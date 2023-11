Un linguaggio di scripting nel contesto delle funzioni personalizzate si riferisce a un linguaggio di programmazione di alto livello e di facile utilizzo che consente agli sviluppatori di scrivere script, sequenze di comandi per eseguire attività specifiche o algoritmi che possono facilitare l'automazione all'interno delle applicazioni software. I linguaggi di scripting funzionano come un'interfaccia tra linguaggi di programmazione di basso livello e non programmatori, servendo a semplificare e ottimizzare il processo di sviluppo e migliorare l'efficienza complessiva della codifica. I linguaggi di scripting possono essere classificati in quelli per applicazioni lato client e lato server, offrendo un'ampia gamma di casi d'uso all'interno di funzioni personalizzate.

Tali linguaggi sono caratterizzati da facilità d'uso, leggibilità e capacità di prototipazione rapida, garantendo che il codice possa essere scritto, testato e modificato rapidamente. Linguaggi di scripting degni di nota includono JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, PHP e Lua, ciascuno con i suoi vantaggi e applicazioni unici. Secondo lo Stack Overflow Developer Survey 2021, Python e JavaScript sono tra i linguaggi di scripting più popolari, con Python in crescente popolarità tra data scientist, ricercatori e specialisti di automazione.

Nel campo dello sviluppo web, JavaScript e TypeScript sono indispensabili per creare applicazioni web interattive ed eseguire codice all'interno del browser del cliente. Questi linguaggi migliorano le pagine Web, influenzano il DOM (Document Object Model) e forniscono una perfetta integrazione con varie API senza la necessità di ricaricare la pagina. D'altra parte, i linguaggi di scripting lato server come PHP e Python vengono utilizzati per la logica dell'applicazione, l'elaborazione dei dati e l'interazione con i database, l'esecuzione di codice sul server e la restituzione dell'output al client.

All'interno della piattaforma no-code AppMaster, i clienti possono creare visivamente modelli di dati, progettare la logica aziendale come processi aziendali (BP) e generare API REST ed endpoint WSS. Inoltre, AppMaster consente ai clienti di creare elementi dell'interfaccia utente per applicazioni web e mobili tramite interfacce drag-and-drop e di sviluppare funzioni personalizzate tramite progettisti Web BP e Mobile BP. La piattaforma AppMaster è basata su Go (golang) per il backend, framework Vue3 e JavaScript/TypeScript per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS nelle applicazioni mobili.

I linguaggi di scripting contribuiscono in modo significativo all'automazione delle attività ripetitive e all'implementazione di funzionalità personalizzate. Ad esempio, il visual BP Designer di AppMaster consente agli utenti di creare funzioni personalizzate utilizzando linguaggi di scripting senza immergersi nelle complessità del codice di basso livello. Gli utenti possono definire istruzioni condizionali, valutare espressioni e manipolare i dati in modo efficiente, mentre la perfetta integrazione con librerie e componenti esistenti consente un utilizzo efficace di risorse di terze parti.

Incorporando linguaggi di scripting, AppMaster garantisce la modularità e la manutenibilità del codice, riducendo al minimo il debito tecnico e rendendo più gestibili l'aggiornamento e il refactoring. La capacità di definire e riutilizzare funzioni personalizzate tramite linguaggi di scripting porta anche a una base di codice più organizzata, efficiente e scalabile e facilita ulteriormente lo sviluppo multipiattaforma. I clienti possono inoltre sfruttare la documentazione Swagger (Open API) generata automaticamente da AppMaster per endpoints server e gli script di migrazione dello schema del database man mano che le loro applicazioni si evolvono.

I linguaggi di scripting svolgono un ruolo fondamentale nel ridurre tempi e costi di sviluppo, poiché consentono agli sviluppatori di scrivere codice in modo più conciso ed efficiente rispetto alla maggior parte dei linguaggi di basso livello. Ciò è particolarmente rilevante per le aziende che utilizzano AppMaster, poiché la piattaforma consente allo sviluppo di applicazioni di essere dieci volte più veloce e tre volte più conveniente per un'ampia gamma di utenti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

In conclusione, un linguaggio di scripting è un componente essenziale per automatizzare e personalizzare le funzionalità delle applicazioni software. Questi linguaggi di alto livello offrono soluzioni lato client e lato server per varie attività e sono ampiamente adottati negli ambienti di sviluppo software professionale, inclusa la piattaforma no-code AppMaster. Incorporando linguaggi di scripting nello sviluppo di funzioni personalizzate, gli utenti possono creare e gestire logiche applicative complesse, ridurre la dipendenza da attività manuali e ripetitive e usufruire di un processo di sviluppo efficiente, conveniente e accessibile a un'ampia gamma di sviluppatori.