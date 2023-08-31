API Ara Yazılımı, Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler) bağlamında, bir istemci uygulaması ile bir arka uç hizmeti arasında aracı görevi gören belirli bir yazılım mimarisi katmanını ifade eder. Ana sorumluluğu iletişimi kolaylaştırmak, istek ve yanıt işlemeyi yönetmek ve kimlik doğrulama, önbelleğe alma ve hata işleme gibi ek işlevleri uygulamaktır. API Ara Yazılımı, API odaklı uygulamaların verimliliğini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini artırmada kritik bir rol oynayarak genel geliştirici deneyimini ve müşteri memnuniyetini artırır.

Modern yazılım geliştirmede API'ler, çeşitli hizmetler ve uygulamalar arasındaki iletişimin omurgası haline gelmiştir. Uygulamaların, dahili uygulamaları hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olmadan, diğer hizmetlerin sunduğu verilere ve işlevlere erişmesine olanak tanır. Bu endişelerin ayrılması, geliştiricilerin karmaşık uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasına, sürdürmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. API'lerin ve entegrasyonların sayısı arttıkça, API yönetimini ve yürütülmesini basitleştiren bir ara yazılım katmanına ihtiyaç ortaya çıkıyor.

API Middleware, API entegrasyonlarını yönetmek için merkezi ve genişletilebilir bir mekanizma sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır. Aşağıdakiler gibi, genellikle API isteklerinin yürütülmesinde yer alan çeşitli kesişen konuları ele alır:

1. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Middleware, isteği arka uç hizmetine iletmeden önce istemci kimlik bilgilerini (API anahtarları, OAuth belirteçleri vb.) doğrulayarak erişim kontrolünü gerçekleştirir. Bu, yetkisiz kullanıcıların hassas verilere veya işlevlere erişmemesini sağlar.

2. Hız Sınırlama ve Azaltma: Ara yazılım, her API için yapılandırılan önceden tanımlanmış kurallara göre hız sınırlama ilkelerini zorlar. Bu, müşteri başına talep sayısının izlenmesi ve ardışık talepler arasında geçen sürenin ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Hız sınırlama, arka uç hizmetlerinin trafik artışlarından ve Hizmet Reddi (DoS) saldırılarından korunmasına yardımcı olur.

3. Önbelleğe Alma: Ara yazılım, gecikmeyi azaltmak ve arka uç hizmetlerinde yükü azaltmak için belirli API endpoints yanıtlarını önbelleğe alabilir. Bu, özellikle statik veya nadiren değişen verileri döndüren endpoints için kullanışlıdır. Bu verileri bir önbellekte tutarak, ara yazılım önbelleğe alınan yanıtları hızlı bir şekilde geri döndürebilir ve genel kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir.

4. Günlüğe Kaydetme ve İzleme: Ara yazılım, API performansını korumak ve optimize etmek için gerekli olan API kullanım kalıplarına ilişkin öngörüler sağlamak üzere tüm gelen istekleri, yanıtları ve hataları günlüğe kaydeder. Ayrıca API kullanımı ve sağlık ölçümlerine ilişkin gerçek zamanlı uyarılar ve görselleştirmeler sağlamak için üçüncü taraf izleme araçlarıyla da entegre olabilir.

5. Hata İşleme ve Dönüştürme: Ara yazılım, farklı arka uç hizmetlerinden döndürülen hata yanıtlarının biçimini standartlaştırarak istemci uygulamalarının çeşitli hata senaryolarını ele almasını kolaylaştırır. Ek olarak, farklı istemci ve arka uç sistemleriyle uyumluluğu sağlamak için yükleri gerektiği gibi dönüştürebilir.

API Middleware, belirli bir proje veya kuruluşun gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlı olarak çeşitli çerçeveler ve diller kullanılarak uygulanabilir. API ekosistemindeki ara katman yazılımı çözümünün öne çıkan bir örneği, genellikle mikro hizmet mimarilerinde kullanılan API Ağ Geçidi'dir. API Ağ Geçitleri, tüm API istekleri için tek bir giriş noktası sağlar ve böylece istekleri uygun arka uç hizmetlerine yönlendiren bir ters proxy görevi görür.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster platformu, geliştiricilere verimli ve güvenli bir uygulama geliştirme süreci sunmak için API Ara Yazılımının tüm avantajlarından yararlanır. AppMaster kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturmasına olanak tanırken aynı zamanda kimlik doğrulama, hız sınırlama ve önbelleğe alma gibi API yönetimi görevlerini de gerçekleştirir. Ek olarak, kapsamlı API belgeleri ve Go (golang) kullanılarak arka uç ölçeklenebilirliği ile donatılmış olarak gelir ve geliştiricilerin çeşitli kullanım durumları için karmaşık uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, API Middleware, geliştiricilere API entegrasyonlarını yönetmek için merkezi ve genişletilebilir bir çözüm sağlayarak modern yazılım geliştirmede önemli bir bileşen olarak hizmet vermektedir. Kimlik doğrulama, hız sınırlama, önbelleğe alma ve hata işleme gibi kesişen konuları ele alan ara katman yazılımı, API'ler kullanılarak oluşturulan uygulamaların güvenliğini, performansını ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artırır. API Middleware, AppMaster platformunu kullanan geliştiricilere minimum teknik borç ve maksimum verimlilikle yüksek kaliteli uygulamalar oluşturma, yönetme ve dağıtma olanağı sağlar.