مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو مواصفات واجهة برمجة التطبيقات، هي وثيقة منظمة تحدد مخطط التصميم والبناء والتفاعل مع واجهات برمجة تطبيقات البرامج. وهو بمثابة دليل شامل للمطورين، حيث يحدد القواعد والاتفاقيات التي يجب على مطوري واجهة برمجة التطبيقات (API) الالتزام بها عند تصميم واجهاتهم. وهذا يضمن الاتساق وقابلية التشغيل البيني والتبادل السلس للبيانات بين تطبيقات البرامج المختلفة ومكونات النظام.

تعد مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) جانبًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة، خاصة في عصر الأنظمة الموزعة والخدمات الصغيرة والنشر السريع للتطبيقات. مع تزايد عدد التطبيقات البرمجية وتفاعلاتها، أصبح من الضروري الحفاظ على توثيق واضح لخصائص واجهة برمجة التطبيقات (API) لتسهيل التعاون السلس بين المطورين وضمان التكامل السلس لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) عبر أنظمة برمجية متعددة. ومن المقدر أن ينمو حجم سوق إدارة واجهات برمجة التطبيقات العالمية من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 5.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، مما يسلط الضوء على أهمية مواصفات واجهة برمجة التطبيقات في مشهد تطوير البرمجيات.

يعد إنشاء مواصفات API محددة جيدًا أمرًا ضروريًا لتقديم تطبيقات عالية الجودة وموثوقة وقابلة للتطوير. على سبيل المثال، يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نماذج البيانات التي تم إنشاؤها بشكل مرئي وعمليات الأعمال endpoints REST API وWSS. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق OpenAPI (المعروفة سابقًا باسم Swagger) endpoints الخادم لكل مشروع، مما يسهل على المطورين فهم واجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها النظام الأساسي والعمل معها.

تحتوي مواصفات واجهة برمجة التطبيقات عادةً على العديد من المكونات المهمة التي تضمن الأداء السليم والتكامل لواجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك:

1. وصف واجهة برمجة التطبيقات : يوثق هذا القسم الغرض العام من واجهة برمجة التطبيقات وسلوكها المتوقع وأي ميزات أو قيود هامة. وقد تتضمن أيضًا نماذج لحالات الاستخدام لتوضيح تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات (API) في سيناريوهات واقعية.

2. نقاط النهاية والعمليات : هنا، تحدد مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) endpoints المختلفة وطرق HTTP المرتبطة بها (على سبيل المثال، GET، POST، PUT، DELETE) المتاحة. سيكون لكل endpoint عادةً وصف ومعلمات الإدخال المتوقعة وتنسيق الإخراج المتوقع. تساعد هذه المعلومات المطورين على التفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات (API) بكفاءة وفعالية.

3. تنسيقات بيانات الطلب والاستجابة : يجب أن تحدد مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) التنسيق الذي سيتم به إرسال البيانات واستلامها، بما في ذلك أنواع البيانات والقيود والتمثيلات الشائعة. تتضمن أمثلة تنسيقات البيانات JSON، وXML، والمخازن المؤقتة للبروتوكول. يضمن توفير تنسيق بيانات واضح أن يكون المطورون على دراية بالمدخلات والمخرجات المتوقعة أثناء التفاعل مع واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يقلل من مخاطر عدم التوافق، ويسهل تبادل البيانات بكفاءة.

4. المصادقة والتفويض : غالبًا ما تتطلب واجهات برمجة التطبيقات (API) آليات مصادقة وتفويض آمنة لحماية الوصول إلى البيانات والموارد الحساسة. ستحدد مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) آليات المصادقة المدعومة (على سبيل المثال، مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API Keys)، أو OAuth، أو JWT)، مع استكمال الإرشادات خطوة بخطوة لتنفيذ هذه الأساليب في تطبيق العميل.

5. معالجة الأخطاء ورموز الحالة : يجب أن توفر مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) معلومات عن الأخطاء المتوقعة ورموز الحالة المقابلة لها. ويضمن ذلك قدرة المطورين على تفسير الأخطاء والتعامل معها بدقة أثناء تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيق أكثر مرونة.

6. تحديد المعدل وتقييده : قد تتضمن مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) تفاصيل حول تحديد المعدل، والذي يُستخدم للحد من عدد الطلبات التي يمكن للعميل تقديمها إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) خلال إطار زمني محدد. ويساعد ذلك في حماية موارد واجهة برمجة التطبيقات (API) من سوء الاستخدام ويضمن الاستخدام العادل بين العديد من العملاء.

تتضمن العديد من معايير مواصفات API المعتمدة على نطاق واسع مواصفات OpenAPI (OAS)، وRAML (لغة نمذجة واجهة برمجة التطبيقات RESTful)، ومخطط API. توفر هذه المواصفات تنسيقًا موحدًا يمكن قراءته من قبل الإنسان لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات، مما يسهل على المطورين تعلم واجهات برمجة التطبيقات الجديدة ودمجها في تطبيقاتهم.

في الختام، تعد مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) المحددة جيدًا جزءًا لا يتجزأ من نجاح تطبيقات البرامج الحديثة، مما يضمن التكامل السلس وقابلية التشغيل البيني بين مكونات النظام المختلفة. مع تزايد الطلب على التطبيقات الفعالة والقابلة للتطوير، ستستمر مواصفات واجهة برمجة التطبيقات (API) في لعب دور حيوي في تشكيل مستقبل تطوير البرمجيات. من خلال استخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من الأدوات سهلة الاستخدام ووثائق واجهة برمجة التطبيقات الآلية والميزات الأخرى لتبسيط عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.