projetar lógica de negócios como processos de negócios (BPs) e gerar API REST e endpoints WSS. Além disso, AppMaster permite que os clientes criem elementos de UI para aplicativos web e móveis por meio de interfaces drag-and-drop e desenvolvam funções personalizadas por meio de designers de BP Web e BP Móvel. A plataforma AppMaster é desenvolvida com Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript para aplicativos da web, e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS em aplicativos móveis.

As linguagens de script contribuem significativamente para automatizar tarefas repetitivas e implementar funcionalidades personalizadas. Por exemplo, o BP Designer visual do AppMaster permite que os usuários criem funções personalizadas usando linguagens de script sem mergulhar nas complexidades do código de baixo nível. Os usuários podem definir instruções condicionais, avaliar expressões e manipular dados de forma eficiente, enquanto a integração perfeita com bibliotecas e componentes existentes permite o uso eficaz de recursos de terceiros.

Ao incorporar linguagens de script, AppMaster garante modularidade e capacidade de manutenção do código, minimizando o débito técnico e tornando a atualização e a refatoração mais gerenciáveis. A capacidade de definir e reutilizar funções personalizadas por meio de linguagens de script também leva a uma base de código mais organizada, eficiente e escalável, além de facilitar ainda mais o desenvolvimento entre plataformas. Os clientes também podem aproveitar a documentação Swagger (Open API) gerada automaticamente pelo AppMaster para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados à medida que seus aplicativos evoluem.

As linguagens de script desempenham um papel vital na redução do tempo e dos custos de desenvolvimento, pois permitem que os desenvolvedores escrevam código de forma mais concisa e eficiente do que com a maioria das linguagens de baixo nível. Isto é particularmente relevante para empresas que utilizam AppMaster, pois a plataforma permite que o desenvolvimento de aplicativos seja dez vezes mais rápido e três vezes mais econômico para uma ampla gama de usuários, de pequenas empresas a empresas.

Concluindo, uma linguagem de script é um componente essencial na automatização e personalização de recursos de aplicativos de software. Essas linguagens de alto nível oferecem soluções do lado do cliente e do servidor para diversas tarefas e são amplamente adotadas em ambientes de desenvolvimento de software profissional, incluindo a plataforma no-code AppMaster. Ao incorporar linguagens de script no desenvolvimento de funções personalizadas, os usuários podem criar e gerenciar lógicas de aplicativos complexas, reduzir sua dependência de tarefas manuais e repetitivas e desfrutar de um processo de desenvolvimento eficiente, econômico e acessível a uma ampla gama de desenvolvedores.