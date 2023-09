Im Kontext der Bereitstellung bezieht sich ein „Bereitstellungsskript“ auf eine Reihe automatisierter Anweisungen oder Befehle, die während des Bereitstellungsprozesses von Softwareanwendungen implementiert werden. Diese Anweisungen dienen dazu, die Verteilung, Installation, Konfiguration und Aktivierung von Anwendungskomponenten in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Entwicklung, Tests, Staging und Produktion, effizient zu verwalten. Bereitstellungsskripte gewährleisten Konsistenz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit der bereitgestellten Softwareanwendungen, reduzieren letztendlich menschliche Fehler und vereinfachen den gesamten Bereitstellungsprozess.

Als Teil der no-code Plattform AppMaster spielen Bereitstellungsskripte eine wesentliche Rolle bei der Automatisierung der Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Diese Skripte erleichtern Aufgaben wie das Generieren von Quellcode, das Kompilieren von Anwendungen, das Ausführen von Tests, das Packen von Anwendungen in Docker-Container und das Bereitstellen dieser Komponenten in der Cloud-Infrastruktur.

Eine von QSM Associates durchgeführte Studie ergab, dass Unternehmen, die automatisierte Bereitstellungsskripts verwenden, die Bereitstellungszeiten um bis zu 85 % verkürzen können. Darüber hinaus reduzierte die proaktive Automatisierung der Bereitstellung die Anzahl der in der Produktion festgestellten Fehler deutlich um 37 %, was zu einer insgesamt höheren Softwarequalität beitrug.

Bereitstellungsskripte können je nach Zielbetriebssystem und Fachwissen des Entwicklungsteams in mehreren Skriptsprachen wie Bash, Python, PowerShell oder Ruby geschrieben werden. Diese Skripte sind in der Regel in Versionskontrollsysteme, Build-Automatisierungstools und CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Continuous Deployment) integriert, um eine nahtlose und kontinuierliche Bereitstellung von Anwendungsupdates sicherzustellen.

Ein typisches Bereitstellungsskript für eine Webanwendung könnte beispielsweise die folgenden Aktionen ausführen:

Rufen Sie die neueste Version des Anwendungsquellcodes aus dem Versionskontroll-Repository ab

Installieren Sie erforderliche Abhängigkeiten, z. B. Bibliotheken oder Frameworks

Kompilieren Sie Quellcode in ausführbare Dateien oder Zwischenbinärdateien

Führen Sie automatisierte Tests durch, um die Richtigkeit der Anwendung zu überprüfen

Konfigurieren Sie Anwendungseinstellungen wie Datenbankverbindungen oder API-Schlüssel

Übertragen Sie die kompilierten Artefakte und Konfigurationsdateien in die Zielumgebung, beispielsweise einen Webserver oder eine Containerlaufzeit

Aktivieren Sie die Anwendung, indem Sie bei Bedarf Dienste oder Prozesse neu starten

Da Unternehmen weiterhin DevOps-Praktiken übernehmen, sind Bereitstellungsskripte zu einem Eckpfeiler bei der Reduzierung der manuellen Übergabe zwischen Entwicklung, Tests und Betrieb geworden. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können sich Entwicklungsteams schneller auf die Bereitstellung von Funktionen und Fehlerbehebungen konzentrieren, was zu einer kürzeren Markteinführungszeit führt. Darüber hinaus können Unternehmen dank der Reduzierung manueller Eingriffe und menschlicher Fehler sofort von Kosteneinsparungen und einer verbesserten Skalierbarkeit profitieren.

Im Kontext von AppMaster übernehmen Bereitstellungsskripte verschiedene Aufgaben, wie das Erstellen von Datenbankschemata, das Generieren von REST-APIs und Web-Sockets sowie das Konfigurieren von Anwendungskomponenten. Der visuelle BP Designer von AppMaster sorgt für einen reibungslosen und effizienten Übergang zwischen den Entwicklungs- und Bereitstellungsprozessen. Es bietet außerdem eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Geschäftsprozesse und Logik zu erstellen und dabei moderne Technologien wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen zu nutzen. Infolgedessen entwickelt AppMaster seine Plattform weiter weiter und bietet Kunden eine umfassende Suite von Tools zur Erstellung visuell beeindruckender und interaktiver Anwendungen.

Bei Integration in CI/CD-Pipelines tragen die Bereitstellungsskripte von AppMaster zu einem effizienteren und nahtloseren Lebenszyklus der Softwareentwicklung bei. Diese Bereitstellungsskripte tragen dazu bei, technische Schulden zu beseitigen, indem sie bei jeder Änderung der Anforderungen Anwendungen von Grund auf neu generieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Endprodukt konsistent, langlebig und zuverlässig bleibt, ohne dass Altprobleme entstehen, die durch sich ändernde Anforderungen und sich ständig ändernde Kundenbedürfnisse verursacht werden. Dadurch hat sich AppMaster als bis zu zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger als herkömmliche Entwicklungsmethoden erwiesen und eignet sich für ein breites Spektrum von Unternehmen, von kleinen Startups bis hin zu großen Unternehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bereitstellungsskripts entscheidende Komponenten moderner Softwareentwicklungszyklen sind, die dazu beitragen, den gesamten Prozess der Anwendungsbereitstellung in verschiedenen Umgebungen zu vereinfachen, zu rationalisieren und zu optimieren. Durch die Nutzung der visuellen Designfunktionen und der leistungsstarken Bereitstellungsskriptgenerierung der AppMaster no-code Plattform können Unternehmen eine verbesserte Effizienz, geringere Kosten und eine höhere Agilität in ihren Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozessen erreichen.