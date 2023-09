No contexto de implantação, um "Script de implantação" refere-se a uma série de instruções ou comandos automatizados implementados durante o processo de implantação de aplicativos de software. Estas instruções foram projetadas para gerenciar com eficiência a distribuição, instalação, configuração e ativação de componentes de aplicativos em vários ambientes, incluindo desenvolvimento, teste, preparação e produção. Os scripts de implantação garantem consistência, confiabilidade e escalabilidade dos aplicativos de software implantados, reduzindo, em última análise, erros humanos e simplificando o processo geral de implantação.

Como parte da plataforma no-code AppMaster, os scripts de implantação desempenham um papel essencial na automatização da implantação de aplicativos back-end, web e móveis. Esses scripts facilitam tarefas como geração de código-fonte, compilação de aplicativos, execução de testes, empacotamento de aplicativos em contêineres Docker e implantação desses componentes na infraestrutura de nuvem.

Um estudo conduzido pela QSM Associates revelou que as organizações que usam scripts de implantação automatizados podem reduzir o tempo de implantação em até 85%. Além disso, a automação proativa da implantação reduziu significativamente o número de defeitos encontrados na produção em 37%, contribuindo para uma maior qualidade geral do software.

Os scripts de implantação podem ser escritos em diversas linguagens de script, como Bash, Python, PowerShell ou Ruby, dependendo do sistema operacional de destino e da experiência da equipe de desenvolvimento. Esses scripts normalmente são integrados a sistemas de controle de versão, ferramentas de automação de construção e pipelines de integração/implantação contínua (CI/CD) para garantir a implantação perfeita e contínua de atualizações de aplicativos.

Por exemplo, um script de implantação típico para um aplicativo Web pode executar as seguintes ações:

Recuperar a versão mais recente do código-fonte do aplicativo do repositório de controle de versão

Instale as dependências necessárias, como bibliotecas ou estruturas

Compile o código-fonte em binários executáveis ​​ou intermediários

Execute testes automatizados para validar a exatidão da aplicação

Definir configurações do aplicativo, como conexões de banco de dados ou chaves de API

Transfira os artefatos compilados e os arquivos de configuração para o ambiente de destino, como um servidor web ou um tempo de execução de contêiner

Ative o aplicativo reiniciando serviços ou processos conforme necessário

À medida que as organizações continuam a adotar as práticas de DevOps, os scripts de implantação tornaram-se uma pedra angular na redução da transferência manual entre desenvolvimento, testes e operações. Ao automatizar essas tarefas, as equipes de desenvolvimento podem se concentrar no fornecimento de recursos e correções de bugs mais rapidamente, resultando em um tempo de lançamento no mercado mais rápido. Além disso, as empresas podem beneficiar imediatamente de poupanças de custos e de uma melhor escalabilidade, graças à redução da intervenção manual e do erro humano.

No contexto do AppMaster, os scripts de implantação lidam com várias tarefas, como criação de esquemas de banco de dados, geração de APIs REST e web sockets e configuração de componentes de aplicativos. O BP Designer visual do AppMaster garante uma transição suave e eficiente entre os processos de desenvolvimento e implantação. Ele também fornece uma maneira fácil de criar lógica e processos de negócios, aproveitando tecnologias modernas como Go (golang) para aplicativos de back-end, Vue3 para aplicativos da web e Kotlin com Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis. Como resultado, AppMaster continua a refinar sua plataforma, oferecendo aos clientes um conjunto abrangente de ferramentas para a criação de aplicativos interativos e visualmente impressionantes.

Quando integrados aos pipelines de CI/CD, os scripts de implantação do AppMaster contribuem para um ciclo de vida de desenvolvimento de software mais eficiente e contínuo. Esses scripts de implantação ajudam a eliminar dívidas técnicas, gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Isso garante que o produto final permaneça consistente, durável e confiável, sem gerar problemas herdados causados ​​pela evolução dos requisitos e das necessidades dos clientes em constante mudança. Como resultado, AppMaster provou ser até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico do que as metodologias de desenvolvimento tradicionais, atendendo a uma ampla gama de negócios, desde pequenas startups até grandes empresas.

Concluindo, os scripts de implantação são componentes cruciais dos ciclos modernos de desenvolvimento de software que ajudam a simplificar, agilizar e otimizar o processo geral de implantação de aplicativos em diferentes ambientes. Ao aproveitar os recursos de design visual da plataforma no-code AppMaster e a poderosa geração de scripts de implantação, as empresas podem obter maior eficiência, custos reduzidos e maior agilidade em seus processos de desenvolvimento e implantação de software.