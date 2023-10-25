🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

متغير الإغلاق

Oct 25, 2023

في سياق الوظائف المخصصة، يعد متغير الإغلاق نوعًا محددًا من المتغيرات المرتبطة بإغلاق الوظيفة. فهو يمكّن الوظيفة من الرجوع إلى المتغيرات الخارجية والتفاعل معها من النطاق المحيط بها في الوقت الذي تم تعريفها فيه. لفهم مفهوم متغيرات الإغلاق حقًا، من الضروري أولاً مناقشة عمليات الإغلاق بشكل عام.

الإغلاق هو كائن وظيفي يحتفظ بإمكانية الوصول إلى البيئة المعجمية المحيطة به (المرفقة)، مما يعني أن لديه القدرة على الوصول إلى المتغيرات وإعلانات الوظائف من نطاقه الأصلي حتى بعد خروج النطاق الأصلي. تعد عمليات الإغلاق آلية قوية في لغات البرمجة، مما يسمح للمطورين بإنشاء وظائف ذات سلوك يعتمد على السياق أو توفير تغليف أفضل للحالة والوظيفة. تُستخدم هذه الآلية على نطاق واسع في لغات البرمجة الشائعة مثل JavaScript وPython وGo، والتي تدعم منصة AppMaster.

يتم تشغيل متغيرات الإغلاق عندما يتم تعريف دالة داخل دالة أخرى، وتحاول الوظيفة الداخلية الوصول إلى متغير من نطاق الوظيفة الخارجية. عند هذه النقطة، يتم إنشاء متغير الإغلاق، وهو لا يقتصر فقط على معلمات الوظيفة ولكن يمكن أن يمتد أيضًا إلى أي متغير موجود داخل نطاق الوظيفة الخارجية. تلعب متغيرات الإغلاق دورًا مهمًا في السماح للوظائف المخصصة بالحفاظ على سياقها وحالتها عند استدعائها في مرحلة لاحقة أو في نطاق مختلف.

لتوضيح مفهوم متغيرات الإغلاق بشكل أفضل، دعونا نفكر في مثال بسيط. لنفترض أن لدينا وظيفة تقوم بإنشاء عداد. تأخذ وظيفة العداد هذه قيمة أولية وترجع دالة أخرى تزيد العداد وترجع القيمة الجديدة في كل مرة يتم استدعاؤها. يعد استخدام متغيرات الإغلاق في هذا المثال أمرًا مهمًا، حيث أن كل استدعاء لوظيفة العداد يجب أن ينتج دالة تزايدية منفصلة بحالتها الخاصة، مما يضمن عدم تداخل العدادات مع بعضها البعض.

وظيفة createCounter(initialValue) {
    دع العداد = القيمة الأولية؛
    زيادة وظيفة الإرجاع () {
        عداد++;
        عداد العودة
    };
}

const counterA = createCounter(0);
const counterB = createCounter(10);
console.log(counterA()); // الإخراج: 1
console.log(counterA()); // الإخراج: 2
console.log(counterB()); // الإخراج: 11
console.log(counterB()); // الإخراج: 12

في المثال أعلاه، تحدد وظيفة createCounter وظيفة increment ضمن نطاقها. عند استدعاء createCounter(0) ، يتم إنشاء إغلاق جديد باستخدام counter متغير الإغلاق الذي يحتفظ بحالة الاستدعاء المحدد. وبالمثل، عند استدعاء createCounter(10) ، يتم إنشاء إغلاق آخر باستخدام متغير الإغلاق الخاص به. يمكن لوظيفة increment بعد ذلك الوصول إلى counter متغير الإغلاق وتعديله لكل مثيل منفصل تم إنشاؤه من أجله.

تتيح منصة AppMaster القوية no-code للمطورين الاستفادة من قوة متغيرات الإغلاق في الوظائف المخصصة طوال عملية التطوير. يمكن استخدام هذه الوظائف المخصصة في العمليات التجارية الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول لتنفيذ منطق الأعمال المعقد مع الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للصيانة. من خلال مصمم BP المرئي القوي، يمكن للمستخدمين العمل مع متغيرات الإغلاق لتصميم وتكرار التطبيقات المعقدة بينما يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وتجميع كود المصدر، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات دون تراكم أي ديون فنية.

يُترجم استخدام متغيرات الإغلاق في الوظائف المخصصة على منصة AppMaster إلى تطبيقات أكثر كفاءة وقابلة للتطوير. يتيح ذلك للمطورين والشركات تنفيذ سلوك محدد والحفاظ على الحالة وتحسين التغليف مع تطور مشاريعهم. علاوة على ذلك، تساهم متغيرات الإغلاق في إمكانية إعادة الاستخدام ونمطية الكود، مما يؤدي إلى تحسين قابلية الصيانة ودورات تطوير أسرع.

في الختام، تمثل متغيرات الإغلاق جانبًا مهمًا في سياق الوظائف المخصصة، حيث توفر إدارة الحالة المدركة للسياق والتغليف داخل الوظائف. من خلال فهم متغيرات الإغلاق واستخدامها بشكل فعال، يمكن للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster no-code إنشاء تطبيقات عالية الكفاءة وقابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للصيانة، مما يلبي مجموعة متنوعة من احتياجات ومتطلبات العمل.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
الإغلاق الطهارة بيان شرطي تسلسل الوظائف تقليل الوظيفة قائمة الوسيطات لغة البرمجة النصية وثائق الوظائف المخصصة وظيفة التصفية وظيفة الذيل العودية وظيفة المولد وظيفة ثانك وظيفة رد الاتصال وظيفة غير متزامنة وظيفة مخصصة وظيفة نقية

المنشورات ذات الصلة

التسوق المخصص: تطبيقات التجارة الإلكترونية التي تفهم العملاء
date Nov 24, 2023 clock 8 دقيقة
التسوق المخصص: تطبيقات التجارة الإلكترونية التي تفهم العملاء
استكشف عالم تطبيقات التجارة الإلكترونية المخصصة، وكيف تُحدث ثورة في تجربة التسوق، ودور الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية مثل AppMaster في تطويرها.
eCommerce No-code App Builder
تطبيقات سهلة: أداة إنشاء التطبيقات بدون برمجة
date Nov 24, 2023 clock 7 دقيقة
تطبيقات سهلة: أداة إنشاء التطبيقات بدون برمجة
اكتشف كيف تمكن AppMaster، وهي منصة قوية بدون تعليمات برمجية، أي شخص من إنشاء تطبيقات شاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تعرف على ميزاته وفوائده، وكيف يُحدث ثورة في عملية تطوير البرمجيات.
No-code App Builder Mobile App
أسرار التصميم: إنشاء تطبيقات لنظام Android
date Nov 24, 2023 clock 7 دقيقة
أسرار التصميم: إنشاء تطبيقات لنظام Android
اكتشف أسرار التصميم لإنشاء تطبيقات Android متميزة تُبهج المستخدمين. استكشف أنماط الواجهة، وعناصر واجهة المستخدم، ومكونات التطبيق، وأفضل الممارسات للحصول على نتيجة مصقولة.
Android Design App Builder
ابدأ مجانًا
من وحي تجربة هذا بنفسك؟

أفضل طريقة لفهم قوة AppMaster هي رؤيتها بنفسك. اصنع تطبيقك الخاص في دقائق مع اشتراك مجاني

اجعل أفكارك تنبض بالحياة