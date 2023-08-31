يشير تسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API Logging) في سياق تطوير البرمجيات إلى ممارسة التسجيل والمراقبة المنتظمة للبيانات المتعلقة بالطلبات والاستجابات في عملية اتصال واجهة برمجة التطبيقات (API). وهو مكون حاسم لإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) ومراقبتها، مما يساعد المطورين والمسؤولين في الحفاظ على الأداء الأمثل والأمان والموثوقية في واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم.

يتضمن تسجيل API تتبع المعلومات الأساسية مثل طريقة HTTP، وحمولة الطلب والاستجابة، ورمز حالة HTTP، ووقت الاستجابة، وعنوان IP للعميل، وبيانات التعريف الأخرى ذات الصلة. تسمح هذه البيانات للمطورين بتحليل أنماط الاستخدام والأداء وأي تهديدات أمنية محتملة لواجهة برمجة التطبيقات. من خلال مراقبة سجلات واجهة برمجة التطبيقات عن كثب، يمكن للمطورين التأكد من أن واجهات برمجة التطبيقات تعمل كما هو متوقع، وتحديد الأخطاء والمشكلات الأخرى بشكل استباقي، ومعالجة الثغرات الأمنية في الوقت المناسب.

نظرًا لأن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أصبحت على نحو متزايد جزءًا مهمًا من التطبيقات الحديثة، فإن عملها الفعال يصبح أمرًا بالغ الأهمية للشركات. وفقًا للدراسات الحديثة، من المتوقع أن ينمو سوق واجهة برمجة التطبيقات (API) العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 17.3% بين عامي 2021 و2026. ومع هذا النمو تأتي الحاجة المقابلة إلى ممارسات تسجيل وتحليلات فعالة لواجهة برمجة التطبيقات (API) لضمان الأمان والقابلية للتطوير والتوسع. والتشغيل الفعال لواجهات برمجة التطبيقات.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يلعب تسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API Logging) دورًا حاسمًا بشكل خاص. يمكّن AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات قوية وعالية الأداء باستخدام نماذج البيانات وعمليات الأعمال المصممة بشكل مرئي. يقوم بإنشاء تطبيقات حقيقية مع دعم اللغة الأصلية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. ومن خلال تسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API Logging)، يمكن للعملاء تتبع أداء تطبيقاتهم وتحليلها بثقة واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتعزيز تجربة مستخدم تطبيقاتهم وكفاءتها بشكل عام.

يمكن تنفيذ تسجيل واجهة برمجة التطبيقات بطرق مختلفة، بما في ذلك إعداد التسجيل الداخلي والبرمجيات الوسيطة التابعة لجهات خارجية وخدمات إدارة واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة. عادةً ما يتضمن إعداد التسجيل الداخلي إنشاء أدوات تسجيل مخصصة ودمجها في قاعدة تعليمات API. تتطلب حلول البرامج الوسيطة إضافة مكونات إضافية أو ملحقات إلى إطار عمل واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالي، في حين يتم تقديم خدمات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API) المستندة إلى السحابة عادةً كجزء من نظام أساسي أكبر يتضمن ميزات مثل التسجيل والتحليلات والمصادقة والمراقبة.

يتضمن اختيار حل API Logging المناسب مراعاة عوامل مثل مدى تعقيد التطبيق وحجم البنية التحتية والموارد المتاحة والمتطلبات المحددة للعمليات التجارية التي تركز على واجهة برمجة التطبيقات. يقدم كل حل مزاياه وعيوبه من حيث الأداء وقابلية التوسع والأمان والتكلفة. ولذلك، فإن اختيار أفضل تطبيق لتسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API Logging) لحالة استخدام محددة يجب أن يكون قرارًا قائمًا على البيانات بناءً على تقييم دقيق للمتطلبات الفريدة للمؤسسة.

تتضمن بعض أدوات وأطر عمل API Logging الشائعة Elastic Stack (Elasticsearch وLogstash وKibana) وGraylog وSplunk وLoggly وSumo Logic. توفر هذه الأدوات نطاقًا واسعًا من الميزات والإمكانيات، بما في ذلك تجميع السجلات المركزي، والإمكانات التحليلية المتقدمة، والمراقبة في الوقت الفعلي، والتنبيهات والإشعارات القابلة للتكوين. يساعد دمج هذه الأدوات مع عملية تسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API) المطورين على تحديد المشكلات ذات الأولوية العالية بسرعة وتبسيط حل المشكلات وتحسين أداء واجهة برمجة التطبيقات (API) الشامل وأمانها وموثوقيتها.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تستلزم ممارسات تسجيل واجهة برمجة التطبيقات الفعالة تنفيذ سياسات الاحتفاظ بالسجل التي تحدد المدة التي يجب تخزين السجلات خلالها قبل أرشفتها أو التخلص منها. تعد هذه السياسات ضرورية لضمان الامتثال لمختلف لوائح خصوصية البيانات، وتحسين تكاليف التخزين، والحفاظ على فعالية تسجيل واجهة برمجة التطبيقات (API Logging) دون تراكم البيانات غير الضرورية بمرور الوقت.

في الختام، يعد تسجيل واجهة برمجة التطبيقات جانبًا حيويًا لإدارة واجهة برمجة التطبيقات ومراقبتها، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة مع الاعتماد المتزايد على واجهات برمجة التطبيقات في تطوير البرامج الحديثة. فهو يمكّن المطورين والمسؤولين من الحفاظ على واجهات برمجة التطبيقات عالية الأداء وآمنة وموثوقة، وبالتالي تحسين الجودة الشاملة لتطبيقاتهم. مع استمرار الشركات في اعتماد ودمج واجهات برمجة التطبيقات في عملياتها الأساسية، سيصبح اعتماد ممارسات تسجيل واجهة برمجة التطبيقات الفعالة إلى جانب الأدوات والأطر المناسبة أمرًا لا غنى عنه لضمان التشغيل السلس والفعال لتطبيقاتها.