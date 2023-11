Język skryptowy w kontekście funkcji niestandardowych odnosi się do przyjaznego dla użytkownika języka programowania wysokiego poziomu, który umożliwia programistom pisanie skryptów, sekwencji poleceń do wykonywania określonych zadań lub algorytmów, które mogą ułatwić automatyzację w aplikacjach. Języki skryptowe funkcjonują jako interfejs pomiędzy językami programowania niskiego poziomu a osobami niebędącymi programistami, służąc uproszczeniu i usprawnieniu procesu programowania oraz poprawie ogólnej wydajności kodowania. Języki skryptowe można podzielić na te przeznaczone dla aplikacji po stronie klienta i po stronie serwera, co zapewnia szeroką gamę przypadków użycia w ramach funkcji niestandardowych.

Języki takie charakteryzują się łatwością użycia, czytelnością i możliwością szybkiego prototypowania, dzięki czemu kod można szybko pisać, testować i modyfikować. Godne uwagi języki skryptowe obejmują JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, PHP i Lua, każdy z unikalnymi zaletami i zastosowaniami. Według ankiety Stack Overflow Developer Survey 2021 Python i JavaScript to jedne z najpopularniejszych języków skryptowych, a popularność Pythona rośnie wśród analityków danych, badaczy i specjalistów od automatyzacji.

W dziedzinie tworzenia stron internetowych JavaScript i TypeScript są niezbędne do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych i wykonywania kodu w przeglądarce klienta. Języki te ulepszają strony internetowe, wpływają na DOM (Document Object Model) i zapewniają bezproblemową integrację z różnymi interfejsami API bez konieczności ponownego ładowania strony. Z drugiej strony, języki skryptowe po stronie serwera, takie jak PHP i Python, są używane do logiki aplikacji, przetwarzania danych i interakcji z bazami danych, wykonywania kodu na serwerze i zwracania wyników do klienta.

W ramach platformy no-code AppMaster klienci mogą wizualnie tworzyć modele danych, projektować logikę biznesową jako procesy biznesowe (BP) oraz generować interfejsy API REST i punkty końcowe WSS. Co więcej, AppMaster umożliwia klientom tworzenie elementów interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą interfejsów drag-and-drop oraz opracowywanie niestandardowych funkcji za pośrednictwem projektantów Web BP i Mobile BP. Platforma AppMaster jest obsługiwana przez Go (golang) dla backendu, framework Vue3 i JavaScript/TypeScript dla aplikacji internetowych oraz Kotlin z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS w aplikacjach mobilnych.

Języki skryptowe znacząco przyczyniają się do automatyzacji powtarzalnych zadań i wdrażania niestandardowych funkcjonalności. Na przykład wizualny projektant BP AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych funkcji przy użyciu języków skryptowych bez zagłębiania się w złożoność kodu niskiego poziomu. Użytkownicy mogą definiować instrukcje warunkowe, oceniać wyrażenia i efektywnie manipulować danymi, a płynna integracja z istniejącymi bibliotekami i komponentami umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów stron trzecich.

Włączając języki skryptowe, AppMaster zapewnia modułowość kodu i łatwość konserwacji, minimalizując zadłużenie techniczne i ułatwiając aktualizację i refaktoryzację. Możliwość definiowania i ponownego wykorzystywania niestandardowych funkcji za pomocą języków skryptowych prowadzi również do bardziej zorganizowanej, wydajnej i skalowalnej bazy kodu, a także dodatkowo ułatwia rozwój międzyplatformowy. Klienci mogą także skorzystać z automatycznie generowanej dokumentacji Swagger (Open API) AppMaster dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych w miarę rozwoju aplikacji.

Języki skryptowe odgrywają kluczową rolę w skracaniu czasu i kosztów programowania, ponieważ umożliwiają programistom pisanie kodu w sposób bardziej zwięzły i wydajny niż w przypadku większości języków niskiego poziomu. Jest to szczególnie istotne dla firm korzystających z AppMaster, ponieważ platforma umożliwia dziesięciokrotnie szybsze i trzykrotnie tańsze tworzenie aplikacji dla szerokiego grona użytkowników, od małych firm po przedsiębiorstwa.

Podsumowując, język skryptowy jest niezbędnym elementem automatyzacji i dostosowywania funkcji aplikacji. Te języki wysokiego poziomu oferują rozwiązania po stronie klienta i serwera do różnych zadań i są szeroko stosowane w profesjonalnych środowiskach tworzenia oprogramowania, w tym na platformie no-code AppMaster. Włączając języki skryptowe do tworzenia niestandardowych funkcji, użytkownicy mogą tworzyć złożoną logikę aplikacji i zarządzać nią, zmniejszając swoją zależność od ręcznych, powtarzalnych zadań i cieszyć się procesem programowania, który jest wydajny, opłacalny i dostępny dla szerokiego grona programistów.