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Скрипт развертывания

30, авг. 2023

В контексте развертывания «сценарий развертывания» относится к серии автоматизированных инструкций или команд, реализуемых в процессе развертывания программных приложений. Эти инструкции предназначены для эффективного управления распространением, установкой, настройкой и активацией компонентов приложения в различных средах, включая разработку, тестирование, промежуточную подготовку и производство. Сценарии развертывания обеспечивают согласованность, надежность и масштабируемость развернутых программных приложений, что в конечном итоге снижает количество человеческих ошибок и упрощает общий процесс развертывания.

Являясь частью no-code платформы AppMaster, сценарии развертывания играют важную роль в автоматизации развертывания серверных, веб- и мобильных приложений. Эти сценарии облегчают такие задачи, как генерация исходного кода, компиляция приложений, запуск тестов, упаковка приложений в контейнеры Docker и развертывание этих компонентов в облачной инфраструктуре.

Исследование, проведенное QSM Associates, показало, что организации, использующие сценарии автоматического развертывания, могут сократить время развертывания до 85%. Кроме того, упреждающая автоматизация развертывания значительно снизила количество дефектов, обнаруженных в производстве, на 37 %, что способствовало повышению общего качества программного обеспечения.

Сценарии развертывания могут быть написаны на нескольких языках сценариев, таких как Bash, Python, PowerShell или Ruby, в зависимости от целевой операционной системы и опыта команды разработчиков. Эти сценарии обычно интегрируются с системами контроля версий, инструментами автоматизации сборки и конвейерами непрерывной интеграции/непрерывного развертывания (CI/CD), чтобы обеспечить плавное и непрерывное развертывание обновлений приложений.

Например, типичный сценарий развертывания веб-приложения может выполнять следующие действия:

  • Получите последнюю версию исходного кода приложения из репозитория контроля версий.
  • Установите необходимые зависимости, такие как библиотеки или фреймворки.
  • Скомпилируйте исходный код в исполняемые или промежуточные двоичные файлы.
  • Запускайте автоматические тесты для проверки корректности приложения.
  • Настройте параметры приложения, такие как подключения к базе данных или ключи API.
  • Перенесите скомпилированные артефакты и файлы конфигурации в целевую среду, например веб-сервер или среду выполнения контейнера.
  • Активируйте приложение, перезапустив службы или процессы по мере необходимости.

Поскольку организации продолжают использовать методы DevOps, сценарии развертывания стали краеугольным камнем в сокращении ручной передачи между разработкой, тестированием и эксплуатацией. Автоматизируя эти задачи, команды разработчиков могут быстрее сосредоточиться на предоставлении функций и исправлении ошибок, что приводит к ускорению вывода продукта на рынок. Более того, предприятия могут сразу же получить выгоду от экономии затрат и улучшения масштабируемости благодаря сокращению ручного вмешательства и человеческих ошибок.

В контексте AppMaster сценарии развертывания решают различные задачи, такие как создание схем базы данных, создание REST API и веб-сокетов, а также настройка компонентов приложения. Визуальный конструктор BP AppMaster обеспечивает плавный и эффективный переход между процессами разработки и развертывания. Он также предоставляет удобный способ построения бизнес-процессов и логики, используя преимущества современных технологий, таких как Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений. В результате AppMaster продолжает совершенствовать свою платформу, предлагая клиентам полный набор инструментов для создания визуально потрясающих и интерактивных приложений.

При интеграции с конвейерами CI/CD сценарии развертывания AppMaster способствуют более эффективному и бесперебойному жизненному циклу разработки программного обеспечения. Эти сценарии развертывания помогают устранить техническую задолженность, создавая приложения с нуля каждый раз, когда требования меняются. Это гарантирует, что конечный продукт останется последовательным, долговечным и надежным, без возникновения проблем с наследием, вызванных меняющимися требованиями и постоянно меняющимися потребностями клиентов. В результате оказалось, что AppMaster работает в 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее, чем традиционные методологии разработки, и подходит для широкого круга предприятий, от небольших стартапов до крупных предприятий.

В заключение отметим, что сценарии развертывания являются важнейшими компонентами современных циклов разработки программного обеспечения, которые помогают упростить, оптимизировать и оптимизировать общий процесс развертывания приложений в различных средах. Используя возможности визуального проектирования no-code платформы AppMaster и мощную генерацию сценариев развертывания, компании могут добиться повышения эффективности, снижения затрат и повышения гибкости процессов разработки и развертывания программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
Жизненный цикл развертывания Инфраструктура развертывания Кластер развертывания Конфигурация развертывания Менеджер развертывания Оркестровка развертывания Отзывы о развертывании Отчет о развертывании Показатели развертывания Последовательное развертывание Предварительное развертывание Рекомендации по развертыванию Схема развертывания Управление версиями развертывания Устойчивость развертывания Экземпляр развертывания

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