البرمجيات الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات

تشير البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، في سياق واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إلى طبقة محددة من بنية البرامج التي تعمل كوسيط بين تطبيق العميل وخدمة الواجهة الخلفية. وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في تسهيل الاتصال وإدارة معالجة الطلبات والاستجابة وتنفيذ وظائف إضافية، مثل المصادقة والتخزين المؤقت ومعالجة الأخطاء. تلعب البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات (API Middleware) دورًا حاسمًا في تعزيز الكفاءة والأمن وقابلية الصيانة للتطبيقات المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبالتالي تحسين تجربة المطور الشاملة ورضا العملاء.

في تطوير البرمجيات الحديثة، أصبحت واجهات برمجة التطبيقات (APIs) العمود الفقري للاتصال بين الخدمات والتطبيقات المختلفة. فهي تمكن التطبيقات من الوصول إلى البيانات والوظائف التي تعرضها الخدمات الأخرى دون الحصول على فهم عميق لتطبيقاتها الداخلية. يسمح هذا الفصل بين الاهتمامات للمطورين ببناء التطبيقات المعقدة وصيانتها وتوسيع نطاقها بكفاءة أكبر. مع تزايد عدد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وعمليات التكامل، ظهرت الحاجة إلى طبقة برمجية وسيطة تعمل على تبسيط إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) وتنفيذها.

تم تصميم API Middleware لمعالجة هذه التحديات من خلال توفير آلية مركزية وقابلة للتوسيع لإدارة عمليات تكامل API. وهو يتعامل مع العديد من الاهتمامات الشاملة التي عادةً ما تكون متضمنة في تنفيذ طلبات واجهة برمجة التطبيقات، مثل ما يلي:

1. المصادقة والترخيص: تقوم البرامج الوسيطة بالتحكم في الوصول عن طريق التحقق من صحة بيانات اعتماد العميل (مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، ورموز OAuth، وما إلى ذلك) قبل إعادة توجيه الطلب إلى الخدمة الخلفية. وهذا يضمن عدم وصول المستخدمين غير المصرح لهم إلى البيانات أو الوظائف الحساسة.

2. تحديد المعدل وتقييده: تفرض البرامج الوسيطة سياسات تحديد المعدل وفقًا لقواعد محددة مسبقًا تم تكوينها لكل واجهة برمجة تطبيقات. ويتم تحقيق ذلك من خلال تتبع عدد الطلبات لكل عميل وقياس الوقت المنقضي بين الطلبات المتتالية. يساعد تحديد المعدل على حماية الخدمات الخلفية من ارتفاع حركة المرور وهجمات رفض الخدمة (DoS).

3. التخزين المؤقت: يمكن للبرامج الوسيطة تخزين استجابات بعض endpoints برمجة التطبيقات (API) لتقليل زمن الوصول والتحميل على الخدمات الخلفية. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص endpoints التي تُرجع بيانات ثابتة أو نادرًا ما تتغير. من خلال الاحتفاظ بهذه البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت، يمكن للبرامج الوسيطة إرجاع الاستجابات المخزنة مؤقتًا بسرعة، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

4. التسجيل والمراقبة: تسجل البرامج الوسيطة جميع الطلبات والاستجابات والأخطاء الواردة لتوفير رؤى حول أنماط استخدام واجهة برمجة التطبيقات، وهو أمر ضروري للحفاظ على أداء واجهة برمجة التطبيقات وتحسينه. ويمكنه أيضًا التكامل مع أدوات المراقبة التابعة لجهات خارجية لتوفير تنبيهات ومرئيات في الوقت الفعلي حول استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) والمقاييس الصحية.

5. معالجة الأخطاء وتحويلها: تعمل البرامج الوسيطة على توحيد تنسيق استجابات الأخطاء التي يتم إرجاعها من خدمات الواجهة الخلفية المختلفة، مما يسهل على تطبيقات العميل التعامل مع سيناريوهات الأخطاء المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تحويل الحمولات حسب الحاجة لضمان التوافق مع أنظمة العملاء والأنظمة الخلفية المختلفة.

يمكن تنفيذ البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام أطر عمل ولغات مختلفة، اعتمادًا على متطلبات وقيود المشروع أو المؤسسة المحددة. من الأمثلة البارزة على حلول البرامج الوسيطة في النظام البيئي لواجهة برمجة التطبيقات (API Gateway)، والتي تُستخدم غالبًا في بنيات الخدمات الصغيرة. توفر بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API Gateways) نقطة دخول واحدة لجميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبالتالي تعمل بمثابة وكيل عكسي يقوم بتوجيه الطلبات إلى الخدمات الخلفية المناسبة.

تستفيد منصة AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، استفادة كاملة من API Middleware لتزويد المطورين بعملية تطوير تطبيقات فعالة وآمنة. يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API) بشكل مرئي، مع التعامل أيضًا مع مهام إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) مثل المصادقة وتحديد المعدل والتخزين المؤقت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزودًا بتوثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) الشامل وقابلية التوسع الخلفية باستخدام Go (golang)، مما يسمح للمطورين ببناء ونشر تطبيقات متطورة لحالات الاستخدام المختلفة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

في الختام، تعد البرامج الوسيطة لواجهة برمجة التطبيقات بمثابة عنصر حاسم في تطوير البرامج الحديثة، حيث توفر للمطورين حلاً مركزيًا وقابل للتوسيع لإدارة عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات. من خلال التعامل مع الاهتمامات الشاملة مثل المصادقة، وتحديد المعدل، والتخزين المؤقت، ومعالجة الأخطاء، تعمل البرامج الوسيطة على تحسين الأمان والأداء وقابلية الصيانة للتطبيقات المبنية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات بشكل كبير. بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster ، تمكنهم API Middleware من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وإدارتها ونشرها بأقل قدر من الديون التقنية وأقصى قدر من الكفاءة.